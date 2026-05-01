Creșterea firmelor cu activitate suspendată, potrivit datelor ONRC, reflectă un total de 5.424 de companii care și-au suspendat activitatea în perioada ianuarie–martie 2026, în creștere cu 7,88% comparativ cu primul trimestru din anul anterior.

Această evoluție indică o presiune constantă asupra mediului de afaceri, în special în rândul întreprinderilor mici și mijlocii, care sunt mai sensibile la variațiile costurilor operaționale și ale cererii. Suspendarea activității nu echivalează cu închiderea definitivă a firmei, însă semnalează dificultăți temporare sau decizii strategice de ajustare a activității.

Bucureștiul concentrează cel mai mare număr de suspendări, respectiv 666 de firme, în creștere cu 16,84% față de perioada similară din 2025. Capitala este urmată de județele Cluj, cu 315 firme (+1,61%), Bihor, cu 283 (+15,51%), Iași, cu 280 (+23,89%), Timiș, cu 217 (+24,71%), Neamț, cu 216 (+2,37%) și Sibiu, cu 213 (+7,58%).

Distribuția geografică arată că zonele cu economii locale dezvoltate și cu un număr mare de firme active generează implicit și cele mai multe suspendări, pe fondul unei dinamici antreprenoriale ridicate.

Analiza datelor ONRC evidențiază diferențe importante între județe, atât în ceea ce privește volumul suspendărilor, cât și dinamica anuală a acestora.

La polul opus, cele mai puține firme care și-au suspendat activitatea au fost înregistrate în județele Giurgiu, cu 20 de cazuri (-59,18% față de primele trei luni din 2025), Tulcea (21, -51,16%), Ialomița (28, -9,68%), Teleorman (33, -8,33%), Brăila (35, -25,53%), Vrancea (42, -45,45%) și Covasna (43, +13,16%).

În ceea ce privește dinamica anuală, cele mai mari creșteri procentuale ale suspendărilor au fost raportate în județele Caraș-Severin (+71,43%), Bistrița-Năsăud (+44,64%) și Mehedinți (+42,86%). Aceste evoluții indică o volatilitate crescută în anumite economii locale, unde modificările contextului economic pot avea efecte rapide asupra activității firmelor.

Pe de altă parte, cele mai semnificative scăderi au fost consemnate în Giurgiu (-59,18%), Tulcea (-51,16%) și Vrancea (-45,45%), ceea ce poate sugera fie o stabilizare temporară a mediului de afaceri, fie o bază redusă de raportare.

Structura pe domenii de activitate relevă faptul că sectorul comerțului cu ridicata și cu amănuntul este cel mai afectat, cu 667 de firme care și-au suspendat activitatea în primul trimestru din 2026.

Acest sector este urmat de alte activități de servicii, cu 442 de suspendări, și de activități profesionale, științifice și tehnice, unde au fost înregistrate 334 de cazuri. Aceste domenii sunt puternic influențate de evoluția consumului și de nivelul investițiilor, ceea ce explică sensibilitatea lor la schimbările economice.

În luna martie 2026 au fost consemnate 1.571 de suspendări de activitate, cele mai multe în București, cu 209 cazuri. Capitala este urmată de județele Cluj (100), Iași (83), Bihor (81) și Timiș (73), menținându-se astfel aceeași distribuție geografică observată la nivelul întregului trimestru.

Tabel sinteză – Date ONRC privind suspendările de activitate (T1 2026)