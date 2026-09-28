ANM anunță zile cu vânt puternic: rafale de până la 75 km/h. Cod galben în zece județe

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță intensificări ale vântului în mai multe regiuni din sud-estul țării, începând de luni, 28 septembrie, până miercuri, 30 septembrie, seara. Fenomenele vor afecta temporar jumătatea de sud a Moldovei, Dobrogea și cea mai mare parte a Munteniei.

Potrivit prognozei meteorologilor, în aceste zone viteza vântului va ajunge, în general, la 45-55 km/h. Situația va fi diferită în zona Carpaților de Curbură, unde rafalele vor putea atinge 75 km/h.

ANM precizează că intervalul în care sunt prognozate aceste intensificări este 28 septembrie, ora 10, până la 30 septembrie, ora 20. Fenomenele se vor manifesta temporar, iar cele mai mari viteze sunt prognozate în zona montană menționată.

„În intervalul menționat, temporar, vântul va avea intensificări în jumătatea de sud a Moldovei, Dobrogea și cea mai mare parte a Munteniei cu viteze în general de 45…55 km/h, precum și în zona Carpaților de Curbură cu rafale de 55…75 km/h”, transmite ANM.

Pentru ziua de luni, meteorologii au emis și o atenționare de cod galben pentru intensificări ale vântului. Aceasta este valabilă în intervalul 28 septembrie, ora 10, până la ora 20.

Atenționarea vizează zece județe din Moldova, sud-estul țării și Muntenia. Este vorba despre Bacău, Vaslui, Vrancea, Galați, Buzău, Brăila, Ialomița, Călărași, Tulcea și Constanța.

„ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ de COD GALBEN pentru interval de valabilitate: 28 septembrie, ora 10 – 28 septembrie, ora 20. Fenomene vizate sunt: intensificări ale vântului”, transmit meteorologii.

Pentru aceste județe, ANM a stabilit viteze ale vântului cuprinse între 50 și 70 km/h pe parcursul zilei de luni. Atenționarea este valabilă până la ora 20.00, iar fenomenele vizate sunt exclusiv intensificările vântului menționate de meteorologi.

Potrivit informațiilor transmise de ANM, luni, în cele zece județe aflate sub cod galben, vântul va avea viteze mai mari decât cele prognozate, în general, pentru intervalul 28-30 septembrie în regiunile vizate.

„Pe parcursul zilei de luni, 28 septembrie, în cele zece judeţe menţionate vântul va avea intensificări cu viteze de 50 – 70 km/h”, mai transmite ANM.

În restul perioadei menționate de meteorologi, intensificările vor continua temporar în jumătatea de sud a Moldovei, în Dobrogea și în cea mai mare parte a Munteniei. Pentru aceste regiuni sunt prognozate viteze de 45-55 km/h.

În zona Carpaților de Curbură, rafalele vor fi mai puternice și pot ajunge la 75 km/h, potrivit avertizării meteorologice. Intervalul general de manifestare a intensificărilor de vânt se încheie miercuri, 30 septembrie, la ora 20.