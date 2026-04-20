În dreptul civil, penalitățile sunt permise și sunt cunoscute ca „clauze penale”. Ele stabilesc dinainte ce sumă trebuie plătită dacă una dintre părți nu își respectă obligațiile.

Problema nu este existența lor, ci modul în care sunt formulate. Pentru a produce efecte, o clauză trebuie să fie suficient de clară încât să poți înțelege:

– când se aplică

– cum se calculează

– care este valoarea sau modul de determinare

Dacă aceste elemente lipsesc sau sunt formulate vag, apar probleme de validitate și aplicare.

Potrivit Legii nr. 193/2000 privind clauzele abuzive, clauzele care creează un dezechilibru între părți sau sunt formulate neclar pot fi considerate abuzive.

Legea spune foarte clar că, odată constatate ca abuzive, aceste clauze nu produc efecte asupra consumatorului .

La nivel european, regula este similară. Clauzele trebuie să fie redactate într-un limbaj clar și inteligibil, iar orice ambiguitate se interpretează în favoarea consumatorului.

Asta înseamnă că o penalitate formulată vag poate să nu fie aplicabilă deloc.

În practică, apar frecvent formulări precum:

– „se pot aplica penalități de întârziere”

– „furnizorul poate percepe costuri suplimentare”

– „penalitățile vor fi stabilite ulterior”

Acestea sunt problematice pentru că nu oferă un criteriu clar de calcul.

Există și situații în care penalitățile sunt definite, dar sunt disproporționate. De exemplu, penalități foarte mari raportate la valoarea contractului pot fi considerate abuzive. În astfel de cazuri, instanța poate interveni și poate reduce valoarea penalităților sau chiar elimina clauza.

Chiar și atunci când clauza există, aceasta nu este intangibilă. Instanțele au posibilitatea să analizeze penalitățile și să le ajusteze dacă sunt excesive sau nejustificate. Asta înseamnă că nu orice penalitate scrisă în contract va fi automat aplicată în forma respectivă.

În unele cazuri, penalitățile pot fi reduse la un nivel rezonabil sau chiar eliminate dacă nu respectă condițiile legale.

Un tip foarte frecvent de problemă este clauza care permite firmei să decidă singură penalitățile sau să modifice condițiile.

Legea consideră abuzive acele prevederi care dau dreptul comerciantului să modifice contractul fără un motiv clar sau să interpreteze unilateral clauzele. Acest tip de formulare apare des în contractele standard, mai ales în servicii online sau telecom.

Dacă penalitatea depinde exclusiv de voința unei părți, fără criterii clare, există un risc mare ca aceasta să nu fie valabilă.

În practică, câteva elemente fac diferența între o clauză validă și una problematică. Penalitatea trebuie să fie clară, cuantificabilă și proporțională. Dacă nu poți calcula suma sau nu înțelegi când se aplică, este un semnal de alarmă.

De asemenea, trebuie să existe un echilibru. Nu este normal ca doar una dintre părți să fie sancționată, iar cealaltă să nu aibă nicio obligație similară.

Semnarea contractului nu înseamnă că orice clauză devine automat valabilă. Dacă o clauză este abuzivă, ea poate fi contestată și nu produce efecte, chiar dacă a fost semnată.

În practică, există mai multe variante:

– poți solicita clarificări sau renegociere

– poți sesiza autoritățile de protecția consumatorilor

– poți contesta clauza în instanță

Legea prevede că instanța poate elimina clauza abuzivă sau chiar desființa contractul dacă acesta nu mai poate funcționa fără acea prevedere.

Trebuie reținut faptul că, nu orice penalitate din contract este automat valabilă. Pentru a produce efecte, clauza trebuie să fie clară, justificată și proporțională. Dacă este vagă, generală sau lasă loc de interpretări, există șanse reale să fie considerată abuzivă.

În practică, diferența o face modul în care este formulată. Iar dacă nu este clară pentru tine, există o mare probabilitate să nu fie nici suficient de clară din punct de vedere legal.