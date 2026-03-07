Criza din Orientul Mijlociu începe deja să producă efecte vizibile pe piețele energetice, iar primele semnale de risc sunt legate de scumpirea combustibililor. Profesorul Adrian Mitroi atrage atenția într-o intervenție la Digi24, că motorina ar putea fi primul produs care va reflecta creșterile de preț generate de tensiunile geopolitice.

Analistul explică faptul că piața combustibililor reacționează rapid la fluctuațiile cotațiilor internaționale, iar consumatorii vor resimți aceste majorări în perioada următoare, pe măsură ce stocurile existente se epuizează.

„În primul rând avem teama cu toții de motorină în primul rând și benzină. Dar motorină în primul rând. Pe benzină suntem în regulă. 40%. Vă dați seama, că noi luăm direct prețul și la materie primă, țițeiul, cred că suntem la 80%. Deci noi luăm direct această creștere. Și încă nu am văzut, mai sunt stocuri cu prețuri de acum două săptămâni. Încă nu am văzut dar comercianții așa fac. Își acoperă marja lor când sesizează aceste riscuri și o acoperă către noi, consumatorii”.

Specialistul a subliniat că evoluția cotațiilor petrolului indică deja o tendință de creștere accelerată, semn că piețele reacționează la incertitudinea geopolitică din regiune.

„Care mi se pare cel mai important risc acum. M-am uitat pe cotații. Ieri seară păreau rezonabile, 84, 80. Acum au urcat amândouă sunt către 90. America și Londra, 90, respectiv 92. Crește foarte mult și America cotația care depinde de petrolul lor din Louisiana”, a notat specialistul.

Pe lângă impactul direct al conflictului din Orientul Mijlociu asupra petrolului și gazelor, Adrian Mitroi atrage atenția asupra unei combinații de factori economici care ar putea împinge economia globală într-o recesiune. În România, situația este agravată de liberalizarea prețurilor la gaze naturale programată pentru finalul lunii.

Profesorul susține că această schimbare ar putea amplifica presiunea asupra bugetului de stat și asupra consumatorilor, mai ales în contextul creșterii prețurilor la energie la nivel internațional.

„Este o criză pentru care nu am fost pregătiți. Crește și gazul. Acolo este o mare problemă, 40%, trece prin strâmtoarea aceea atât de critică. Pentru noi urmează și sfârșitul lui martie, știți ce urmează cu o presupusă liberalizare. O să găsească probabil o soluție pentru persoanele fizice, dar soluția e de ordinul câtorva milioane de lei, care va merge unde? În deficit”, spune Mitroi.

Analistul vorbește despre o combinație periculoasă de factori economici, de la creșterea prețurilor la energie până la impactul noilor tehnologii și al politicilor comerciale internaționale. În opinia sa, toate aceste elemente pot genera un fenomen de „geoinflație”.

„Deci avem combinația gaz cu țiței, n-am mai văzut-o până acum, cu 20%. Îi spun geoinflația. Mai avem Inteligența Artificială care pune acum o presiune teribilă pe una din industriile importante de creștere economică la noi. Mai e și trumpflația. Nu uitați de tarife, am discutat atât de mult și au și ele impactul lor. Scenariul acesta este 90% o recesiune. Și nu locală, europeană, ci mondială. Vă dați seama cum ne poziționăm noi aici, numai asta nu mai aveam nevoie acum”, a mai afirmat profesorul.

În contextul presiunilor economice generate de conflictul din Orientul Mijlociu și de scumpirea energiei, Adrian Mitroi avertizează că economia României se confruntă deja cu vulnerabilități majore. Potrivit analistului, statul are resurse limitate pentru a interveni eficient.

Profesorul susține că politica economică adoptată în ultimul deceniu a lăsat finanțele publice într-o situație fragilă, iar opțiunile autorităților sunt extrem de limitate.

„Statul e cu buzunarele golite. E în colț. Nu au nici ei soluții. Indiferent cum se vor schimbat, atât de multe boacăne au făcut în ultimii 10 ani de zile în politica economică încât nu se poate repara decât într-un singur fel”.

În opinia expertului, consecințele economice vor fi resimțite în principal prin reducerea consumului și prin apariția unei combinații periculoase între stagnare economică și inflație ridicată.