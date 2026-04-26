ANM: Pentru intervalul 26 aprilie, ora 09:00 – 26 aprilie, ora 21:00, meteorologii au emis o avertizare cod galben de vânt pentru cea mai mare parte a teritoriului României.

Potrivit meteorologilor, pe parcursul zilei de duminică, 26 aprilie, vântul va începe să se intensifice mai întâi în nordul, nord-estul și centrul țării, urmând ca după orele amiezii să afecteze și celelalte regiuni. În zonele joase, rafalele vor atinge 50–70 km/h, iar la munte 70–90 km/h.

O atenționare cod portocaliu este valabilă în intervalul 26 aprilie, ora 12:00 – 18:00, pentru județele Botoșani, Iași, Vaslui și Galați, precum și în zonele joase din Suceava, Neamț, Bacău și Vrancea, unde sunt prognozate intensificări ale vântului cu rafale de 70–90 km/h.

În aceeași zi, între orele 18:00 și 20:00, sub avertizare cod portocaliu se vor afla județele Brăila, Tulcea, Ialomița și Călărași, unde vântul va sufla temporar cu intensitate mare, atingând tot 70–90 km/h.

De asemenea, în intervalul 12:00 – 21:00, în Carpații Orientali, Meridionali și Munții Apuseni, la altitudini de peste 1.600 de metri, vântul va avea intensificări puternice, cu rafale de 100–120 km/h.

Pentru intervalul 26.04.2026, ora 09:00 – 27.04.2026, ora 09:00, în zona municipiului București, vremea va deveni vântoasă începând cu orele amiezii, când rafalele vor atinge 50–55 km/h. Cerul va fi predominant senin, iar temperaturile diurne vor fi ușor peste valorile normale pentru această perioadă.

Pe timpul nopții, vântul va slăbi în intensitate și va sufla moderat. Temperatura maximă va fi de 24–25 de grade, iar minima de 5–6 grade, ușor mai scăzută în zona preorășenească.

În intervalul 26 aprilie, ora 09:00 – 21:00, pentru București este în vigoare o atenționare meteorologică cod galben de intensificări ale vântului.

Temperaturile vor fi semnificativ mai scăzute decât normalul săptămâna viitoare, inclusiv în minivacanța de 1 Mai, urmând ca ulterior vremea să se stabilizeze treptat până spre sfârșitul lunii mai. Meteorologii au emis și o atenționare cod galben de vânt puternic pentru vineri, vizând regiuni din Transilvania, Moldova și Oltenia, precum și zonele montane din Carpații Meridionali și Carpații de Curbură.

În prima săptămână a intervalului 27 aprilie – 4 mai, sunt prognozate abateri termice negative importante față de mediile climatologice, cu valori mai mici cu 3,5–5,5 grade Celsius. Cele mai mari deficite vor fi înregistrate în Moldova și în Carpații Orientali. În ceea ce privește precipitațiile, regiunile sudice, estice și centrale vor avea cantități peste normal, în timp ce în restul țării acestea vor fi apropiate de valorile obișnuite.

Săptămâna 4–11 mai aduce o ameliorare a vremii, cu temperaturi apropiate de normal în majoritatea regiunilor. Precipitațiile vor fi ușor deficitare în sud-vest, iar în rest se vor menține în limite normale.

Tendința de stabilizare continuă și în intervalul 11–18 mai, când atât temperaturile, cât și precipitațiile se vor încadra în valorile climatologice specifice perioadei în cea mai mare parte a țării.

În ultima săptămână, 18–25 mai, regimul termic va rămâne în general normal la nivel național, în timp ce precipitațiile vor fi ușor peste medie în est și sud și ușor deficitare în vest.