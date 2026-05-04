Economia zonei euro rămâne rezilientă, însă ritmul de creștere a încetinit pe fondul noilor șocuri de ofertă generate de conflictul din Orientul Mijlociu, a subliniat oficialul. Creșterea prețurilor la energie și nivelul ridicat de incertitudine afectează direct atât inflația, cât și activitatea economică, în contextul dependenței semnificative a regiunii de importurile energetice.

Potrivit lui Yannis Stournaras, actuala situație este mai dificilă decât cea din 2022, deoarece presiunile inflaționiste apar pe fondul unei creșteri economice deja slăbite, al unor condiții financiare mai stricte și al unui spațiu fiscal limitat, ceea ce sporește vulnerabilitatea economiilor.

Deși până în prezent scumpirea energiei nu a avut efecte majore asupra inflației, riscurile persistă pe termen mediu, mai ales în scenariul afectării infrastructurii energetice sau al reducerii investițiilor din cauza incertitudinii.

Reprezentantul Băncii Centrale Europene a precizat că reacția politicii monetare va depinde de intensitatea și durata acestor șocuri. Dacă impactul va fi temporar și fără efecte secundare semnificative, nu va fi necesară o ajustare a politicii monetare. În schimb, o abatere persistentă și semnificativă a inflației de la ținta stabilită ar putea determina adoptarea unor măsuri mai ferme pentru a limita efectele negative asupra economiei.

Datele publicate de Eurostat indică o ușoară îmbunătățire a pieței muncii din Uniunea Europeană și zona euro în martie 2026, însă evoluțiile rămân inegale, mai ales în rândul tinerilor.

La nivel general, aproximativ 13,226 milioane de persoane erau șomere în UE, dintre care 10,984 milioane în zona euro. Comparativ cu februarie 2026, numărul șomerilor a scăzut cu 25.000 în UE și cu 63.000 în zona euro. În termeni anuali, reducerea este modestă în UE (minus 24.000), dar mai consistentă în zona euro (minus 170.000), sugerând o stabilizare treptată a pieței muncii.

Rata șomajului ajustată sezonier a coborât la 6,2% în zona euro, de la 6,3% în februarie, revenind la nivelul din martie 2025. În Uniunea Europeană, rata șomajului s-a menținut la 6,0%, indicând o stagnare a progresului la nivel agregat.

Tinerii, în continuare vulnerabili

În contrast cu tendința generală, șomajul în rândul tinerilor (sub 25 de ani) rămâne ridicat și chiar în ușoară creștere. Aproximativ 2,978 milioane de tineri erau șomeri în UE, dintre care 2,354 milioane în zona euro.

Rata șomajului în rândul tinerilor a ajuns la 15,4% în UE, în creștere față de 15,3% în luna precedentă. În zona euro, indicatorul s-a menținut la 14,9%, semnalând dificultăți persistente în integrarea tinerilor pe piața muncii.

Diferențe de gen relativ stabile

Analiza pe sexe arată o relativă stabilitate. În UE, rata șomajului în rândul femeilor a fost de 6,2%, neschimbată față de februarie, în timp ce rata pentru bărbați a scăzut ușor la 5,7%.

În zona euro, diferențele se mențin similare: 6,5% pentru femei și 6,0% pentru bărbați, fără variații semnificative față de luna anterioară.

Deși datele indică o ușoară îmbunătățire a pieței muncii, ritmul lent de scădere a șomajului și nivelul ridicat în rândul tinerilor arată că redresarea rămâne fragilă. În contextul incertitudinilor economice și geopolitice, evoluția ocupării forței de muncă va depinde în continuare de dinamica creșterii economice și de politicile adoptate la nivel european.

Inflația din zona euro a accelerat la 3% în aprilie, în timp ce economia regiunii a înregistrat o creștere modestă de doar 0,1% în primul trimestru, pe fondul impactului conflictului cu Iranul asupra energiei și activității economice, potrivit CNBC.

Datele preliminare publicate de Eurostat indică o creștere semnificativă față de nivelul de 2,6% din martie, determinată în principal de scumpirea energiei. Costurile din acest sector au urcat cu 10,9%, comparativ cu 5,1% în luna precedentă, amplificând presiunile inflaționiste în întreaga regiune.

Astfel, rata inflației a depășit ținta de 2% stabilită de Banca Centrală Europeană, complicând deciziile de politică monetară. În acest context, analiștii anticipează că instituția ar putea menține dobânda de referință la 2% în următoarea ședință, pentru a evita o frânare suplimentară a economiei.

În paralel, inflația de bază – care exclude prețurile volatile ale alimentelor și energiei – a scăzut ușor la 2,2% în aprilie. Această evoluție sugerează că efectele secundare ale inflației nu s-au propagat încă pe scară largă în economie.

Un factor major de presiune rămâne blocada din Strâmtoarea Ormuz, care afectează fluxurile globale de petrol și gaze. Această situație contribuie la creșterea costurilor pentru companii și consumatori și accentuează vulnerabilitățile economiilor europene.

Economiștii avertizează asupra riscului de stagflație – un scenariu caracterizat prin combinația periculoasă dintre creștere economică slabă și inflație ridicată – într-un context marcat de incertitudine globală și tensiuni geopolitice.

Potrivit Morgan Stanley, banca centrală ar putea evita majorarea dobânzilor pe termen scurt pentru a nu afecta și mai mult activitatea economică. Evoluțiile viitoare vor depinde în mare măsură atât de deciziile BCE, cât și de dinamica conflictului din Orientul Mijlociu, care continuă să influențeze piețele energetice și perspectivele economice ale regiunii.