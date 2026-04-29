Dr. Radu Pavel, Avocatul Coordonator al Societății Românești de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații, subliniază că noile reguli privind angajarea lucrătorilor străini în România trebuie analizate cu o atenție deosebită, întrucât obligațiile impuse angajatorilor și agențiilor de plasare pot avea consecințe juridice, financiare și administrative semnificative.

Potrivit acestuia, complexitatea noii ordonanțe nu se limitează la simpla înregistrare în platforma WorkinRomania.gov.ro, ci presupune verificarea contractelor, constituirea garanțiilor financiare, respectarea procedurilor de autorizare, informarea corectă a lucrătorilor străini și cooperarea constantă cu autoritățile competente.

În acest context, analiza documentației contractuale, a ofertelor ferme de muncă, a obligațiilor de notificare, a condițiilor de ședere și a riscurilor de sancționare devine esențială pentru prevenirea amenzilor, suspendării activității sau pierderii autorizației. Totodată, corelarea etapelor de autorizare, angajare, monitorizare și, după caz, contestare a măsurilor dispuse de autorități este decisivă pentru protejarea intereselor angajatorilor, agențiilor de plasare și lucrătorilor străini.

Ordonanța de urgență nr. 32/2026 privind accesul străinilor pe piața muncii din România, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 335 din 27 aprilie 2026, instituie un cadru juridic extins pentru angajatorii care încadrează în muncă cetățeni străini, pentru agențiile de plasare și pentru lucrătorii proveniți din state terțe. Potrivit art. 1 din ordonanță, reglementarea vizează condițiile de înregistrare, autorizare și obligațiile angajatorilor, procedura de autorizare a agențiilor de plasare, precum și supravegherea și controlul activității acestora.

Totodată, actul normativ introduce „Lista ocupațiilor deficitare”, platforma electronică WorkinRomania.gov.ro, contracte obligatorii, garanții financiare și un regim sancționator mai strict, fiind relevant atât pentru dreptul muncii, cât și pentru procedurile de imigrări. Prezentul articol analizează principalele obligații aplicabile angajatorilor, agențiilor de plasare și lucrătorilor străini, cu accent pe conținutul contractelor, garanțiile financiare, sancțiunile și funcționarea noii platforme digitale.

Noua reglementare acordă o importanță esențială documentelor contractuale care stau la baza încadrării în muncă a lucrătorilor străini. Potrivit art. 2 alin. (2) lit. e) din Ordonanță, contractul de prestări servicii este încheiat între agenția de plasare și angajator și include oferta fermă de locuri de muncă. Contractul de plasare, reglementat la art. 2 alin. (2) lit. f), este un contract tripartit între agenție, angajator și lucrătorul străin, redactat atât în limba română, cât și într-o limbă înțeleasă de acesta, și trebuie să cuprindă elemente esențiale privind condițiile de muncă, drepturile și obligațiile părților, precum și datele autorităților competente unde pot fi sesizate eventuale încălcări.

În același timp, contractul individual de muncă trebuie să reflecte elementele din oferta fermă, conform art. 2 alin. (2) lit. g), ceea ce impune corelarea tuturor documentelor contractuale. Art. 6 detaliază conținutul ofertei ferme, care trebuie să includă informații clare privind durata angajării, funcția, nivelul de calificare, salariul, timpul de muncă, condițiile de muncă, beneficiile și eventualele despăgubiri. De asemenea, potrivit art. 6 alin. (2), trebuie precizat în mod expres cine suportă costurile precum cazarea, transportul sau repatrierea, aspect esențial pentru protejarea drepturilor lucrătorului.

Conform art. 7 alin. (1) lit. b) și c), angajatorul este obligat să încheie contractul individual de muncă atât în limba română, cât și într-o limbă pe care lucrătorul o înțelege, pentru a asigura transparența și validitatea raportului de muncă. În anumite situații, potrivit art. 10, angajarea se realizează prin intermediul unei agenții de plasare autorizate, cu excepțiile prevăzute de lege. Astfel, documentația contractuală capătă un rol esențial în asigurarea conformității legale, iar nerespectarea cerințelor poate atrage sancțiuni, suspendări sau anularea procedurilor de angajare.

