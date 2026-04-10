Principalul negociator al lui Volodimir Zelenski, Kirilo Budanov, a declarat că există progrese către un posibil acord de pace cu Kremlinul și că o soluționare a războiului ar putea fi realizată într-un timp relativ scurt.

El a precizat că, deși negocierile nu au produs până acum rezultate vizibile majore, există motive de optimism și semne că discuțiile evoluează în direcția unui compromis. Anunțul a sosit în contextul unor negocieri aflate în desfășurare, mediate de Statele Unite, în încercarea de a găsi o soluție pentru conflict.

Budanov a afirmat că atât Ucraina, cât și Rusia își doresc încheierea conflictului, motiv pentru care continuă negocierile, conform Bloomberg. El a subliniat că procesul este complex, dar a apreciat că războiul nu va mai dura mult, în condițiile în care ambele părți înțeleg necesitatea unei soluții.

În același timp, el a evidențiat că Rusia suportă costuri financiare foarte mari pentru continuarea conflictului, cheltuind sume uriașe estimate la nivel de trilioane.

„Toți înțeleg că războiul trebuie să se încheie. De aceea negociază. Nu cred că va mai dura mult”, a declarat Budanov într-un interviu acordat Bloomberg pe 4 aprilie.

Fost șef al serviciului de informații militare al Ucrainei, Budanov a condus structura din 2020 până în ianuarie anul acesta, când a fost numit în conducerea administrației prezidențiale de către Volodimir Zelenski. În prezent, el este unul dintre principalii membri ai echipei de negociere a Kievului în discuțiile cu Statele Unite și Rusia.

Oficialul ucrainean a recunoscut că, până acum, pozițiile ambelor părți în negocieri sunt încă „maximaliste”, însă consideră că acestea se vor apropia treptat în direcția unui compromis. Cel mai sensibil subiect rămâne cel al teritoriilor, unde nu a fost luată încă nicio decizie finală, iar limitele a ceea ce este acceptabil sunt încă în curs de clarificare.

În ciuda dificultăților, Budanov a transmis că există un progres semnificativ în procesul de negociere, iar discuțiile actuale ar putea conduce, în timp, la un acord de pace între Ucraina și Rusia.