Adrian Negrescu atrage atenția că evoluțiile recente de pe piețele energetice indică o perioadă extrem de tensionată pentru economia mondială, cu posibile efecte în lanț asupra burselor, companiilor și prețurilor din economie.

Consultantul economic subliniază că scumpirile accelerate ale petrolului și gazelor riscă să producă turbulențe majore în piețele financiare și să pună presiune suplimentară asupra companiilor, în special asupra celor vulnerabile din punct de vedere financiar.

„Asistăm la un adevărat tsunami economic. Da, spune Donald Trump că e o speculație de moment, dar, la fel ca un tsunami, lasă în urmă pagube semnificative în piețe. S-a văzut pe burse și probabil se va vedea și astăzi inclusiv pe bursa de la București”, a declarat economistul, într-o intervenție la Euronews.

Potrivit analistului economic, impactul acestor evoluții nu se va limita doar la piețele financiare, ci va influența și costurile din economie, în special în sectoarele dependente de energie și transport. Adrian Negrescu spune că nu doar petrolul pune presiune pe economia globală, ci și prețul gazelor naturale, care a înregistrat o creștere abruptă într-un interval foarte scurt de timp.

Analistul economic arată că nivelul actual al cotațiilor la gaze reprezintă o evoluție fără precedent în ultimii ani, ceea ce creează temeri privind apariția unui nou val inflaționist la nivel mondial.

„Uitați-vă la gaze, care au ajuns astăzi la 62 de dolari, o creștere de 83% în ultima lună, ceea ce este fără precedent în istoria recentă a economiei mondiale”, a spus acesta.

Economistul avertizează că această evoluție va afecta în special companiile vulnerabile, care au deja probleme financiare și depind puternic de costurile operaționale.

„Se creează premisele unui nou val de inflație la nivel mondial, care va spulbera mai ales micile companii. Mă uit aici în special la companiile românești slab capitalizate, care depind foarte mult de costuri într-o perioadă în care puterea lor financiară scade și vânzările sunt la limita supraviețuirii”, a explicat Negrescu.

În paralel, reacțiile investitorilor din piețele financiare indică o creștere a temerilor privind evoluția economiei globale.

„Vom vedea scăderi și pe bursele internaționale pentru că sentimentul investitorilor este unul de panică. Mulți investitori încearcă să își reducă expunerile, adică să vândă ce au de vândut pentru a-și ține banii în așteptarea unor vremuri mai bune”, a spus economistul.

Adrian Negrescu avertizează că evoluțiile geopolitice din Orientul Mijlociu pot influența decisiv piața petrolului, mai ales dacă transportul energetic rămâne blocat în zona Strâmtorii Ormuz.

Analistul consideră că, în acest scenariu, cotația petrolului ar putea crește puternic, ceea ce ar duce la majorări semnificative ale prețului carburanților inclusiv în România.

„Dacă Strâmtoarea Ormuz va rămâne în continuare blocată, este greu de estimat la cât se va duce petrolul. Eu cred că spre 130-140 de dolari pe baril, iar asta va însemna, din păcate, un preț de peste 10 lei la pompă inclusiv în România”, a spus acesta.

În opinia economistului, o astfel de evoluție ar reduce semnificativ puterea de cumpărare a populației și ar afecta consumul intern, unul dintre motoarele economiei românești.

Pentru a limita efectele unei asemenea creșteri, analistul consideră că autoritățile ar trebui să reducă presiunea fiscală aplicată carburanților.

„La petrol lucrurile sunt simple: trebuie să reducem accizele și taxele. Noi avem, gândiți-vă, plătim TVA la acciză, taxă la taxă. La 10 lei pe litru mi-e teamă că economia va suferi extrem de puternic”, a spus Negrescu.

Adrian Negrescu susține că România trebuie să trateze criza energetică ca pe o problemă de securitate strategică și să adopte măsuri rapide pentru a-și proteja economia.

Economistul consideră că una dintre soluțiile importante pentru piața gazelor este diversificarea surselor de aprovizionare și dezvoltarea unor rute alternative de import.

„Soluțiile sunt să găsim rapid surse alternative de gaz. Există varianta coridorului vertical, altfel spus să începem să aducem gaz natural lichefiat din Grecia, prin terminalele de acolo, pentru a ne extinde posibilitățile de aprovizionare”, a explicat Negrescu.

Analistul avertizează că România importă deja gaze la prețuri semnificativ mai mari decât în anul precedent, ceea ce pune presiune atât pe economie, cât și pe consumatori.

„Le importăm la un preț mai mare cu peste 80%. Vă dați seama că asta va afecta puternic economia și, bineînțeles, populația”, a spus economistul.

Chiar dacă pentru populație există plafonări temporare ale prețurilor la energie, Negrescu subliniază că aceste costuri vor fi suportate, în final, de bugetul statului.

„Populația va avea probabil un preț plafonat, dar cineva va trebui să plătească această creștere de cotație și o va plăti statul. Altfel spus, deficitul bugetar se va accentua, iar problemele economice riscă să se amplifice”, a avertizat Negrescu.

În acest context, economistul consideră necesară convocarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării pentru a analiza situația energetică și riscurile economice asociate.

„Este nevoie de CSAT, care să discute problema energetică a României în actualul context”, a spus acesta.

Negrescu avertizează că extinderea conflictului din Orientul Mijlociu ar putea amplifica presiunile din piețele energetice și ar putea încuraja speculațiile financiare.