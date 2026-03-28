În România, promovarea examenului de Bacalaureat rămâne o condiție esențială pentru accesul la studii universitare și pentru anumite cariere. Cei care nu reușesc să promoveze examenul în sesiunea de vară 2026 nu primesc diploma de BAC și, implicit, nu pot merge la facultate imediat.

u toate acestea, există mai multe opțiuni care le permit să își continue parcursul, fără ca eșecul inițial să le blocheze definitiv viitorul educațional sau profesional.

Cea mai la îndemână variantă pentru elevii care pică Bacalaureatul este să se înscrie la următoarea sesiune de examen. În fiecare an există două sesiuni: una în vară și una în toamnă. Astfel, un elev care nu promovează în iunie-iulie 2026 poate încerca din nou în august-septembrie, fără a pierde un an întreg.

Un avantaj important este că elevii nu trebuie să reia întregul examen, ci doar probele pe care nu le-au promovat. Acest lucru le permite să se concentreze pe materiile unde au avut dificultăți și să își crească șansele de reușită. În plus, examenul poate fi susținut de mai multe ori, fără limită de vârstă, ceea ce oferă flexibilitate celor care aleg să revină asupra lui după o perioadă.

Totuși, există și unele condiții. Primele două încercări sunt gratuite, dar ulterior se percep taxe pentru fiecare probă sau pentru examenul integral. De asemenea, elevii eliminați pentru fraudă nu pot participa la următoarele două sesiuni.

Chiar dacă nu promovează examenul, absolvenții de liceu pot continua studiile în anumite forme de învățământ. De exemplu, unele școli postliceale acceptă elevi fără diplomă de Bacalaureat, în domenii precum sănătate, turism sau IT.

Aceste instituții oferă calificări profesionale care pot facilita accesul pe piața muncii, chiar și fără studii universitare. Totuși, pentru anumite domenii sau pentru avansare profesională, obținerea diplomei de BAC rămâne importantă pe termen lung.

O altă opțiune relevantă pentru elevii care nu promovează Bacalaureatul este orientarea către școli de meserii sau învățământul tehnologic. Începând cu 2026, acest sector trece printr-un proces de reorganizare, fiind integrat tot mai mult în sistemul de învățământ tehnologic dual.

Noile modele educaționale pun accent pe formarea practică și pe colaborarea cu angajatori, ceea ce înseamnă că elevii pot dobândi rapid o calificare și pot intra pe piața muncii. Sistemul permite obținerea unor certificate de calificare profesională chiar înainte de finalizarea completă a studiilor liceale, iar ulterior există posibilitatea de a continua studiile și chiar de a susține Bacalaureatul.

În acest context, școlile de meserii nu mai sunt văzute doar ca o soluție de rezervă, ci ca o rută educațională practică, adaptată cerințelor pieței muncii. Elevii pot învăța meserii precum electrician, instalator, bucătar sau tehnician, fără a avea nevoie de diploma de BAC pentru a începe formarea.

Pentru unii tineri, o altă variantă este angajarea imediată. Chiar dacă lipsa diplomei de Bacalaureat limitează accesul la anumite profesii sau funcții publice, există locuri de muncă disponibile pentru absolvenții de liceu fără BAC.

De regulă, acestea sunt joburi necalificate sau slab plătite, însă pot reprezenta un punct de plecare.

În paralel, tinerii pot urma cursuri de calificare profesională acreditate, care le permit să dobândească o meserie fără a susține examenul de Bacalaureat.