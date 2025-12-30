Consumatorii pot obține rambursarea sumelor plătite dacă nu au fost corect informați, în special în cazurile de clauze abuzive sau practici comerciale incorecte, arată avocatul Claudiu Filipoiu pentru Capital. În astfel de situații, contractul poate fi reziliat, iar clientul poate solicita restituirea banilor.

Contestarea taxărilor se poate face în mai multe termene: 14 zile pentru retragerea din contractele la distanță, până la trei ani pentru acțiuni în instanță și până la 120 de zile pentru solicitarea unui chargeback la bancă.

ANPC poate interveni prin controale și sancțiuni în cazul încălcării legislației, iar pentru abonamentele de telefonie competențele revin și ANCOM. Abonamentele activate accidental pot fi oprite prin solicitări adresate comerciantului și băncii, iar persoanele vulnerabile sunt încurajate să ceară sprijinul familiei sau al autorităților.

Avocat Claudiu Filipoiu, Filipoiu Legal: Da, în anumite condiții, se poate ajunge la rambursarea sumelor plătite, în cazul în care clientul nu a fost corect informat. De exemplu, în cazul unor clauze abuzive, în măsura în care contractul nu îşi mai poate produce efectele după înlăturarea acestora, consumatorul este îndreptăţit să ceară rezilierea contractului, putând solicita, după caz, şi daune-interese. La fel, consumatorii afectați de practicile comerciale incorecte au dreptul legal de a obține restituirea contravalorii serviciului.

Avocat Claudiu Filipoiu, Filipoiu Legal: Termenele de contestare a unor practici incorecte depind de modalitatea pe care consumatorul o alege pentru a contesta aceste practici.

În primul rând, dacă observă orice fel de nereguli, inclusiv legate de taxare, acesta are dreptul de a se retrage din contractele la distanță în termen de 14 zile de la data încheierii contractului, fără a fi nevoit să justifice în vreun fel decizia de retragere.

Apoi, o altă modalitate de contestare este prin intermediul instanței, caz în care de principiu acțiunea trebuie inițiată în termenul general de prescripție de 3 ani.

Pentru plăți neautorizate prin card, banca emitentă poate fi contactată pentru chargeback în termen de 120 de zile.

Avocat Claudiu Filipoiu, Filipoiu Legal: ANPC are un rol esențial în constatarea abaterilor comercianților de la regulile privind reînnoirea automată a abonamentelor.

În primul rând, ANPC poate fi sesizată cu încălcarea obligațiilor de informare prevăzute de OUG nr. 34/2014, urmând ca aceasta să soluționeze reclamația, putând dispune efectuarea unor controale și aplicarea de amenzi.

De asemenea, ANPC controlează respectarea dispozițiilor Legii nr.193/2000 privind clauzele abuzive, putând efectua controale și aplica sancțiuni.

Nu în ultimul rând, tot ANPC verifică sesizările cu privire la practicile comerciale incorecte.

O altă instituție care are un rol important este ANCOM, care are atribuții de control în ceea ce privește abonamentele de telefonie. Pe site-ul ANCOM consumatorii pot găsi un ghid cu privire la contractele de telefonie, care conține informații importante legate de informarea precontractuală, încheierea, prelungirea, încetarea contracului (https://infocentru.ancom.ro/contractul-de-telefonie-pe-intelesul-tau/).

Avocat Claudiu Filipoiu, Filipoiu Legal: În primul rând, consumatorul trebuie să se adreseze urgent profesionistului (preferabil inclusiv în scris) și să ceară oprirea abonamentului. De asemenea, acesta poate contacta banca pentru stoparea plăților recurente.

În cazul în care situația nu se rezolvă amiabil, consumatorul se poate adresa autorităților relevante (ANPC, ANCOM).

Avocat Claudiu Filipoiu, Filipoiu Legal: Persoanele vârstnice sau vulnerabile trebuie să se adreseze urgent familiei și să explice situația pe care o întâmpină. De asemenea, aceste persoane se pot adresa direct comerciantului în vederea remedierii situației sau pot sesiza ANPC.

Avocat Claudiu Filipoiu, Filipoiu Legal: În primul rând, recomandăm consumatorilor să citească cu atenție termenii contractului înainte de încheiere și să verifice opțiunile de reînnoire și dezabonare. Ca și în medicină, în drept prevenția este esențială și poate scuti consumatorii de pagube sau timp pierdut ulterior cu proceduri complicate de soluționare și costuri semnificative.

Alte recomandări vizează păstrarea tuturor dovezilor (e-mail-uri, facturi, sesizări scrise), utilizarea de carduri virtuale sau cu posibilități de blocare plăți recurente pentru abonamente, sesizarea autorităților și instituțiilor cu atribuții în domeniu (ANPC, ANCOM și chiar poliția în caz de fraude).

Nu în ultimul rând, consumatorii pot și să ia legătura cu un avocat, în vederea protejării drepturilor acestora.