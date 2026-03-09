Premierul Viktor Orban a anunțat luni că Ungaria va introduce plafoane de preț pentru carburanți începând de la miezul nopții. Decizia vine pe fondul creșterii accelerate a prețurilor petrolului după escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu.

Prețurile petrolului au depășit pragul de 100 de dolari pe baril pentru prima dată din anul 2022, când Rusia a invadat Ucraina. Creșterea a fost asociată atacurilor Iranului asupra unor state din Golf producătoare de petrol.

Viktor Orban a declarat într-un videoclip publicat pe Facebook că Guvernul introduce un preț protejat pentru benzină și motorină. Potrivit acestuia, prețurile de retail nu vor putea depăși nivelul stabilit de autorități.

„Introducem un preț protejat pentru benzină și motorină, peste care prețurile de retail nu pot trece”, a declarat Orban într-un videoclip postat pe Facebook.

Guvernul de la Budapesta intenționează să utilizeze rezervele de stat pentru a asigura disponibilitatea combustibilului pe piață. Astfel, Ungaria devine al doilea stat membru al Uniunii Europene care introduce plafonarea prețurilor la carburanți, după Croația.

Premierul ungar a justificat decizia și prin tensiunile cu Ucraina legate de aprovizionarea cu petrol rusesc. Ungaria și Slovacia au acuzat Kievul că întârzie redeschiderea conductei Drujba.

Conducta transportă petrol rusesc către cele două state fără ieșire la mare. Autoritățile ucrainene au susținut că infrastructura a fost avariată în urma unor atacuri rusești produse în luna ianuarie.

În același context, Viktor Orban a criticat și sancțiunile impuse Rusiei. Premierul ungar, considerat cel mai apropiat aliat al Kremlinului din Uniunea Europeană, a blocat un împrumut de 90 de miliarde de euro destinat Ucrainei și un nou pachet de sancțiuni împotriva Moscovei.

El a descris aceste măsuri drept o „blocadă petrolieră ucraineană”. Tot luni, premierul a cerut Uniunii Europene să suspende sancțiunile impuse petrolului și gazelor rusești pentru a limita creșterea prețurilor la energie.

Declarațiile au fost făcute într-un context politic tensionat, înaintea alegerilor parlamentare programate în Ungaria pe 12 aprilie.

Guvernul ungar a stabilit un preț protejat de 595 de forinți pentru un litru de benzină și de 615 forinți pentru motorină. Măsura a fost anunțată de Viktor Orban într-un discurs transmis în direct pe Facebook.

La cursul valutar actual, 595 de forinți reprezintă aproximativ 7,70 lei sau 1,51 euro. În România, prețul mediu al benzinei este în prezent de aproximativ 8,22 lei pe litru.

Diferența dintre prețul plafonat din Ungaria și cel practicat în România este de aproximativ 10 cenți, echivalentul a puțin peste 50 de bani pe litru.

Pentru motorină, plafonul stabilit de Guvernul de la Budapesta este de 615 forinți pe litru, adică aproximativ 7,96 lei sau 1,56 euro. În România, prețul mediu al motorinei este în jur de 8,70 lei pe litru.

În acest caz, diferența dintre plafonarea din Ungaria și prețul de la pompă din România ajunge la aproximativ 15 cenți, adică aproape 0,80 lei pe litru.

Ungaria a mai aplicat o astfel de măsură în perioada noiembrie 2021 – iunie 2022. Plafonarea prețurilor la carburanți a fost retrasă atunci după apariția unor probleme de aprovizionare și a achizițiilor masive la stațiile de alimentare.