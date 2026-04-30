Sindicatul a solicitat ministrului Economiei să precizeze dacă preluarea activelor va fi realizată prin înființarea unei noi companii, precum și care va fi structura de acționariat și rolul statului în acest proces.

De asemenea, reprezentanții sindicali au cerut clarificări privind existența unui angajament ferm din partea statului și a unui potențial investitor ca foștii salariați ai șantierului să aibă prioritate la angajare sau preluare în noua structură.

În acest context, au fost solicitate informații despre numărul estimat de angajați care ar putea fi preluați, etapele procesului și criteriile care vor sta la baza selecției.

Sindicatul Liber Navalistul a solicitat, de asemenea, clarificări privind modul în care va fi preluată forța de muncă în noua entitate juridică și în ce măsură vor fi menținute drepturile prevăzute în contractul colectiv de muncă, precum și în contractele individuale ale angajaților, în cadrul acestui proces de preluare.

”Având în vedere menţionarea unui eventual contract de asociere (JVA) între statul român şi un potenţial investitor, va include acest document o secţiune distinctă dedicată forţei de muncă locale, privind preluarea personalului calificat, menţinerea locurilor de muncă, consultarea sindicatului şi evitarea înlocuirii salariaţilor actuali cu forţă de muncă externă înainte de valorificarea resursei locale? Statul şi investitorul au în vedere preluarea şantierului ca activ industrial funcţional, în integralitatea sa, sau există riscul ca în etapa de lichidare să se ajungă la vânzarea pe bucăţi a activelor şantierului înainte de reluarea activităţii?”, a adăugat Laurenţiu Gobeajă.

Sindicatul Liber Navalistul a solicitat ministrului Economiei clarificări privind existența unor garanții că investițiile și contractele din programul SAFE vor fi derulate la Mangalia și nu relocate în alte zone, în contextul actualei situații juridice și al termenelor limitate pentru semnarea și finalizarea proiectelor.

Reprezentanții sindicali au mai întrebat dacă există un plan de afaceri sau o strategie de dezvoltare care să depășească proiectele din programul SAFE, având în vedere că acestea nu acoperă întreaga capacitate de producție a șantierului, precum și cum este prevăzută evoluția numărului de angajați și menținerea condițiilor de muncă în noua structură juridică.

Totodată, sindicatul solicită ca organizația să fie implicată formal și efectiv într-un mecanism de informare și consultare pe tot parcursul negocierilor cu investitorul și lichidatorul judiciar, inclusiv prin constituirea unui grup de lucru cu întâlniri periodice ale cărui concluzii să fie asumate de părți, astfel încât salariații să nu afle deciziile doar din comunicări publice.

În acest context, Șantierul Naval Mangalia a intrat în procedură de faliment, după ce adunarea creditorilor a respins planul de reorganizare. Administratorul judiciar a dat asigurări că drepturile salariale vor fi respectate și achitate conform legislației în vigoare.