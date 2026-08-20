OMV Petrom reacționează după incidentul cu drona din Marea Neagră. Ce se întâmplă cu lucrările de la Neptun Deep

OMV Petrom a transmis prima reacție oficială după incidentul în care o dronă marină a fost distrusă de Armata Română în apropierea platformei de producție din perimetrul Neptun Deep, în Marea Neagră. Compania precizează că monitorizează atent situația și colaborează cu autoritățile române pentru protejarea infrastructurii energetice offshore.

Reprezentanții OMV Petrom au explicat că infrastructura energetică offshore se află în zona economică exclusivă a României, iar România este membră NATO. Compania colaborează îndeaproape cu autoritățile române, inclusiv cu instituțiile relevante din domeniul securității naționale, pentru asigurarea unui cadru adecvat de protecție, monitorizare și intervenție pentru infrastructura energetică din Marea Neagră.

Cooperarea cu autoritățile vizează prevenirea și supravegherea eventualelor incidente, precum și intervenția în situații de urgență, în conformitate cu practicile naționale și internaționale.

„Colaborăm îndeaproape cu autoritățile române, inclusiv cu instituțiile relevante din domeniul securității naționale, pentru a asigura un cadru adecvat de protecție, monitorizare și intervenție pentru infrastructura energetică offshore din Marea Neagră. Această cooperare vizează prevenirea, supravegherea și intervenția în situații de urgență, în conformitate cu practicile naționale și internaționale”, au transmis oficialii OMV Petrom pentru Mediafax.

OMV Petrom monitorizează în continuare situația din Marea Neagră, iar siguranța angajaților și integritatea operațiunilor companiei reprezintă principalele priorități. În același timp, activitățile desfășurate în cadrul proiectului Neptun Deep continuă conform graficului stabilit.

„Infrastructura energetică face parte din zona economică exclusivă (ZEE) a României, iar România face parte din NATO. Monitorizăm atent situația, iar, în tot acest timp, siguranța oamenilor noștri și integritatea operațiunilor noastre rămân prioritățile noastre principale. Activitățile in cadrul proiectului Neptun Deep se desfășoară conform graficului”, au transmis reprezentanții companiei.

Reacția OMV Petrom vine după incidentul de joi, când o dronă marină a fost detectată la câteva sute de metri de lucrările de la platforma Neptun Deep și ulterior distrusă de Armata Română cu tunul de bord al unui avion F-16.

Anunțul privind intervenția a fost făcut de ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță. Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române au fost implicate în misiune, după ce drona marină de mici dimensiuni a fost identificată în Zona Economică Exclusivă a României, în apropierea platformei Neptun Alpha, la aproximativ 80 de mile marine est de Constanța.

Prezența dronei aflate în derivă fusese semnalată de o navă comercială, iar ulterior autoritățile au intervenit pentru neutralizarea acesteia. Una dintre aeronavele F-16 a angajat ținta și a executat foc cu tunul de bord, drona fiind lovită.

După distrugerea acesteia, o navă a Gărzii de Coastă, având la bord o echipă EOD a Forțelor Navale Române, urma să se deplaseze în zona respectivă pentru verificări.

Platforma are o greutate de peste 16.500 de tone și o lungime de peste 225 de metri. Structurile aferente platformei au fost instalate cu ajutorul Saipem 7000, cea de-a treia cea mai mare navă-macara semi-submersibilă din lume. Producția de gaze naturale este estimată să înceapă în 2027.

Neptun Deep reprezintă un proiect strategic pentru România și presupune o investiție comună de aproximativ 4 miliarde de euro. Odată ajuns la capacitatea de producție estimată, proiectul ar urma să genereze aproximativ 8 miliarde de metri cubi de gaze naturale anual.