Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC) a publicat datele statistice privind firmele radiate la nivel național în primele trei luni ale anului 2026. În această perioadă, au fost radiate 20.843 de firme, ceea ce reprezintă o scădere ușoară, de 0,75%, față de aceeași perioadă a anului anterior.

În același context public, președintele PSD, Sorin Grindeanu, a susținut la evenimentul „Momentul adevărului”, organizat după retragerea sprijinului politic acordat premierului Ilie Bolojan, că România traversează „un experiment eșuat” desfășurat pe seama economiei și a veniturilor cetățenilor. Acesta a acuzat că actualul premier ar fi preluat o economie în creștere și ar fi condus-o, în doar șase luni, către o situație de recesiune tehnică.

La nivel teritorial, cele mai multe radieri au fost înregistrate în București, unde au fost raportate 3.782 de cazuri, în creștere cu 8,68% față de primul trimestru din 2025. Urmează județele Timiș, cu 975 de radieri (+17,33%), Cluj cu 911 (-13,49%), Bihor cu 856 (-2,17%), Iași cu 840 (-2,67%), Ilfov cu 818 (+10,99%) și Constanța cu 711 (+10,40%).

La polul opus, cele mai puține firme radiate au fost consemnate în județele Giurgiu, cu 122 de cazuri, în scădere semnificativă cu 38,07%, Teleorman cu 126 (-21,74%), Ialomița cu 142 (+30,28%), Mehedinți cu 166 (+6,41%) și Tulcea cu 168 (-17,24%). Creșteri importante ale numărului de radieri s-au mai înregistrat în Călărași (+51,69%) și Caraș-Severin (+32,67%), în timp ce cele mai mari scăderi au fost raportate în Bistrița-Năsăud (-36,44%) și Vrancea (-32%).

Pe domenii de activitate, cele mai multe firme radiate au provenit din comerțul cu ridicata și cu amănuntul, inclusiv repararea autovehiculelor și motocicletelor, unde au fost înregistrate 4.206 radieri, în scădere cu 15,9% față de anul anterior. Au urmat construcțiile, cu 1.623 de radieri (-7,57%), activitățile profesionale, științifice și tehnice cu 1.522 (-11,41%) și agricultura, silvicultura și pescuitul cu 1.518 cazuri (-36,03%).

În luna martie 2026, la nivel național au fost consemnate 8.743 de radieri de firme. Cele mai multe au fost înregistrate în București, Timiș, Cluj, Ilfov și Iași, reflectând o concentrare similară cu cea observată pe întregul trimestru.

Numărul firmelor radiate în România a înregistrat o ușoară scădere în primele două luni ale anului 2026, potrivit datelor publicate de ONRC. În total, la nivel național au fost radiate 12.100 de companii, ceea ce reprezintă o diminuare de 3,11% față de aceeași perioadă din 2025.

Cele mai multe radieri au fost consemnate în București, unde au fost închise 2.271 de firme, în creștere cu 4,35% comparativ cu anul precedent. La nivel județean, valori ridicate au fost înregistrate în Bihor, cu 504 radieri (+7,23%), Cluj cu 493 de cazuri (-14,41%), Constanța cu 481 (+35,1%), Timiș cu 469 (-6,94%), Iași cu 459 (-15,47%) și Ilfov cu 427 (+16,03%).

La polul opus, cele mai puține radieri au fost raportate în județele Giurgiu, cu 78 de firme, Tulcea cu 80, Mehedinți cu 82 și Ialomița cu 85. În unele dintre aceste zone s-au înregistrat scăderi semnificative față de perioada similară a anului anterior.

Analiza evoluției la nivel județean evidențiază diferențe importante. Cele mai mari creșteri ale numărului de radieri au fost înregistrate în Galați, cu un avans de 43,08%, Constanța cu 35,11% și Caraș-Severin cu 31,91%. În același timp, cele mai accentuate scăderi au fost raportate în Tulcea, cu minus 38,93%, Bistrița-Năsăud cu minus 38,74% și Giurgiu cu minus 32,17%.

Pe domenii de activitate, cele mai multe firme radiate au provenit din sectorul comerțului, inclusiv activități de vânzare și reparare a autovehiculelor, unde au fost închise 2.421 de firme, în scădere cu 18,84% față de anul anterior. Urmează agricultura, silvicultura și pescuitul, cu 986 de radieri (-30,66%), precum și construcțiile, cu 918 firme închise (-10,09%).

În luna februarie 2026, la nivel național au fost radiate 5.788 de firme, cele mai multe în București, unde s-au înregistrat 1.099 de cazuri. După capitală, cele mai ridicate valori au fost consemnate în județele Bihor, cu 292 de radieri, Cluj cu 265 și Iași cu 247.