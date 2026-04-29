Curs valutar miercuri, 29 Aprilie. Evoluțiile recente de pe piața valutară indică o creștere a presiunii asupra monedei naționale, în contextul în care euro a depășit pragul de 5,1 lei pe piața interbancară. Mișcarea vine pe fondul unui climat politic tensionat, care influențează direct încrederea investitorilor și comportamentul piețelor financiare.

„Tensiunile politice se transmit în îngrijorarea piețelor. Cu cât tensiunile sunt mai puternice, iar piaţa percepe că politicile economice vor fi afectate de criza politică care ar putea duce la creșterea deficitului, a inflației, cu atât leul se depreciază mai puternic. O parte din economisiri se reorientează către euro dacă piața percepe modificări generate de tensiunile politice. Dacă această criză se încheie cu bine, atunci piețele își revin și cursul de schimb își va reveni odată cu ele”, a declarat Lucian Croitoru, consilier guvernator BNR, potrivit Economica.net.

Deprecierea leului, corelată cu instabilitatea politică

Analiștii economici explică faptul că fluctuațiile cursului de schimb sunt strâns legate de percepția de risc politic și fiscal. În perioade de incertitudine, investitorii tind să își reorienteze capitalurile către active considerate mai stabile, ceea ce determină presiuni suplimentare asupra monedei naționale.

Reprezentanți ai politicii monetare, inclusiv consilieri din cadrul Banca Națională a României, subliniază că astfel de episoade de volatilitate apar frecvent în momente de tensiune politică. În acest context, economistul Lucian Croitoru a explicat că piețele reacționează rapid la semnalele privind posibile dezechilibre fiscale sau creșteri ale deficitului bugetar.

Potrivit acestuia, stabilizarea scenei politice ar putea reduce presiunea asupra cursului de schimb, însă până atunci volatilitatea rămâne ridicată.

„În ceea ce privește cursul de schimb EUR/RON, aproximativ 86% dintre participanți anticipează o depreciere a leului în următoarele 12 luni, iar 14% o stagnare. Astfel, valoarea medie a anticipațiilor pentru orizontul de 6 luni este de 5,1303 lei pentru un euro, în timp ce pentru orizontul de 12 luni, valoarea medie a cursului EUR/RON anticipat este de 5,1644 lei pentru un euro”, spun analiștii CFA în ultimul lor raport privind indicele de încredere în economie.

Posibilă continuare a deprecierii leului

Estimările analiștilor financiari indică o tendință de depreciere graduală a leului în următoarele luni. Conform analizelor de piață, cursul euro ar putea ajunge la valori medii de peste 5,13 lei în orizontul de șase luni, cu posibilitatea de a urca spre 5,16–5,2 lei pe termen de un an, în funcție de evoluțiile economice și politice.

Majoritatea specialiștilor din piață anticipează o continuare a slăbirii monedei naționale, în timp ce o proporție mai redusă estimează o perioadă de stabilitate relativă. Această perspectivă reflectă nivelul ridicat de incertitudine din economia locală și internațională.

Depășirea pragului de 5,1 lei pentru un euro se înscrie într-un context mai amplu de ajustare a cursului valutar. În ultimii ani, moneda europeană a atins mai multe maxime istorice, pe fondul unor episoade de volatilitate generate de factori economici și politici.

Nivelurile recente confirmă o tendință de sensibilitate crescută a cursului de schimb la evenimente interne, în special la cele legate de procesul electoral și stabilitatea guvernamentală.

Cotațiile valutelor miercuri, 29 Aprilie

Monedă Cod Curs (RON)
Dolarul australian AUD 3,1174
Dolarul canadian CAD 3,1849
Francul elvețian CHF 5,5181
Coroana cehă CZK 0,2092
Coroana daneză DKK 0,6825
Lira egipteană EGP 0,0823
Euro EUR 5,1004
Lira sterlină GBP 5,8869
100 Forinți maghiari HUF 1,4001
100 Yeni japonezi JPY 2,7289
Leul moldovenesc MDL 0,2517
Coroana norvegiană NOK 0,4682
Zlotul polonez PLN 1,1992
Rubla rusească RUB 0,0580
Coroana suedeză SEK 0,4698
Lira turcească TRY 0,0964
Dolarul american USD 4,3595
Randul sud-african ZAR 0,2626
Realul brazilian BRL 0,8760
Renminbi-ul chinezesc CNY 0,6379
Rupia indiană INR 0,0460
100 Woni sud-coreeni KRW 0,2946
Peso-ul mexican MXN 0,2504
Dolarul neo-zeelandez NZD 2,5524
Dinarul sârbesc RSD 0,0434
Hryvna ucraineană UAH 0,0989
Dirhamul Emiratelor Arabe AED 1,1871
Bahtul thailandez THB 0,1334
Dolarul din Hong Kong HKD 0,5563
Shekelul israelian ILS 1,4708
100 Rupii indoneziene IDR 0,0252
Pesoul filipinez PHP 0,0707
100 Coroane islandeze ISK 3,5617
Ringgitul malaysian MYR 1,1033
Dolarul singaporez SGD 3,4112
Gramul de aur XAU 638,3798
DST XDR 5,9711

Ratele dobânzilor ROBID/ROBOR miercuri, 29 Aprilie

Dată ROBID O/N ROBID T/N ROBID 1W ROBID 1M ROBID 3M ROBID 6M ROBID 12M ROBOR O/N ROBOR T/N ROBOR 1W ROBOR 1M ROBOR 3M ROBOR 6M ROBOR 12M
29.04.2026 5,42 5,42 5,44 5,49 5,57 5,61 5,66 5,71 5,71 5,73 5,78 5,87 5,94 6,00
28.04.2026 5,40 5,41 5,43 5,49 5,56 5,61 5,66 5,69 5,70 5,72 5,78 5,87 5,94 6,00