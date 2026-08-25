Bursa de Valori București a închis ședința de marți în scădere. Indicele BET a pierdut peste 1%

Bursa de Valori București (BVB) a încheiat ședința de marți cu scăderi pe aproape toți indicii principali. Valoarea totală a tranzacțiilor a ajuns la 123,03 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 23,42 milioane de euro.

Principalul indice al Bursei de Valori București, BET, care urmărește evoluția celor mai lichide 20 de companii listate, a închis ședința în scădere cu 1,04%, până la 36.097,06 puncte.

Evoluția negativă s-a regăsit la aproape toți indicii importanți ai pieței. BET-Plus, care urmărește cele mai lichide acțiuni de la BVB, a pierdut 1,03%, în timp ce BET-XT, indicele celor mai lichide 25 de titluri, s-a depreciat cu 0,95%.

BET-BK, utilizat ca reper de randament pentru fondurile de investiții, a încheiat ziua cu un declin de 0,67%.

Companiile din energie și utilități au fost, la rândul lor, pe minus. Indicele BET-NG a scăzut cu 0,84%.

BET-FI, care urmărește societățile de investiții financiare, a făcut excepție de la tendința generală și a fost singurul dintre principalii indici care a încheiat ședința în creștere, cu un avans de 0,28%.

Pe piața AeRO, indicele BETAeRO s-a depreciat cu 0,30%.

Valoarea totală a tranzacțiilor realizate marți la Bursa de Valori București a fost de 123,03 milioane de lei, aproximativ 23,42 milioane de euro.

Pe Piața Reglementată, cele mai lichide au fost acțiunile Romgaz. Titlurile companiei au generat tranzacții în valoare de 23,29 milioane de lei.

Pe poziția următoare s-a situat Banca Transilvania, cu schimburi de 20,14 milioane de lei. Acțiunile OMV Petrom au generat un rulaj de 6,76 milioane de lei.

Chiar dacă ședința a fost dominată de scăderi la nivelul indicilor, unele companii au înregistrat creșteri importante.

Cea mai bună evoluție a zilei a fost consemnată de acțiunile Rompetrol Rafinare, care s-au apreciat cu 14,44%.

Titlurile COMCM Constanța au urcat cu 9,59%, iar acțiunile Turbomecanica au înregistrat un avans de 5,07%.

La polul opus s-a aflat Prebet, cu o scădere de 9,60%. Acțiunile Altur au pierdut 4,23%, iar titlurile BRD – Groupe Société Générale s-au depreciat cu 3,83%.

Tendința negativă s-a conturat încă de la începutul ședinței. După primele 30 de minute de tranzacționare, rulajul ajunsese la 9,43 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 1,79 milioane de euro.

BET era atunci în scădere cu 0,13%, iar BET-Plus pierdea tot 0,13%. BET-XT cobora cu 0,10%.

BET-BK se afla în acel moment printre puținii indici pe plus, cu un avans de 0,06%, însă până la finalul ședinței a trecut pe scădere și a închis cu un minus de 0,67%.

BET-FI era în debutul zilei în scădere cu 0,05%, dar a recuperat ulterior și a terminat ședința cu un avans de 0,28%. BET-NG pierdea inițial 0,10%, iar indicele BET AeRO înregistra un declin de 0,70%.