Analiza lui Adrian Negrescu evidențiază faptul că deprecierea monedei naționale este determinată în principal de scăderea încrederii investitorilor și de fluxurile de capital care părăsesc economia românească. Specialistul subliniază că instabilitatea politică amplifică aceste tendințe și afectează direct cursul valutar.

Acesta atrage atenția că lipsa unui cadru guvernamental stabil și a unor măsuri economice coerente contribuie la deteriorarea percepției externe asupra României, ceea ce se reflectă imediat în evoluția leului.

În continuare, acesta explică riscurile asociate lipsei unui plan economic clar și consecințele asupra deficitului bugetar și stabilității financiare.

„Altfel spus, investitorii se tem că, indiferent cine se va afla la Palatul Victoria, fără un plan concret de măsuri de reformă, va eșua în tentativa de a reduce deficitul bugetar la 6,2% și, practic, de a repune economia românească și finanțele statului pe linia de plutire. Asistăm, din punctul meu de vedere, la o depreciere accentuată a monedei naționale”, a adăugat el.

Datele oficiale arată că leul a coborât joi la 5,14 lei pentru un euro, cel mai slab nivel din 2005. În paralel, moneda națională a pierdut teren și în fața dolarului american, cotat la 4,3965 lei, dar și în raport cu francul elvețian, care a ajuns la 5,5821 lei, de asemenea un maxim istoric.

În evaluarea sa, Adrian Negrescu avertizează că evoluțiile recente pot escalada rapid dacă tendința actuală se menține, iar măsurile de stabilizare întârzie să apară.

Specialistul explică faptul că intervențiile Băncii Naționale încearcă să limiteze volatilitatea, însă acestea nu pot compensa incertitudinile politice majore.

„Problema este că, dacă vom continua pe acest trend de depreciere, așa cum vedem în ultimele trei zile, există riscul ca, în următoarele săptămâni, cursul să ajungă la 5,5 lei sau chiar 6 lei pentru un euro, în cel mai nefavorabil scenariu”, a adăugat specialistul.

Acesta subliniază că evoluția cursului euro este strâns legată de percepția investitorilor asupra stabilității politice și a capacității statului de a-și respecta angajamentele internaționale.

„Deprecierea cursului euro este cel mai fidel indicator al percepției investitorilor asupra situației din România, iar nivelul istoric pe care îl vedem astăzi ar putea fi doar o fotografie de moment. În zilele următoare, pe măsură ce ne apropiem de momentul culminant al moțiunii de cenzură și în funcție de rezultatul acesteia, cursul de schimb s-ar putea deprecia și mai mult. Pentru economia românească, deprecierea cursului se traduce prin costuri mai mari cu utilitățile și o viață mai scumpă pentru majoritatea românilor. Importăm o mare parte din alimente, îmbrăcăminte, încălțăminte și produse electronice în euro, iar creșterea monedei europene duce, implicit, la scumpirea acestor produse”, susține consultantul economic.

În acest context, efectele asupra populației sunt imediate, în special în ceea ce privește costul vieții și accesul la servicii esențiale.

Potrivit lui Adrian Negrescu, deprecierea leului va avea consecințe directe asupra costurilor suportate de populație, în special în domeniul locuirii și al serviciilor financiare.

Creșterea cursului valutar se va reflecta în majorarea ratelor bancare, a chiriilor și a tarifelor pentru servicii, inclusiv telefonie, amplificând presiunea asupra bugetelor gospodăriilor.

„Este nevoie ca statul român să intervină, în al doisprezecelea ceas, cu mesaje de calmare adresate investitorilor și opiniei publice. Președintele Nicușor Dan, actualul premier Ilie Bolojan, dar și ceilalți factori politici trebuie să transmită mesaje clare de stabilitate și să susțină angajamentele privind reformele. Altfel spus, trebuie să restabilească încrederea în economia românească, care, din păcate, se erodează pe zi ce trece”, a adăugat Adrian Negrescu.

În același timp, economistul indică și un element pozitiv în actualul context economic, legat de adaptarea mediului privat.

„Se observă un nivel ridicat de reziliență în fața provocărilor generate de inflație, deprecierea cursului și alte probleme macroeconomice. Economia reușește să reziste acestor presiuni, iar faptul că nu asistăm la închideri masive de companii, la un val semnificativ de concedieri sau la falimente pe scară largă arată că, dincolo de pierderile conjuncturale, România rămâne pe un parcurs relativ stabil”, a menționat specialistul.

Acesta precizează că economia traversează o perioadă de încetinire, însă fără a intra într-o criză sistemică severă.

Reprezentanții Băncii Naționale indică faptul că volatilitatea recentă ar putea fi urmată de o perioadă de stabilizare relativă, însă fără eliminarea riscurilor.

Purtătorul de cuvânt al instituției explică faptul că evoluțiile din piață sunt direct influențate de contextul politic și de nivelul ridicat de incertitudine.

„Într-adevăr, am văzut astăzi o zi foarte agitată pe piaţa valutară. Aşa se întâmplă în perioadele de incertitudine, în perioadele tulburi. Suntem într-o asemenea perioadă de incertitudine în ceea ce priveşte guvernarea şi acest lucru s-a manifestat serios pe piaţa valutară. Acum, pe baza datelor pe care le avem în acest moment, putem spune că în perioada imediat următoare situaţia se va calma. Este în curs de calmare. Sunt date pe care le putem extrage din piaţă şi ne pot permite să facem această evaluare, că în perioada imediat următoare avem o calmare a pieţei. Asta nu înseamnă că avem o risipire a incertitudinilor”, a explicat Dan Suciu, la Digi24.

Oficialul atrage atenția că tensiunile politice din perioada următoare pot continua să genereze presiuni asupra cursului de schimb.

Tabel de sinteză – Evoluția leului și principalele riscuri identificate