Piața de capital din România, tot mai aproape de investitorii internaționali. Zece companii românești vor fi prezente în indicele FTSE Global All Cap

Piața de capital din România face un nou pas către o prezență mai puternică în circuitul investițional internațional. Alexandru Petrescu, președintele Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), arată că două noi companii listate la Bursa de Valori București vor intra din 21 septembrie în indicele FTSE Global All Cap.

Revizuirea semestrială realizată de furnizorul global de indici FTSE Russell aduce o nouă confirmare pentru evoluția pieței românești de capital, potrivit președintelui ASF.

Începând cu 21 septembrie, două noi companii listate la Bursa de Valori București (BVB) vor fi incluse în indicele FTSE Global All Cap. Acestea se vor alătura societăților românești care sunt deja prezente în această categorie.

Alexandru Petrescu consideră că evoluția trebuie privită dincolo de rezultatele obținute individual de companiile care ajung în indicii internaționali. Potrivit acestuia, creșterea prezenței emitenților români reprezintă și un indicator al maturizării pieței locale de capital.

Includerea unor noi societăți în indicii internaționali arată capacitatea emitenților locali de a îndeplini criterii exigente privind lichiditatea, transparența, guvernanța corporativă și accesibilitatea pentru investitorii instituționali internaționali.

După noua revizuire, numărul companiilor românești prezente în FTSE Global All Cap va ajunge la 10. În același timp, alți trei emitenți români sunt incluși în FTSE Global Micro Cap.

Președintele ASF consideră că această prezență reprezintă un nou pas în procesul de integrare al BVB în circuitul investițional internațional.

O piață de capital dezvoltată nu se rezumă, potrivit lui Alexandru Petrescu, la evoluția cotațiilor bursiere. Aceasta oferă mecanisme prin care economiile disponibile pot fi transformate în investiții și prin care companiile pot obține capitalul necesar dezvoltării.

În același timp, piața permite atât investitorilor români, cât și celor internaționali să participe la creșterea economică.

Creșterea numărului de companii românești incluse în indicii internaționali este prezentată de președintele ASF și drept un semnal de încredere pentru piața de capital din România.

O vizibilitate mai mare pe piețele internaționale poate contribui la atragerea unor noi categorii de investitori și la diversificarea surselor prin care companiile își finanțează dezvoltarea.

În acest fel, piața de capital își poate consolida rolul de alternativă pentru finanțarea economiei românești, alături de mecanismele tradiționale de finanțare.

Președintele ASF subliniază că dezvoltarea pieței de capital rămâne un obiectiv important pentru România.

În viziunea acestuia, o piață mai puternică poate contribui la construirea unei economii mai competitive, în care capitalul românesc și investițiile internaționale să participe împreună la finanțarea creșterii și a inovării.

Noua revizuire FTSE Russell consolidează astfel prezența companiilor românești în indicii urmăriți la nivel internațional și crește expunerea pieței locale în fața investitorilor instituționali globali.