Mirabela Grădinaru a explicat că implicarea sa în cauze civice nu a început odată cu accederea lui Nicușor Dan la funcția de președinte. Ea a spus că a fost activă ani la rând în proiecte ale Asociației Salvați Bucureștiul, atât în stradă, cât și în activități de organizare.

„Întotdeauna am participat la acțiuni ale Asociației Salvații Bucureștiului, fie în stradă, fie în cadrul proiectelor pe care le-am dezvoltat și derulat de-a lungul timpului. Iar pentru mine este foarte … eu chiar cred în implicarea fiecăruia dintre noi într-o cauză în care crede. Adică, dacă România se va ridica, și-o sper să se ridice acolo unde își merită locul, o va face datorită oamenilor”, a declarat ea la Digi24.

Partenera președintelui a vorbit despre importanța comunităților mici și despre faptul că acestea funcționează și se dezvoltă datorită oamenilor implicați direct. Ea a subliniat că, dincolo de deciziile politice, fiecare acțiune personală contribuie la transformarea societății.

„Și când fac referire la oameni, fiecare gest pe care noi îl facem, fie în casă, fie în cartierul în care locuim, în comunitatea din care facem parte, asta va transforma românul în om politic sau, mai mulți oameni politici. Sunt importanți și ei, pentru că dau o direcție, iau decizii, doar că sunt comunității foarte frumoase și ele strălucesc acolo în colțul lor sau în grădina lor, adică datorită oamenilor care fac parte din acea comunitate”, a mai spus partenera președintelui.

Partenera președintelui a recunoscut că noul statut aduce cu sine presiuni suplimentare, inclusiv în aspecte aparent minore, precum vestimentația. Ea a spus că face diferența între aparițiile oficiale, unde respectul față de instituția prezidențială este esențial, și viața personală, unde nu consideră necesare schimbări radicale.

Mirabela Grădinaru a subliniat că alege să se implice doar în cauzele în care crede sincer, fără a răspunde tuturor așteptărilor externe.

„Există multe așteptări. De exemplu, cineva îmi spunea de la birou că ar trebui să-mi schimb stilul vestimentar. Și zic, de ce? Dacă îl însoțesc pe domnul președinte, da, din respect pentru instituția prezidențială, consider că trebuie să port o anumită ținută. Dar în viața mea privată, personală, nu văd de ce ar trebui să fac modificări radicale”, a explicat ea.

Întrebată dacă a fost cerută de soție de Nicușor Dan, Mirabela Grădinaru a răspuns negativ. Ea a lăsat să se înțeleagă că relația lor funcționează în forma actuală.

Într-o notă mai personală, Mirabela Grădinaru a vorbit despre viața de familie și despre mâncarea preferată a președintelui. A spus că, deși nu este pasionată de gătit, pregătește mâncare pentru copii, iar Nicușor Dan nu este pretențios la masă.

„Sunt gurmandă, îmi place să mănânc. De obicei se spune că mănânci ca să trăiești. Eu cred că mă aflu de cealaltă baricadă. Trăiesc ca să mănânc. Nu-mi place să gătesc, nu am veleități, dar pentru copiii mei fac acest exercițiu și lor le place foarte mult peștele cu orez, ciulamaua și ostropelul”, a mai spus Mirabela Grădinaru pentru sursa citată.

Ea a povestit că nu a reușit să reproducă gustul fasolei cu ciolan gătite de mama lui Nicușor Dan, o mâncare care îi amintește acestuia de copilărie. În același timp, a evocat propriile amintiri culinare, legate de preparate simple făcute de bunica sa.

„Recunosc că n-am reușit niciodată să fac fasolea cu ciolan așa cum o făcea mama lui, care este mâncarea lui preferată. Fac și eu fasole, dar nu ajung să ating calitatea sau gustul mâncării din copilărie de care-și aduci aminte”, a explicat aceasta, povestind și despre propriile amintiri culinare din copilărie.

Mirabela Grădinaru a rememorat momentul în care l-a cunoscut pe Nicușor Dan, într-o seară în care urma inițial să plece acasă, la Vaslui. O prietenă a convins-o să iasă într-un club din București, unde l-a întâlnit pe viitorul președinte.

„Îmi aduc aminte foarte bine seara în care l-am întâlnit, în condițiile în care pe zi fusesem la Gara de Nord, îmi luasem bilet pentru a pleca acasă pe după-amiază și între timp s-a întors din Franța o prietenă foarte bună care fusese plecată cu bursă Erasmus. Mi-a zis Mirabela, în seara asta mergem în Club A. I-am zis nu se poate, pentru că eu am bilet la tren (…) A insistat și până la urmă am renunțat la drumul către Vaslui”, a povestit ea la Digi24.

Ea a spus că a fost atrasă de naturalețea lui, de atenția acordată celor din jur și de felul calm în care se raporta la oameni, într-un mediu aglomerat și zgomotos.

„M-a atras felul lui de a de a fi, de a privi și de a se raporta la oameni. Într-un club în care era foarte aglomerat, cu foarte mult fum, pentru că atunci încă se fuma în club, el era foarte relaxat și cu o privire foarte caldă, era foarte atent atât la oamenii din jur. Mi-a acordat o atenție foarte mare și recunosc că m-a atras foarte mult și părul lui creț. Avea un păr mai lung atunci când l-am întâlnit și mi s-a părut fascinant”, a declarat prima doamnă a României.

Mirabela Grădinaru a mai povestit că, după prima vizită împreună cu Nicușor Dan la părinții ei, tatăl său i-a spus simplu că este „un băiat bun”. Pentru ea, acest lucru a fost suficient și definitoriu pentru relația lor.