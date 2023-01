În acest context, șeful diplomației române va reprezenta România la Forumul Economic Mondial de la Davos în Elveția.

Astfel, Bogdan Aurescu va participa pe 20 ianuarie 2023, în calitate de vorbitor principal, la dezbaterea cu tema “A New Helsinki for the World”, alături de omologii săi din Slovenia (ministrul de externe Tanja Fajon), Kuweit (ministrul de externe Salem Abdullah Al-Jaber Al-Sabah), Pakistan (ministrul de externe Bilawal Bhutto Zardari) și de președintele consiliului director al Freedom House, Jane Harman, dezbaterea fiind moderată de redactorul șef al Foreign Affairs, Daniel Kurtz-Phelan.

Bogdan Aurescu, reprezentantul României la Davos

În cadrul dezbaterii, ministrul român va aborda elemente de interes privind evoluțiile geopolitice actuale și necesitatea consolidării dialogului la nivel global în materie de securitate. Totodată, în cadrul sesiunii tematice, șeful diplomației române va prezenta poziția țării noastre cu privire la imperativul întăririi ordinii internaționale bazate pe reguli și al respectării principiilor de drept internațional, transmite MAE.

Astfel, ministrul Bogdan Aurescu va arăta că provocările complexe la adresa arhitecturii de securitate europene și euroatlantice determină necesitatea menținerii integrității valorilor și principiilor pe care se bazează, cât și a unui dialog eficient între partenerii care împărtășesc viziuni comune la nivel global.

Participarea ministrului Bogdan Aurescu la prestigiosul Forum Economic Mondial oferă oportunitatea de a promova demersurile și pozițiile României la nivel internațional, precum și prioritățile de politică externă în fața unor participanți de cel mai înalt nivel, atât prin participarea la dezbateri, cât și prin întâlnirile bilaterale stabilite cu oficiali guvernamentali și cu alți participanți de nivel înalt la evenimentul de la Davos-Klosters.

Participarea la Davos, prilej semnificativ pentru România

Participarea la Davos va reprezenta un prilej semnificativ pentru a sublinia, încă o dată, în fața factorilor de decizie la cel mai înalt nivel și a formatorilor de opinie, rolul-cheie al României la intersecția a două zone de importanță strategică pentru securitatea europeană, euroatlantică și globală – Marea Neagră și Balcanii de Vest, în condițiile în care războiul Rusiei împotriva Ucrainei a schimbat semnificativ echilibrul de securitate din vecinătatea țării noastre, inclusiv în regiunea Mării Negre, cu impact major asupra securității europene și euroatlantice în ansamblul său.

Va fi, astfel, valorificat, profilul bine conturat al țării noastre la nivel internațional pe dimensiunea de politică externă și securitate, precum și rolul activ pe care țara noastră îl joacă la nivel regional, european și transatlantic.

Cea de-a 53-a reuniune anuală a Forumului Economic Mondial are drept temă centrală „Cooperarea într-o lume fragmentată” („Cooperation in a Fragmented World”) va oferi participanților oportunitatea de a analiza evoluțiile la nivel global și prioritățile anului în curs, în cadrul platformei de dialog oferite de acest eveniment de importanță majoră.

Cele mai importante subiecte ce vor fi abordate la Davos

Tematicile aflate pe agenda ediției din acest an a Forumului Economic Mondial reflectă complexitatea relațiilor globale actuale și a provocărilor majore de ordin economic, geopolitic, securitar și climatic.

Discuțiile vor aborda crizele multiple la nivel global – de la pandemia de COVID-19 la războiul de agresiune dus de Federația Rusă împotriva Ucrainei – și modalitățile de reducere a riscurilor substanțiale generate de acestea la adresa sistemului economic și de securitate global.

Participanții la reuniunea anuală vor schimba opinii cu privire la stagnarea economică în regiunile dezvoltate și la dinamica economică din spațiile emergente, într-un context marcat de cronicizarea inflației și creșterea prețurilor la energie, fragmentarea sistemului economic global pe falii geopolitice, creșterea substanțială a nivelului de îndatorare, totul pe un fond de criză climatică în plină accentuare, ce poate amplifica oricare dintre vulnerabilitățile menționate.