Cetățenii britanici cu dublă cetățenie vor fi obligați, pentru prima dată, să prezinte un pașaport britanic valabil pentru a putea călători spre Regatul Unit, indiferent dacă folosesc avionul, feribotul sau trenul. În lipsa acestuia, alternativa este obținerea unui „certificat de drept”, document care trebuie atașat pașaportului emis de celălalt stat și care implică un cost de 589 de lire sterline.

Avertismentul transmis de Home Office a venit pe fondul unui număr tot mai mare de sesizări din partea britanicilor stabiliți peste hotare, care au aflat recent că ar putea fi refuzați la îmbarcare. Practic, companiile de transport vor avea obligația de a verifica existența pașaportului britanic sau a certificatului, înainte de a permite călătoria către Regatul Unit, scrie The Guardian.

Schimbarea face parte dintr-o reformă mai amplă a controalelor la frontieră, care intră în vigoare la 25 februarie. De la această dată, toate persoanele care călătoresc către Regatul Unit vor avea nevoie de o autorizație de călătorie, cu excepția cetățenilor britanici și irlandezi sau a celor scutiți prin prevederi speciale. Pentru vizitele de scurtă durată, călătorii trebuie să obțină o Autorizație Electronică de Călătorie (ETA), al cărei cost este de 16 lire sterline.

În cazul persoanelor cu dublă cetățenie, însă, situația diferă semnificativ: acestea nu pot utiliza ETA, deoarece sunt considerate cetățeni britanici, dar nici nu vor mai putea intra doar pe baza pașaportului emis de un stat membru al Uniunii Europene sau al altei țări. În lipsa pașaportului britanic, singura soluție rămâne certificatul de drept, mult mai costisitor și cu termene de procesare de câteva săptămâni.

Mai mulți cetățeni britanici stabiliți în Europa au reacționat public, susținând că schimbarea regulilor a fost comunicată deficitar și că impune costuri suplimentare greu de suportat pentru unele familii.

O britanică stabilită de ani de zile în Germania, care deține și cetățenia germană, a explicat că se teme pentru situația copiilor săi, în special a fiului care urmează să călătorească în Regatul Unit în următoarele săptămâni. În contextul acestor modificări, ea a declarat:

„Sunt foarte enervată că sunt tratată din nou ca o victimă colaterală a Brexitului prin această schimbare de reguli anunțată din scurt, lipsită de viziune și arbitrară”, a spus ea.

Femeia consideră că autoritățile nu au informat corespunzător comunitățile din afara țării și că menținerea a două pașapoarte pentru toți membrii unei familii presupune cheltuieli considerabile.

În opinia sa, pentru multe familii, păstrarea simultană a ambelor documente reprezintă un „lux” financiar.

O altă britanică, rezidentă în Spania de peste trei decenii, a obținut cetățenia spaniolă după Brexit și a renunțat la cetățenia britanică, conform legislației spaniole privind naturalizarea. Până acum, ea a călătorit folosind exclusiv pașaportul spaniol. În noul context, prezentarea unui pașaport britanic ar putea avea consecințe legale asupra statutului său în Spania.

Referindu-se la contradicția dintre recunoașterea dublei cetățenii și noile cerințe de la frontieră, aceasta a afirmat:

„Pare o anomalie ciudată faptul că, deși Regatul Unit recunoaște dubla cetățenie, refuză să accepte că un pașaport UE valabil deținut de un cetățean britanic oferă drept de intrare în Regatul Unit”, a declarat Julie, care a cerut să nu îi fie făcut public numele real.

Probleme similare sunt semnalate și în cazul copiilor născuți în Spania din părinți britanici, care figurează în evidențele de frontieră ca având dublă cetățenie, dar nu au deținut niciodată un pașaport britanic.

Un alt caz este cel al unui cetățean britanic și italian, născut și educat la Londra, care a aflat după rezervarea unui zbor de serviciu că s-ar putea confrunta cu dificultăți la întoarcere. El a călătorit până acum folosind exclusiv pașaportul italian și nu a deținut niciodată un pașaport britanic.

Bărbatul urmează să plece la New York cu pașaportul italian și să revină în Regatul Unit după 25 februarie, fără a putea prezenta nici ETA, nici pașaport britanic. În acest context, el a declarat:

„M-am trezit nevoit să călătoresc în scurt timp și acum mă confrunt cu posibilitatea de a nu mi se permite să mă întorc în țară”, a declarat James, care merge la un muzeu din New York pentru a finaliza logistica unor opere de artă ce urmează să fie împrumutate unei galerii din Europa.

Întrebat dacă a luat în calcul obținerea certificatului de drept, el a explicat că durata de procesare face imposibilă primirea documentului înainte de plecare.

Autoritățile britanice susțin că noile reguli fac parte dintr-un program de modernizare a sistemului de frontieră.

„Începând cu 25 februarie 2026, toți cetățenii britanici cu dublă cetățenie vor trebui să prezinte fie un pașaport britanic valabil, fie un certificat de drept pentru a evita întârzierile la frontieră”, a declarat un purtător de cuvânt al Home Office.

Reprezentanții ministerului au adăugat că măsura urmărește asigurarea „o experiență de călătorie fără întreruperi”, oferind totodată guvernului „mai multă putere pentru a opri persoanele care reprezintă o amenințare să pună piciorul în țară și pentru a avea o imagine mai completă asupra imigrației”.

Organizația pentru drepturile cetățenilor europeni „The 3 million” a solicitat introducerea unei autorizații de călătorie unice, cu tarif redus, similară modelului aplicat în Canada, în locul certificatului actual de 589 de lire sterline.

Argumentând că infrastructura digitală există deja, reprezentanții organizației au transmis: