În contextul în care România se pregătește să transpună Directiva europeană privind munca prin platforme digitale, un studiu realizat în 25 de țări de Ipsos, unul dintre liderii mondiali în domeniul cercetării de piață și al sondajelor de opinie, arată că flexibilitatea rămâne esențială pentru români.

Potrivit studiului, munca pe platforme nu mai este un fenomen de nișă, ci a devenit o componentă importantă a economiei moderne din România, sprijinind atât lucrătorii, cât și afacerile locale.

Rezultatele apar într-un moment legislativ important. În timp ce România pregătește transpunerea Directivei europene privind munca pe platforme, datele arată că românii pun pe primul loc libertatea de a alege:

92% dintre respondenți consideră că lucrătorii ar trebui să poată decide când și cât muncesc;

70% susțin păstrarea accesului la munca flexibilă prin platforme, în locul unor modele tradiționale de angajare care ar putea limita independența lucrătorilor.

Studiul contrazice percepția potrivit căreia munca pe platforme ar reprezenta o amenințare pentru locurile de muncă tradiționale. Dimpotrivă, 45% dintre respondenți o văd ca pe o soluție care răspunde unor nevoi neacoperite de piața tradițională a muncii.

Majoritatea respondenților sunt de acord că munca pe platforme ajută anumite grupuri să obțină venituri suplimentare și au identificat următoarele categorii ca fiind principalii beneficiari ai acestor oportunități: studenții (menționați de 86% dintre respondenți), părinții care încearcă să găsească un echilibru între îngrijirea copiilor și obținerea unui venit (73%), persoanele nou-intrate pe piața muncii (78%) și persoane în vârstă care doresc să-și suplimenteze pensiile (70%).

Dincolo de impactul asupra lucrătorilor, studiul arată că platformele de livrare joacă un rol tot mai important pentru afacerile locale. Acestea au devenit parteneri relevanți pentru sectorul HoReCa și pentru retailul local din România:

81% dintre români sunt de acord că platformele sprijină restaurantele și magazinele locale.

83% au descoperit afaceri locale noi prin intermediul acestor aplicații.

72% spun că aceste servicii le îmbunătățesc semnificativ calitatea vieții de zi cu zi, prin economie de timp și confort.

Rezultatele studiului au fost prezentate pe 29 aprilie, în cadrul Romanian Future of Work Policy Lab. În contextul în care termenul pentru transpunerea Directivei europene este decembrie 2026, mesajul transmis către decidenți este clar.

„Aceste rezultate arată că munca pe platforme a devenit parte din realitatea economică de zi cu zi a României. Modul în care vor fi implementate noile reguli va determina dacă flexibilitatea apreciată de lucrători și de consumatori va fi păstrată în practică sau limitată de proceduri prea rigide”, a declarat Glen Hodgson, Secretary General, Freelance Movement.

Elemente-cheie:

De ce acum: România se află în proces de conturare a legislației naționale în baza Directivei UE 2024/2831.

Factorul generațional: 82% dintre românii cu vârste între 18 și 34 de ani consideră platformele de livrare o parte firească a vieții de zi cu zi.

Context regional: Această orientare pro-flexibilitate se regăsește și în Bulgaria, Ungaria, Slovacia și Polonia, poziționând România ca unul dintre actorii relevanți în tranziția către munca digitală.