Războiul din Ucraina va continua și în această iarnă. Budanov: Înghețarea conflictului este „nerealistă”

Kirilo Budanov, șeful Biroului președintelui Ucrainei, susține că, în actualele condiții, războiul nu poate fi oprit pe linia de contact existentă, iar confruntările vor continua și în iarna următoare. Oficialul ucrainean afirmă că Rusia nu este dispusă să pună capăt ostilităților, în timp ce contactele directe dintre cele două părți sunt concentrate în principal asupra schimburilor de prizonieri.

Într-o intervenție la postul național de știri, Kirilo Budanov a declarat că o oprire imediată a conflictului pe actuala linie a frontului nu reprezintă, în acest moment, un scenariu realist.

Potrivit acestuia, poziția Rusiei face imposibilă o asemenea variantă, iar luptele vor continua inclusiv în lunile de iarnă.

Budanov a explicat că dialogul direct cu Moscova este limitat în prezent aproape în totalitate la problema schimburilor de prizonieri. În acest context, oficialul ucrainean a anunțat că un nou schimb important urmează să aibă loc „foarte curând”.

Șeful Biroului președintelui Ucrainei a sugerat însă că aceste contacte ar putea avea și o miză diplomatică mai largă, descriind schimburile drept o pistă tehnică legată de „pregătirile pentru ceva major”.

Într-un alt interviu, difuzat pe 28 august, Budanov a vorbit despre negocierile trilaterale desfășurate în 2025 și despre modul în care delegația rusă ar fi interpretat situația politică și socială din Ucraina.

Potrivit oficialului de la Kiev, reprezentanții Moscovei ar fi considerat în mod eronat că protestele pașnice din Ucraina reprezentau o lovitură de stat orchestrată de Occident.

Convinsă că guvernul ucrainean urma să se prăbușească, partea rusă i-ar fi transmis lui Budanov că „războiul s-a încheiat” și că nu mai exista un motiv pentru continuarea dialogului.

Budanov susține că le-a explicat interlocutorilor ruși că interpretau greșit reacția societății ucrainene și că informațiile primite de aceștia nu reflectau situația reală.

Potrivit oficialului ucrainean, reprezentanții ruși ar fi recunoscut ulterior că evaluarea lor fusese greșită, după ce scenariul pe care îl anticipaseră nu s-a materializat.

Declarațiile vin după ce Budanov afirmase, pe 27 august, că negocierile suspendate anterior ar putea fi „reluate” chiar în luna septembrie.

O eventuală nouă rundă de discuții ar putea avea loc și cu participarea Statelor Unite.

În paralel, președintele Volodimir Zelenski a confirmat că Ucraina a transmis Washingtonului noi propuneri privind o posibilă soluție pentru încheierea războiului.

Cadrul prezentat de partea ucraineană are la bază trei elemente principale: o încetare a focului, constituirea unei zone economice libere demilitarizate și acordarea unor garanții ferme de securitate pentru Ucraina, cu implicarea Uniunii Europene și NATO.

În ciuda demersurilor diplomatice, pozițiile Kievului și Moscovei rămân însă îndepărtate.

Potrivit informațiilor citate de presa ucraineană, Vladimir Putin nu ar intenționa să reia negocierile înainte ca forțele ruse să preia controlul asupra restului regiunii Donbas.

Moscova ar urmări, de asemenea, transformarea teritoriilor ocupate din regiunile Sumî și Harkov în zone-tampon.

În aceste condiții, declarațiile lui Budanov indică faptul că autoritățile de la Kiev nu se așteaptă la o oprire rapidă a confruntărilor și iau în calcul continuarea războiului pe parcursul iernii.