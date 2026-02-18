Lira sterlină s-a depreciat semnificativ după publicarea celor mai recente date privind piața muncii din Regatul Unit.

Creșterea ratei șomajului și încetinirea salariilor au generat îngrijorări privind sănătatea economică și au amplificat așteptările pentru reduceri ale dobânzii din partea Banca Angliei.

Datele oficiale arată că rata șomajului a urcat la 5,2% în decembrie 2025, cel mai ridicat nivel din ianuarie 2021. Numărul angajaților plătiți prin statul de plată a scăzut cu 0,4% în ritm anual, ajungând la 30,3 milioane în ianuarie 2026. Comparativ cu anul precedent, sunt cu 134.000 de angajați mai puțin, iar față de luna anterioară, scăderea este de 11.000 de angajați.

Această evoluție indică o încetinire a activității economice și reduce presiunile inflaționiste pe salarii, ceea ce ar putea influența deciziile viitoare ale Băncii Angliei privind dobânzile.

Lira sterlină s-a depreciat cu 0,5% față de dolarul american, situându-se la aproximativ 1,356 USD, și cu 0,2% față de euro. Investitorii au reacționat rapid la scăderea numărului angajaților și la perspectiva unor politici monetare mai relaxate.

Randamentele obligațiunilor guvernamentale britanice („gilts”) au scăzut pe toate maturitățile:

Titlurile pe 10 ani: 4,367% (-4 puncte de bază)

Titlurile pe 30 de ani: 5,168% (-4 puncte de bază)

Chiar și după această scădere, Regatul Unit înregistrează cele mai ridicate costuri de finanțare pe termen lung din țările G7. Contractele futures pe rata dobânzii indică probabilitatea de 75% pentru o reducere a dobânzii luna viitoare și estimarea a două tăieri în 2026.

Piețele europene au avut o zi pozitivă, susținute de date economice mixte:

Stoxx Europe 600: +0,5%

DAX: +0,82%

CAC 40: +0,54%

FTSE MIB: +0,76%

FTSE 100: +0,8%

În Germania, inflația anuală a urcat la 2,1% în ianuarie, de la 1,8% luna precedentă, indicând o ușoară creștere a presiunii asupra prețurilor.

Sectorul corporativ a fost marcat de tranzacții și rezultate financiare semnificative:

BHP Group a raportat creșteri ale acțiunilor cu 0,8% după un acord record cu Wheaton Precious Metals în valoare de 4,3 miliarde USD, plus rezultate peste așteptări pentru primul semestru financiar, susținute de operațiunile din cupru.

Antofagasta și InterContinental Hotels Group au prezentat de asemenea rezultate financiare monitorizate de investitori.

Economia Regatului Unit se confruntă cu o perioadă de încetinire a pieței muncii, ceea ce face ca o relaxare a politicii monetare să fie tot mai probabilă. Reducerea dobânzilor de către Banca Angliei ar putea sprijini moneda națională, dar și costurile de finanțare ale statului și ale companiilor.

Investitorii și analiștii vor urmări cu atenție evoluția datelor privind ocuparea forței de muncă, creșterea salariilor și inflația, deoarece acestea vor influența direcția financiară și stabilitatea lirei sterline pe termen mediu și lung.