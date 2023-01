„Forumul Economic Mondial devine din ce în ce mai mult un guvern mondial neales, pe care oamenii nu l-au cerut niciodată și pe care nu-l doresc”, a scris Elon Musk pe Twitter.

Postarea este un răspuns la un filmuleț în care apare Klaus Schwab, fondatorul și președintele WEF, discutând despre modul în care se poate avea încredere în noul „Global Collaboration Village” al WEF din Metaverse, în contextul în care încrederea în instituțiile politice la nivel mondial este la cel mai scăzut nivel din totdeauna. Schwab a spus că se poate avea încredere deoarece Interpolul, o organizație internațională care coordonează răspunsul poliției la infracțiuni, este implicată în proiect.

WEF is increasingly becoming an unelected world government that the people never asked for and don’t want

— Elon Musk (@elonmusk) January 18, 2023