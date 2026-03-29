Piața muncii în 2026 în România
În primele trei luni ale anului 2026, piața muncii din România a înregistrat un volum semnificativ de recrutări dedicate profesioniștilor cu experiență. Potrivit datelor publicate de platforma eJobs, au fost postate peste 52.000 de locuri de muncă, iar aproximativ 12.000 dintre acestea vizează candidați cu minimum 5 ani de experiență.
Segmentul seniorilor rămâne unul strategic pentru angajatori, în special în contextul deficitului de personal calificat în mai multe industrii-cheie.
Cele mai căutate profesii
Pe piața actuală, cele mai căutate profiluri profesionale sunt:
- contabili și specialiști financiari
- ingineri din multiple specializări
- manageri de vânzări
- consultanți financiari
Dintre aceștia, inginerii sunt considerați o categorie critică, cu deficit de candidați. Cererea acoperă o gamă largă de specializări, inclusiv inginerie civilă, mecanică, instalații, proiectare și energetică.
Domenii cu cea mai mare nevoie de specialiști
Analiza pieței arată că cele mai multe oportunități pentru seniori se concentrează în următoarele sectoare:
- servicii
- retail
- construcții
- industria alimentară
- transport și logistică
- turism
În schimb, industrii precum aeronautica, marketingul și publicitatea, farma sau real estate înregistrează un număr mai redus de poziții pentru specialiști.
Orașele cu cele mai multe joburi pentru seniori
Distribuția geografică a ofertelor de muncă arată o concentrare puternică în marile centre economice ale țării:
- București
- Cluj-Napoca
- Iași
- Brașov
- Constanța
- Oradea
- Ilfov
Domeniul cu cele mai mari salarii
Conform datelor furnizate de platforma Salario, salariul mediu net pentru profesioniștii cu peste 5 ani de experiență este de aproximativ 6.400 de lei lunar.
Cu toate acestea, așteptările candidaților sunt mai ridicate, atingând în medie 8.000 de lei net lunar.
Top domenii după nivelul salariilor:
- IT: ~10.650 lei net
- petrol și gaze: ~7.800 lei
- audit și consultanță: ~7.700 lei
- construcții: ~7.000 lei
- inginerie: ~7.000 lei
În partea inferioară a clasamentului salarial se află call center / BPO, industria alimentară și HoReCa (~5.000 lei), precum și turismul (~5.500 lei).
Datele arată că specialiștii cu experiență sunt mai stabili profesional și schimbă mai rar locul de muncă. Această tendință reduce atât numărul de poziții disponibile, cât și volumul de aplicări.
Din cele 3,3 milioane de aplicări înregistrate de la începutul anului, aproximativ 772.000 aparțin candidaților seniori.
Aceștia aplică în special în domenii precum:
- retail
- construcții
- producție
- logistică
- servicii
- sector financiar-bancar
În plus, interesul pentru joburile remote este mai redus în rândul seniorilor (sub 9%), comparativ cu media generală de aproximativ 11%.
