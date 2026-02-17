Autorizația Electronică de Călătorie pentru Marea Britanie va fi necesară pentru cetățenii români care intenționează să intre pe teritoriul Regatului Unit pentru turism, vizite la familie sau alte scopuri care implică o ședere de scurtă durată. Noua regulă intră în vigoare la 25 februarie 2026, potrivit informațiilor transmise de Ambasada Marii Britanii la București.

Reprezentanții misiunii diplomatice au anunțat oficial schimbarea printr-un mesaj publicat pe rețelele sociale.

„Autorizaţia Electronică de Călătorie (ETA) intră în curând în vigoare! Începând cu 25 februarie 2026, cetăţenii europeni, inclusiv cei români, care călătoresc în Regatul Unit în scop turistic, vizită sau scurtă şedere, vor avea nevoie de o ETA”, au transmis reprezentanţii Ambasadei Marii Britanii la Bucureşti.

Măsura face parte din noul sistem britanic de control al frontierelor și se aplică tuturor cetățenilor europeni care nu au nevoie de viză pentru intrări de scurtă durată. Practic, românii nu vor mai putea călători în Marea Britanie doar pe baza pașaportului valabil, ci vor trebui să obțină în prealabil această autorizație electronică.

ETA nu este o viză, însă reprezintă o permisiune digitală obligatorie, asociată pașaportului titularului, care permite intrări multiple în perioada de valabilitate.

Procedura pentru obținerea Autorizației Electronice de Călătorie pentru Marea Britanie este complet digitală și se realizează online, fie prin aplicația oficială UK ETA, fie prin intermediul platformei guvernamentale GOV.UK/ETA. Costul autorizației este de 16 lire sterline.

Documentul are o valabilitate de doi ani sau până la expirarea pașaportului utilizat la momentul solicitării, în funcție de care termen survine primul. În acest interval, titularul poate efectua un număr nelimitat de călătorii în Regatul Unit, fără a fi necesară o nouă solicitare pentru fiecare deplasare.

Autorizația electronică permite intrarea în Marea Britanie pentru turism, vizite la familie sau prieteni și alte motive eligibile, pentru perioade de până la șase luni la fiecare ședere. ETA nu conferă drept de muncă și nu înlocuiește o viză necesară pentru alte tipuri de activități.

După depunerea cererii, solicitantul primește decizia prin e-mail din partea UK Visas and Immigration (UKVI). În mod obișnuit, răspunsul este transmis în decurs de o zi, însă termenul poate ajunge la trei zile lucrătoare, de luni până vineri.

Mesajul electronic transmis de autoritățile britanice va include numărul de referință al ETA, format din 16 cifre, care confirmă acordarea autorizației. Acest număr este asociat digital pașaportului și nu este necesară tipărirea unui document fizic pentru prezentarea la frontieră.

Implementarea ETA marchează o nouă etapă în regimul de călătorie către Marea Britanie pentru cetățenii români, care trebuie să se asigure că îndeplinesc această condiție înainte de a-și planifica deplasarea după 25 februarie 2026.