Una dintre cele mai importante noutăți ale Ordonanței constă în instituirea unor garanții financiare obligatorii pentru angajatorii autorizați și agențiile de plasare. Potrivit art. 12 alin. (1) lit. l), angajatorul autorizat trebuie să constituie garanția financiară prevăzută de art. 13, în funcție de numărul de lucrători străini pentru care solicită autorizarea.

Aceasta se constituie anterior emiterii autorizației, fie prin depozit în lei la Trezoreria Statului, fie prin scrisoare de garanție bancară emisă de o instituție de credit din România. Valoarea garanției este de 1.000 euro pentru fiecare lucrător, fiind destinată acoperirii unor cheltuieli precum repatrierea, cazarea sau alte situații care implică protecția lucrătorilor și obligațiile angajatorului.

Mecanismul executării garanției este reglementat de art. 14, care permite autorităților să utilizeze suma în cazul îndepărtării lucrătorului străin, în termen de 15 zile de la notificarea Inspectoratului General pentru Imigrări. În situația în care garanția nu acoperă integral sumele datorate, diferența poate fi recuperată prin executare silită. Astfel, garanția devine un instrument real de responsabilizare financiară, iar pentru angajatori riscurile sunt semnificative, mai ales în lipsa unor proceduri interne eficiente privind monitorizarea și conformarea.

Pentru agențiile de plasare, obligațiile sunt și mai stricte. Conform art. 24 și 25, acestea trebuie să constituie garanții financiare începând de la 75.000 euro, în funcție de numărul de lucrători plasați, cu obligația de a menține și reîntregi aceste sume pe toată durata autorizației. Nerespectarea acestor obligații poate conduce la suspendarea sau pierderea autorizației, afectând direct activitatea agenției.

Regimul sancționator este unul sever. Potrivit art. 42 și 43, amenzile pot ajunge până la 40.000 lei, inclusiv pentru fiecare lucrător vizat, iar desfășurarea activității fără autorizare sau în perioada de suspendare atrage sancțiuni suplimentare. În plus, în anumite situații, poate interveni anularea autorizației sau pierderea garanției financiare, ceea ce subliniază necesitatea respectării stricte a obligațiilor legale.

Ordonanța introduce un set extins de obligații pentru angajatori încă din etapa de înregistrare sau autorizare. Potrivit art. 4 și 5, angajatorii care doresc să încadreze în muncă lucrători străini trebuie să se înregistreze în platforma WorkinRomania.gov.ro și să îndeplinească anumite condiții, precum lipsa datoriilor la buget, desfășurarea unei activități reale și respectarea criteriilor de integritate. Aceste cerințe au rolul de a limita accesul la procedură pentru operatorii economici care nu oferă garanții suficiente de conformare.

Conform art. 7, obligațiile angajatorilor sunt detaliate și includ plata salariului în cont bancar, încheierea contractelor în limba română și într-o limbă înțeleasă de lucrător, includerea tuturor elementelor prevăzute de lege, precum și asigurarea instruirii în domeniul securității și sănătății în muncă. De asemenea, angajatorii trebuie să notifice autoritățile competente în anumite situații, cum ar fi absențele nejustificate sau încetarea raportului de muncă, și să pună la dispoziție documentele necesare pentru controale. În plus, aceștia au obligația de a sprijini integrarea lucrătorilor străini, inclusiv prin cursuri de limbă română.

Angajatorii autorizați au obligații suplimentare, potrivit art. 18, precum verificarea documentelor lucrătorilor înainte de sosire, informarea acestora în prealabil, organizarea transportului și cooperarea cu autoritățile în cazuri sensibile, cum ar fi suspiciunile de trafic de persoane. Totodată, aceștia trebuie să suporte costurile de repatriere, dacă este cazul, iar nerespectarea obligațiilor poate conduce, conform art. 19, la pierderea dreptului de a obține o nouă autorizație.

