Județul Tulcea se confruntă cu o situație fără precedent în sistemul de învățământ, un șir de sinucideri sau morți suspecte în rândul tinerilor din Județul Timiș este tratat cu superficialitate de către autoritățile locale educaționale și centrale în viziunea deputatului Sergiu Constantinescu

Mai mult decât o declarația politică, poziția manifestată public de deputatul tulcean vine ca o reacție directă la tăcerea și lipsa de acțiune a autorităților educaționale. Constantinescu subliniază că, dincolo de cifre și statistici, este vorba despre destine frânte care ar fi putut fi salvate prin mecanisme de prevenție eficiente.

„Cinci copii morți într-un an. Nu statistici. Nu cifre. Copii. Reacția autorităților? Un comunicat. Un apel generic către părinți. Zero asumare. Zero explicații. Aceasta nu este o reacție instituțională. Este dovada unui sistem care a eșuat”, a declarat deputatul.

Sergiu Constantinescu consideră că două persoane se fac răspunzătoare prin lipsa de implicare și cere demisia inspectorului școlar general al județului Tulcea, Viorica Pavel, și a secretarului de stat pentru învățământ preuniversitar, Sorin Ion. Ambii ocupă funcțiile de conducere din anul 2019, perioadă în care, conform deputatului, politicile de protecție a elevilor au rămas doar pe hârtie

Lipsa intervenției prin absența unor măsuri concrete după primele tragedii din 2025, ineficiența sau inexistența programelor de sprijin psihologic pentru elevii vulnerabili, precum și tendința instituțiilor de a se ascunde în spatele „protecției datelor” pentru a evita explicațiile publice reprezintă motivele pentru care se cere demisia de onoare a celor menționați sau intervenția Prim-ministrului. Acesta a făcut apel și la verticalitatea șefului Guvernului:

„Sunt sigur că domnul Prim Ministru Ilie Bolojan nu tolerează incompetența și lipsa de reacție.”

Cazurile care au zguduit comunitatea locală evidențiază o lipsă cronică de sprijin pentru minorii aflați în situații de risc, mai mult, se pare că este vorba de 6 decese din ianuarie 2025 și până acum:

• Martie 2026 – Elevă de 13 ani din comuna Somova, găsită spânzurată în curtea locuinței, provenea dintr-o familie monoparentală cu dificultăți materiale.

• Ianuarie 2026 – Elevă de 18 ani, clasa a XII-a la liceul din Babadag, cunoscută cu depresie și anxietate, găsită decedată în locuință.

• Ianuarie 2026 – Elevă, caz confirmat oficial de Inspectoratul Școlar Județean Tulcea; autoritățile au comunicat minim, invocând protecția datelor.

• Ianuarie 2025 – Elev de 18 ani la Colegiul „Spiru Haret” Tulcea, care a lăsat un mesaj în care acuza lipsa de sprijin din partea școlii.

• Ianuarie 2025 – Doi elevi, 15 ani, dispăruți câteva zile, găsiți decedați într-o carieră de piatră; cazul șocant prin caracterul dublu și planificarea aparentă.

Întrebările care rămân pe masa autorităților sunt legitime: Unde au fost consilierii școlari? De ce nu s-a schimbat nimic după primele semne de alarmă din 2025? Până când se va lua o măsură concretă, sistemul educațional din Tulcea rămâne sub spectrul unei vulnerabilități care costă vieți.