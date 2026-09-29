Se schimbă regulile în magazine. Detaliul pe care trebuie să-l verifice orice cumpărător

Începând cu sfârșitul lunii septembrie se aplică noi reguli privind informațiile pe care comercianții trebuie să le ofere consumatorilor înainte de cumpărare. Modificările vizează, între altele, modul în care sunt prezentate garanțiile, posibilitatea de reparare a produselor și informațiile despre actualizările software.

Noile prevederi sunt cuprinse în OUG nr. 18/2026, adoptată pentru transpunerea unor reguli europene. Modificările referitoare la informarea consumatorilor și la anumite practici comerciale se aplică începând cu 27 septembrie, în timp ce alte dispoziții ale ordonanței au termene diferite de intrare în vigoare.

Pentru cumpărători, una dintre schimbările vizibile este legată de informațiile despre garanția legală de conformitate. Comercianții trebuie să ofere aceste date într-o formă clară și vizibilă, înainte de efectuarea achiziției.

Magazinele trebuie să informeze consumatorii cu privire la existența garanției legale de conformitate și la principalele sale elemente. Printre informațiile care trebuie prezentate se află și durata minimă de doi ani.

Informarea este realizată printr-o notificare armonizată, într-un format comun la nivelul Uniunii Europene. Dreptul consumatorului la garanția legală nu apare odată cu aceste modificări, însă comercianților le revine acum o obligație suplimentară de a prezenta mai clar informațiile înainte de cumpărare.

În situația în care producătorul oferă gratuit o garanție comercială pentru întregul produs, cu o durată mai mare de doi ani, iar această informație ajunge la comerciant, cumpărătorului îi poate fi prezentată și o etichetă armonizată care indică perioada respectivei garanții.

Garanția comercială suplimentară nu este însă acordată automat pentru toate produsele. Aceasta reprezintă o garanție distinctă și nu înlocuiește garanția legală de conformitate.

Noile reguli aduc obligații și în ceea ce privește informațiile referitoare la repararea produselor. Atunci când pentru un produs există un punctaj privind posibilitatea de reparare, stabilit potrivit cerințelor europene, informația trebuie comunicată consumatorului.

Dacă producătorul furnizează comerciantului anumite date tehnice, acestea trebuie prezentate cumpărătorului atunci când sunt relevante. Printre ele se pot afla informații despre disponibilitatea pieselor de schimb, costul estimat al acestora, modalitatea de comandare și instrucțiunile de întreținere.

Pot fi comunicate, de asemenea, eventualele restricții privind repararea produsului. Regulile nu înseamnă însă că fiecare produs comercializat trebuie să aibă în mod obligatoriu un scor de reparabilitate sau o listă completă a pieselor disponibile.

Pentru telefoane și alte produse care au elemente digitale, precum și pentru anumite conținuturi și servicii digitale, informațiile despre actualizările software pot deveni parte din datele comunicate consumatorului. Atunci când producătorul sau furnizorul pune această informație la dispoziția comerciantului, trebuie comunicată perioada minimă pentru care sunt furnizate actualizări software. Acest element poate fi verificat de cumpărător atunci când compară produse similare.

Noile prevederi extind și lista practicilor comerciale considerate înșelătoare. Printre acestea se află prezentarea unei actualizări software ca fiind necesară atunci când aceasta aduce doar funcții noi, fără să fie necesară pentru menținerea funcționării produsului.

Sunt vizate și situațiile în care sunt ascunse efectele negative pe care o actualizare le-ar putea avea asupra funcționării unui dispozitiv sau asupra utilizării unui serviciu digital. Regulile se referă și la mesajele prin care consumatorii sunt determinați să înlocuiască sau să reîncarce un consumabil înainte ca acest lucru să fie necesar din punct de vedere tehnic.

Un alt tip vizat este prezentarea unui produs ca fiind reparabil atunci când, în realitate, acesta nu poate fi reparat. De asemenea, nu pot fi făcute afirmații false potrivit cărora utilizarea unor piese sau accesorii care nu provin de la producătorul original ar afecta funcționalitatea produsului. În situația în care folosirea unor astfel de componente provoacă într-adevăr o problemă, consumatorul trebuie informat cu privire la acest aspect.

Noile prevederi se referă și la afirmațiile de marketing privind protecția mediului. În cazul unei etichete voluntare de durabilitate, aceasta trebuie să se bazeze pe un sistem de certificare sau să fie stabilită de o autoritate publică.

Afirmațiile generale referitoare la beneficiile unui produs pentru mediu trebuie să fie susținute de performanța relevantă prevăzută de lege. Astfel, informația prezentată consumatorului trebuie să corespundă caracteristicilor pentru care este făcută afirmația.

Un produs nu poate fi prezentat în întregime ca fiind benefic pentru mediu atunci când afirmația se referă doar la una dintre componentele sale. Informația trebuie să reflecte caracteristica efectiv vizată.

Sunt reglementate și afirmațiile privind emisiile. Un produs nu poate fi prezentat ca având emisii neutre sau reduse ori ca având un efect pozitiv asupra mediului doar pe baza compensării emisiilor de gaze cu efect de seră.

Pentru consumatori, informațiile prezentate înaintea achiziției pot include astfel, în funcție de produs și de datele furnizate de producător, elemente privind garanția, repararea, piesele de schimb, întreținerea și actualizările software.

În cazul unei achiziții cu o valoare mai mare, consumatorii pot verifica durata garanției legale și existența unei eventuale garanții comerciale suplimentare. Pot fi urmărite, de asemenea, informațiile disponibile despre perioada actualizărilor software și despre posibilitatea de reparare.

Pentru produsele prezentate ca fiind „eco”, „durabile” sau „ușor de reparat”, cumpărătorii pot păstra pagina produsului sau o fotografie a etichetei de la momentul achiziției. Dovada cumpărării poate fi păstrată împreună cu aceste informații.

Aceste documente pot indica informațiile care au fost prezentate consumatorului înainte de achiziție și caracteristicile comunicate despre produs.

Noile reguli aduc, astfel, mai multe informații în zona de prezentare a produselor, de la garanție și reparabilitate până la perioada de suport software și modul în care sunt formulate afirmațiile despre impactul asupra mediului.