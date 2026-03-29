În primele trei luni ale anului 2026, piața muncii din România a înregistrat un volum semnificativ de recrutări dedicate profesioniștilor cu experiență. Potrivit datelor publicate de platforma eJobs, au fost postate peste 52.000 de locuri de muncă, iar aproximativ 12.000 dintre acestea vizează candidați cu minimum 5 ani de experiență.

Segmentul seniorilor rămâne unul strategic pentru angajatori, în special în contextul deficitului de personal calificat în mai multe industrii-cheie.

Pe piața actuală, cele mai căutate profiluri profesionale sunt:

contabili și specialiști financiari

ingineri din multiple specializări

manageri de vânzări

consultanți financiari

Dintre aceștia, inginerii sunt considerați o categorie critică, cu deficit de candidați. Cererea acoperă o gamă largă de specializări, inclusiv inginerie civilă, mecanică, instalații, proiectare și energetică.

Analiza pieței arată că cele mai multe oportunități pentru seniori se concentrează în următoarele sectoare:

servicii

retail

construcții

industria alimentară

transport și logistică

turism

În schimb, industrii precum aeronautica, marketingul și publicitatea, farma sau real estate înregistrează un număr mai redus de poziții pentru specialiști.

Distribuția geografică a ofertelor de muncă arată o concentrare puternică în marile centre economice ale țării:

București

Cluj-Napoca

Iași

Brașov

Constanța

Oradea

Ilfov

Conform datelor furnizate de platforma Salario, salariul mediu net pentru profesioniștii cu peste 5 ani de experiență este de aproximativ 6.400 de lei lunar.

Cu toate acestea, așteptările candidaților sunt mai ridicate, atingând în medie 8.000 de lei net lunar.

Top domenii după nivelul salariilor:

IT: ~10.650 lei net

petrol și gaze: ~7.800 lei

audit și consultanță: ~7.700 lei

construcții: ~7.000 lei

inginerie: ~7.000 lei

În partea inferioară a clasamentului salarial se află call center / BPO, industria alimentară și HoReCa (~5.000 lei), precum și turismul (~5.500 lei).

Datele arată că specialiștii cu experiență sunt mai stabili profesional și schimbă mai rar locul de muncă. Această tendință reduce atât numărul de poziții disponibile, cât și volumul de aplicări.

Din cele 3,3 milioane de aplicări înregistrate de la începutul anului, aproximativ 772.000 aparțin candidaților seniori.

Aceștia aplică în special în domenii precum:

retail

construcții

producție

logistică

servicii

sector financiar-bancar

În plus, interesul pentru joburile remote este mai redus în rândul seniorilor (sub 9%), comparativ cu media generală de aproximativ 11%.