Agențiile de plasare trebuie să funcționeze exclusiv în baza unei autorizații, conform art. 23, și doar pentru ocupațiile deficitare. Acestea nu pot percepe taxe de la lucrători și au obligația de a verifica documentele, de a informa lucrătorii înainte de sosire și de a colabora cu autoritățile. În cazul încetării contractului de muncă, agențiile trebuie să ofere alternative lucrătorilor, în condițiile prevăzute de lege.

Lucrătorii străini au, la rândul lor, obligații clare. Conform art. 40, aceștia trebuie să respecte contractul de muncă, regulamentele interne și normele de securitate, precum și să furnizeze informații corecte. Ordonanța limitează schimbarea angajatorului în primele 6 luni, cu excepții justificate, iar ulterior aceasta se poate realiza doar prin intermediul agenției de plasare. Aceste prevederi influențează direct stabilitatea raporturilor de muncă și trebuie analizate cu atenție atât de angajatori, cât și de lucrători.

Platforma WorkinRomania.gov.ro reprezintă un element central al noii ordonanțe, fiind concepută ca un instrument integrat pentru gestionarea angajării lucrătorilor străini. Potrivit art. 3, aceasta este dezvoltată de Ministerul Afacerilor Interne și permite înregistrarea angajatorilor, autorizarea agențiilor de plasare, depunerea cererilor unice și monitorizarea activității. Tot prin intermediul platformei se realizează înscrierea în registrele oficiale, publicarea listei ocupațiilor deficitare și generarea de rapoarte necesare autorităților.

Conform art. 4, utilizarea platformei devine obligatorie pentru angajatorii care doresc să încadreze în muncă lucrători străini. Art. 8 reglementează situațiile de suspendare a înregistrării, inclusiv în cazul nerespectării condițiilor legale sau al pierderii dreptului de ședere de către un procent semnificativ dintre angajați. În această perioadă, angajatorii nu pot depune noi solicitări, iar procedurile în curs sunt suspendate. Deși măsurile pot fi contestate, conform art. 9, acestea produc efecte imediate, ceea ce evidențiază rolul platformei ca instrument de control și conformare.

Procedurile de autorizare se desfășoară exclusiv online. Potrivit art. 15-17, angajatorii trebuie să încarce documentația aferentă fiecărei oferte, inclusiv dovada garanției financiare, iar autorizațiile sunt emise electronic de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM). În mod similar, agențiile de plasare își depun documentația și obțin autorizația prin platformă, aceasta fiind valabilă pentru o perioadă determinată și supusă prelungirii.

Platforma are un rol important și în procedura de acordare a vizelor. Modificările aduse OUG nr. 194/2002 introduc cererea unică pentru viza de lungă ședere în scop de muncă, depusă prin platformă și însoțită de documentele necesare, inclusiv contractul de muncă și dovada mijloacelor de întreținere. În același timp, utilizarea platformei implică respectarea strictă a legislației privind protecția datelor, având în vedere volumul mare de informații procesate. Astfel, digitalizarea urmărește eficientizarea procedurilor și consolidarea controlului asupra angajării lucrătorilor străini în România.

„Noile măsuri privind angajarea lucrătorilor străini în România trebuie analizate cu atenție de angajatori și agențiile de plasare, întrucât nerespectarea obligațiilor privind contractele, garanțiile financiare, notificările, autorizarea și utilizarea platformei WorkinRomania.gov.ro poate conduce la amenzi semnificative, suspendarea activității, executarea garanțiilor sau pierderea autorizației”, a declarat Avocatul Coordonator, Dr. Radu Pavel, al Societății Românești de Avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații.

În concluzie, noua ordonanță privind accesul străinilor pe piața muncii din România schimbă semnificativ regulile aplicabile angajatorilor, agențiilor de plasare și lucrătorilor străini. Contractele trebuie redactate într-o manieră completă și transparentă, garanțiile financiare devin o condiție esențială pentru autorizare, obligațiile de informare, notificare și monitorizare sunt extinse, iar platforma WorkinRomania.gov.ro devine instrumentul principal pentru autorizări, cereri unice, vize și control administrativ.