Polonia estimează un deficit bugetar de 7,1% din PIB în 2027. Cheltuielile pentru apărare ating un nivel record
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Polonia se pregătește să mențină un deficit bugetar ridicat și în 2027, pe fondul creșterii puternice a cheltuielilor pentru apărare. Guvernul de la Varșovia estimează un deficit general de 7,1% din PIB, în condițiile în care livrările de echipamente militare ar urma să atingă un nivel record.
Livrările record de echipamente militare mențin deficitul la peste 7% din PIB
Ministrul polonez al Finanțelor, Andrzej Domanski, a explicat că deficitul bugetar general este estimat la 7,1% din PIB în 2027, aproape de nivelul planificat pentru acest an.
Anterior, Guvernul prognozase pentru 2026 un deficit de 6,8% din PIB, după nivelul de 7,3% înregistrat în 2025, potrivit Reuters.
Diferența este pusă în principal pe seama cheltuielilor militare. Domanski a declarat, la prezentarea proiectului de buget pentru 2027, că nivelul livrărilor de echipamente militare prognozat pentru anul viitor va fi unul record.
„Dacă am avea un nivel de livrări apropiat de cel din 2025, acest deficit ar fi semnificativ mai mic”, a explicat ministrul Finanțelor.
Polonia va cheltui peste 4,5% din PIB pentru apărare
Proiectul de buget prevede venituri de 695 de miliarde de zloți, echivalentul a aproximativ 186,82 miliarde de dolari. Cheltuielile sunt estimate la 977,6 miliarde de zloți.
Deficitul bugetar pentru 2027 este planificat la 286,6 miliarde de zloți.
O parte importantă a cheltuielilor va merge către apărare. Guvernul de la Varșovia intenționează să aloce 198 de miliarde de zloți acestui domeniu, echivalentul a peste 4,5% din PIB.
Cheltuielile militare ale Poloniei au crescut puternic după declanșarea invaziei ruse în Ucraina, în 2022.
Polonia se află sub procedură de deficit excesiv din 2024
Situația finanțelor publice rămâne însă o problemă pentru Varșovia. Polonia se află sub procedură de deficit excesiv din iulie 2024.
Analiștii ING consideră că țara nu pare să facă progrese în corectarea deficitului excesiv. Dacă deficitul nu va fi redus sub pragul de 3% din PIB, ar putea deveni necesare măsuri de consolidare a finanțelor publice.
În același timp, necesarul de împrumuturi ar urma să scadă în 2027. Proiectul de buget estimează un nivel de sub 565 de miliarde de zloți, comparativ cu 600 de miliarde de zloți în 2026.
Guvernul estimează o creștere economică de 3% în 2027
Presiunea asupra bugetului este amplificată și de costurile mai mari pentru finanțarea datoriei publice.
Cheltuielile cu serviciul datoriei sunt estimate să ajungă la 107 miliarde de zloți în 2027, cu 17 miliarde de zloți peste nivelul din acest an.
Andrzej Domanski a explicat că majorarea este determinată de refinanțarea datoriei la dobânzi mai ridicate. În 2020 și 2021, dobânzile la care Polonia se putea finanța erau, potrivit ministrului, „aproape zero”.
Proiectul bugetar este construit pe o estimare de creștere economică de 3% în 2027, sub avansul de 3,6% anticipat pentru acest an.
În schimb, inflația ar urma să încetinească ușor. Guvernul estimează o rată de 2,8% în 2027, comparativ cu 3% în 2026.
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Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
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