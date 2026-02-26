Președintele Forumului Economic Mondial de la Davos, Børge Brende, a anunțat că își părăsește funcția pe care o ocupa din 2017, decizia venind într-un moment marcat de controverse privind legăturile sale cu finanțatorul Jeffrey Epstein.

Anunțul a fost făcut public printr-o declarație în care Brende a explicat că hotărârea a fost luată după o analiză atentă și o reflecție profundă asupra situației.

Brende a transmis că a considerat că acesta este momentul potrivit pentru ca forumul să își continue activitatea importantă fără distrageri, potrivit Reuters. El a arătat că, după opt ani și jumătate în fruntea organizației, a decis să demisioneze din funcția de președinte-director general, subliniind că perioada petrecută la conducerea instituției a fost extrem de fructuoasă.

Totodată, fostul ministru de externe al Norvegiei și-a exprimat recunoștința pentru colaborarea cu colegii, partenerii și membrii organizației, reiterând convingerea că forumul trebuie să își continue misiunea fără a fi afectat de controverse.

„După o reflecție profundă, am decis să demisionez din funcția de președinte-director general al Forumului Economic Mondial. Cei opt ani și jumătate pe care i-am petrecut aici au fost extrem de fructuoși. Sunt recunoscător pentru colaborarea incredibilă cu colegii, partenerii și membrii mei și cred că a sosit momentul ca Forumul să își continue importanta activitate fără distrageri”, a afirmat Børge Brende.

În discursul său, el nu a făcut nicio referire directă la Epstein.

Decizia vine după ce reprezentanții Forumului Economic Mondial au anunțat declanșarea unei anchete interne privind legăturile lui Brende cu Jeffrey Epstein.

Potrivit informațiilor apărute în așa-numitele „dosare Epstein”, publicate de Departamentul de Justiție al SUA, Brende ar fi participat la trei cine cu finanțatorul și ar fi schimbat e-mailuri și mesaje text cu acesta.

Copreședinții forumului, Andre Hoffmann și Larry Fink, au transmis, într-o declarație separată, că analiza independentă a relațiilor lui Brende cu Epstein a fost finalizată și nu a identificat motive suplimentare de îngrijorare dincolo de informațiile deja făcute publice.

În urma demisiei, Alois Zwinging a fost numit președinte și director executiv interimar al organizației.

În același context al controverselor legate de Epstein, Larry Summers, fost secretar al Trezoreriei SUA și fost președinte al Universității Harvard, a anunțat că se va retrage din activitatea didactică la finalul anului universitar. Potrivit relatărilor citate de Reuters, Summers a transmis că a luat dificila decizie de a renunța la funcția de profesor la Harvard la încheierea anului academic.

Summers s-a aflat sub presiune după ce Comisia pentru Supraveghere din Camera Reprezentanților SUA a publicat documente care detaliau o corespondență personală continuă între acesta și Epstein. Cu toate acestea, nu au apărut dovezi privind comiterea vreunei fapte ilegale de către fostul oficial american.

În noiembrie, Summers își suspendase deja activitățile didactice și se retrăsese temporar din funcția de co-director al Mossavar-Rahmani Center for Business and Government, în cadrul universității, după ce instituția a anunțat că va analiza situația persoanelor menționate în documentele legate de Epstein.

Purtătorul de cuvânt al Harvard, Jason Newton, a precizat că decanul Harvard Kennedy School, Jeremy Weinstein, a acceptat demisia lui Lawrence H. Summers din funcția de conducere a centrului, iar acesta va rămâne în concediu până la retragerea oficială din corpul profesoral, la finalul anului universitar.

De asemenea, în noiembrie, Summers a demisionat din consiliul de administrație al OpenAI, compania care dezvoltă ChatGPT, după anunțul privind analiza internă declanșată de Harvard. La acel moment, el a transmis că se simte „profund rușinat” de acțiunile sale și că intenționează să se retragă din angajamentele publice pentru a repara relațiile cu persoanele apropiate.