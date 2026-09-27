Prognoza meteo, 27 septembrie. Unde urcă temperaturile până la 25 de grade și în ce zone sunt așteptate ploi

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Vremea va fi în general normală pentru această perioadă duminică, 27 septembrie, în cea mai mare parte a țării. Temperaturile maxime vor ajunge până la 25 de grade, însă în unele regiuni sunt posibile averse slabe, iar vântul va avea intensificări în sud-est și la munte.

Valorile termice se vor menține apropiate de cele specifice perioadei în majoritatea regiunilor. Cerul va fi variabil în centrul, sudul și estul României, precum și în zonele montane. În restul țării va fi mai mult senin.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 18 grade în estul Transilvaniei și 25 de grade în Banat și în vestul și sud-vestul Olteniei.

Minimele vor coborî până la 2 grade în estul Transilvaniei, în timp ce pe litoral vor ajunge la aproximativ 15 grade.

Dimineața și noaptea, ceața își va face apariția izolat.

Precipitațiile vor fi puține și vor apărea doar izolat. Pe litoral sunt posibile averse slabe, cu cantități de apă de 1 până la 3 litri pe metrul pătrat.

După-amiaza, averse slabe sunt așteptate izolat și în Carpații Meridionali și Orientali. Ploi ar putea apărea și în zona submontană a Olteniei și Munteniei.

Vântul va sufla slab și moderat în cea mai mare parte a țării, dar va avea intensificări în Dobrogea, estul Munteniei și sudul Moldovei. În aceste regiuni, vitezele vor ajunge la 40-50 km/h.

În timpul nopții, vântul va deveni mai puternic și în Carpații de Curbură, unde rafalele pot atinge 60-70 km/h.

În Capitală, vremea se va menține normală din punct de vedere termic. Cerul va fi variabil, dar începutul zilei va aduce mai mult soare.

Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări pe parcursul zilei și viteze de până la 40 km/h.

Temperatura maximă va ajunge la aproximativ 23 de grade, iar minima va fi cuprinsă între 9 și 11 grade.

În noaptea de sâmbătă spre duminică, cerul va fi mai mult senin, iar temperatura va coborî la 8-11 grade, cu cele mai mici valori în zona periurbană.

În Cluj, temperaturile vor crește duminică. Maxima zilei va ajunge la 21 de grade.

Diferențele de temperatură vor rămâne destul de mari la nivelul țării, în condițiile în care estul Transilvaniei va avea maxime de aproximativ 18 grade, iar cele mai calde regiuni vor ajunge la 25 de grade.

La munte, temperaturile vor rămâne apropiate de cele normale pentru această dată. Cerul va fi variabil, iar după-amiaza sunt prognozate izolat averse slabe în Carpații Meridionali și Orientali.

Cantitățile de apă vor fi reduse, de aproximativ 1-3 litri pe metrul pătrat.

Vântul va sufla în general slab și moderat, însă în timpul nopții va avea intensificări în Carpații de Curbură, unde rafalele vor ajunge la 60-70 km/h.

Pe văi și în depresiuni, ceața va apărea pe alocuri dimineața și noaptea.