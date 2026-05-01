Pe 30 aprilie, Banca Națională a României (BNR) a calculat euro la 5,1417 lei, în creștere cu 4,13 bani față de cotația precedentă de 5,1004 lei. Aceasta a fost cea mai ridicată valoare înregistrată până acum pentru moneda europeană în raport cu leul și a confirmat presiunea tot mai mare asupra cursului valutar.

Și dolarul american a crescut în raport cu moneda națională. BNR a afișat un curs de 4,3965 lei pentru un dolar, cu 3,70 bani mai mult decât în ziua anterioară, când acesta era cotat la 4,3595 lei.

Leul s-a depreciat și în fața francului elvețian, care a fost calculat la 5,5821 lei, în urcare cu 6,40 bani față de nivelul anterior de 5,5181 lei. Și această valoare a reprezentat un nou maxim istoric.

Deși pe 1 mai nu este publicat un nou curs oficial BNR, piața interbancară oferă o imagine clară asupra direcției în care se mișcă valutele.

Cotațiile live arată euro la aproximativ 5,2038 lei, peste nivelul oficial din 30 aprilie. Această diferență indică o presiune suplimentară de creștere și sugerează că următoarea referință oficială ar putea urca din nou.

Și dolarul american se tranzacționează mai sus pe interbancar, la aproximativ 4,4331 lei, peste cursul oficial de 4,3965 lei afișat anterior de BNR.

În cazul francului elvețian, situația este diferită. Cotația interbancară este de aproximativ 5,5497 lei, ușor sub referința oficială de 5,5821 lei.

Cursul oficial BNR este publicat o singură dată pe zi și este folosit pentru referințe fiscale, contracte și operațiuni oficiale. În schimb, piața interbancară reflectă tranzacțiile în timp real dintre bănci și mari participanți din piață.

Din acest motiv, valorile interbancare se schimbă constant pe parcursul zilei și pot indica din timp direcția următorului curs oficial.

Atunci când euro urcă puternic pe interbancar peste referința BNR, piața interpretează acest lucru ca un semnal că următoarea ședință a băncii centrale ar putea aduce un nou avans. Totuși, acest lucru nu înseamnă că BNR va publica exact aceeași valoare, ci doar că există o tendință clară de piață.

Faptul că euro a trecut deja de 5,14 lei la cursul oficial și se apropie de 5,20 lei pe interbancar arată că presiunea asupra leului nu s-a redus.

Pentru cei care urmăresc ratele bancare, importurile sau evoluția prețurilor, aceste mișcări sunt importante, mai ales într-un context economic sensibil. Dacă tendința continuă și după minivacanța de 1 Mai, următorul curs oficial publicat de BNR ar putea aduce un nou record pentru moneda europeană.

Pe lângă cotațiile interbancare, diferențele se văd și la casele de schimb ale băncilor. Pe 1 mai 2026, cele mai bune cotații pentru cumpărarea euro erau afișate de EXIM Banca Românească, cu 5,1350 lei, urmată de UniCredit Bank și CEC Bank, ambele cu 5,1200 lei.

La vânzare, adică prețul la care clienții cumpără euro de la bancă, valorile urcau semnificativ. EXIM Banca Românească afișa 5,2350 lei, în timp ce UniCredit Bank și CEC Bank aveau un curs de 5,2400 lei. Banca Transilvania și Libra Internet Bank afișau 5,2600 lei la vânzare, iar Raiffeisen Bank ajungea la 5,2618 lei.

Printre cele mai ridicate cursuri se aflau ING Bank, cu 5,2831 lei, Banca Comercială Română (BCR) cu 5,2880 lei și Intesa Sanpaolo Bank cu 5,2968 lei.

Asta înseamnă că diferența dintre cursul BNR și cel practicat efectiv la bancă poate depăși ușor 10-15 bani pentru fiecare euro, în funcție de instituție. Pentru sume mai mari, cum ar fi plata unei rate, achiziția unei vacanțe sau schimbul pentru o tranzacție importantă, diferența devine semnificativă.