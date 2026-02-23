Potrivit informațiilor transmise de Reuters, Enel intenționează să își majoreze cheltuielile de capital în intervalul 2026–2028. Noul plan strategic prevede investiții totale de aproximativ 53 de miliarde de euro, peste nivelul estimat în programul precedent, care indica un buget de 43 de miliarde de euro pentru trei ani.

Distribuția fondurilor marchează, de asemenea, o schimbare de priorități. Aproximativ jumătate din suma totală va fi direcționată către rețelele electrice, în timp ce circa 38% va susține dezvoltarea capacităților de energie regenerabilă.

Prin comparație, planul anterior aloca 60% din buget pentru rețele și 28% pentru proiectele de energie verde.

În comunicatul oficial, compania subliniază accelerarea investițiilor în sectorul energiei curate:

„Grupul previzionează o accelerare semnificativă a investiţiilor în regenerabile, ajungând la aproximativ 20 de miliarde de euro, concentrându-se pe zonele geografice caracterizate de o creştere semnificativă a cererii de electricitate”.

Strategia reflectă atât obiectivele europene de decarbonizare, cât și dinamica cererii de energie din SUA, unde investițiile în infrastructura energetică și electrificare sunt în creștere.

Enel a anunțat recent și un program de buyback. Compania intenționează să răscumpere acțiuni în valoare de un miliard de euro, operațiunea urmând să se deruleze până la finalul lunii iulie.

Astfel de programe sunt, de regulă, interpretate de piață ca un semnal de încredere al managementului în perspectivele financiare ale companiei.

Pentru 2028, Enel estimează un câștig pe acțiune cuprins între 0,80 și 0,82 euro. În comparație, pentru 2025 este prognozat un nivel de aproximativ 0,69 euro.

Compania anticipează, de asemenea, majorarea dividendului pe acțiune cu 6% anual în perioada 2026–2028, pornind de la 0,49 euro în 2025.

Reacția pieței: acțiunile Enel au urcat puternic

Luni dimineață, titlurile Enel afișau un avans de 3,5% la Bursa de la Milano, performanță superioară creșterii de aproximativ 0,3% a indicelui pieței italiene.

Evoluția sugerează o reacție pozitivă a investitorilor la noul plan strategic și la perspectivele de profitabilitate și dividend.