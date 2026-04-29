Curs valutar miercuri, 29 Aprilie. Euro a depășit 5,1 lei pe fondul tensiunilor politice
Curs valutar miercuri, 29 Aprilie. Evoluțiile recente de pe piața valutară indică o creștere a presiunii asupra monedei naționale, în contextul în care euro a depășit pragul de 5,1 lei pe piața interbancară. Mișcarea vine pe fondul unui climat politic tensionat, care influențează direct încrederea investitorilor și comportamentul piețelor financiare.
„Tensiunile politice se transmit în îngrijorarea piețelor. Cu cât tensiunile sunt mai puternice, iar piaţa percepe că politicile economice vor fi afectate de criza politică care ar putea duce la creșterea deficitului, a inflației, cu atât leul se depreciază mai puternic. O parte din economisiri se reorientează către euro dacă piața percepe modificări generate de tensiunile politice. Dacă această criză se încheie cu bine, atunci piețele își revin și cursul de schimb își va reveni odată cu ele”, a declarat Lucian Croitoru, consilier guvernator BNR, potrivit Economica.net.
Deprecierea leului, corelată cu instabilitatea politică
Analiștii economici explică faptul că fluctuațiile cursului de schimb sunt strâns legate de percepția de risc politic și fiscal. În perioade de incertitudine, investitorii tind să își reorienteze capitalurile către active considerate mai stabile, ceea ce determină presiuni suplimentare asupra monedei naționale.
Reprezentanți ai politicii monetare, inclusiv consilieri din cadrul Banca Națională a României, subliniază că astfel de episoade de volatilitate apar frecvent în momente de tensiune politică. În acest context, economistul Lucian Croitoru a explicat că piețele reacționează rapid la semnalele privind posibile dezechilibre fiscale sau creșteri ale deficitului bugetar.
Potrivit acestuia, stabilizarea scenei politice ar putea reduce presiunea asupra cursului de schimb, însă până atunci volatilitatea rămâne ridicată.
„În ceea ce privește cursul de schimb EUR/RON, aproximativ 86% dintre participanți anticipează o depreciere a leului în următoarele 12 luni, iar 14% o stagnare. Astfel, valoarea medie a anticipațiilor pentru orizontul de 6 luni este de 5,1303 lei pentru un euro, în timp ce pentru orizontul de 12 luni, valoarea medie a cursului EUR/RON anticipat este de 5,1644 lei pentru un euro”, spun analiștii CFA în ultimul lor raport privind indicele de încredere în economie.
Posibilă continuare a deprecierii leului
Estimările analiștilor financiari indică o tendință de depreciere graduală a leului în următoarele luni. Conform analizelor de piață, cursul euro ar putea ajunge la valori medii de peste 5,13 lei în orizontul de șase luni, cu posibilitatea de a urca spre 5,16–5,2 lei pe termen de un an, în funcție de evoluțiile economice și politice.
Majoritatea specialiștilor din piață anticipează o continuare a slăbirii monedei naționale, în timp ce o proporție mai redusă estimează o perioadă de stabilitate relativă. Această perspectivă reflectă nivelul ridicat de incertitudine din economia locală și internațională.
Depășirea pragului de 5,1 lei pentru un euro se înscrie într-un context mai amplu de ajustare a cursului valutar. În ultimii ani, moneda europeană a atins mai multe maxime istorice, pe fondul unor episoade de volatilitate generate de factori economici și politici.
Nivelurile recente confirmă o tendință de sensibilitate crescută a cursului de schimb la evenimente interne, în special la cele legate de procesul electoral și stabilitatea guvernamentală.
Cotațiile valutelor miercuri, 29 Aprilie
|Monedă
|Cod
|Curs (RON)
|Dolarul australian
|AUD
|3,1174
|Dolarul canadian
|CAD
|3,1849
|Francul elvețian
|CHF
|5,5181
|Coroana cehă
|CZK
|0,2092
|Coroana daneză
|DKK
|0,6825
|Lira egipteană
|EGP
|0,0823
|Euro
|EUR
|5,1004
|Lira sterlină
|GBP
|5,8869
|100 Forinți maghiari
|HUF
|1,4001
|100 Yeni japonezi
|JPY
|2,7289
|Leul moldovenesc
|MDL
|0,2517
|Coroana norvegiană
|NOK
|0,4682
|Zlotul polonez
|PLN
|1,1992
|Rubla rusească
|RUB
|0,0580
|Coroana suedeză
|SEK
|0,4698
|Lira turcească
|TRY
|0,0964
|Dolarul american
|USD
|4,3595
|Randul sud-african
|ZAR
|0,2626
|Realul brazilian
|BRL
|0,8760
|Renminbi-ul chinezesc
|CNY
|0,6379
|Rupia indiană
|INR
|0,0460
|100 Woni sud-coreeni
|KRW
|0,2946
|Peso-ul mexican
|MXN
|0,2504
|Dolarul neo-zeelandez
|NZD
|2,5524
|Dinarul sârbesc
|RSD
|0,0434
|Hryvna ucraineană
|UAH
|0,0989
|Dirhamul Emiratelor Arabe
|AED
|1,1871
|Bahtul thailandez
|THB
|0,1334
|Dolarul din Hong Kong
|HKD
|0,5563
|Shekelul israelian
|ILS
|1,4708
|100 Rupii indoneziene
|IDR
|0,0252
|Pesoul filipinez
|PHP
|0,0707
|100 Coroane islandeze
|ISK
|3,5617
|Ringgitul malaysian
|MYR
|1,1033
|Dolarul singaporez
|SGD
|3,4112
|Gramul de aur
|XAU
|638,3798
|DST
|XDR
|5,9711
Ratele dobânzilor ROBID/ROBOR miercuri, 29 Aprilie
|Dată
|ROBID O/N
|ROBID T/N
|ROBID 1W
|ROBID 1M
|ROBID 3M
|ROBID 6M
|ROBID 12M
|ROBOR O/N
|ROBOR T/N
|ROBOR 1W
|ROBOR 1M
|ROBOR 3M
|ROBOR 6M
|ROBOR 12M
|29.04.2026
|5,42
|5,42
|5,44
|5,49
|5,57
|5,61
|5,66
|5,71
|5,71
|5,73
|5,78
|5,87
|5,94
|6,00
|28.04.2026
|5,40
|5,41
|5,43
|5,49
|5,56
|5,61
|5,66
|5,69
|5,70
|5,72
|5,78
|5,87
|5,94
|6,00
