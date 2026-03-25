Simulare Bacalaureat 2026. Elevii din clasele a XII-a și a XIII-a, înscriși la formele de învățământ seral sau cu frecvență redusă, susțin astăzi, 25 martie, proba la alegere a profilului și a specializării, în cadrul simulării examenului de Bacalaureat 2026. Testarea începe la ora 09:00, iar candidații au la dispoziție trei ore pentru rezolvarea subiectelor.

Evaluarea le oferă elevilor posibilitatea de a alege disciplina corespunzătoare profilului urmat, fiind concepută pentru a verifica nivelul competențelor specifice domeniului ales. Lista materiilor disponibile este:

Discipline pentru profilul real și tehnologic: fizică, chimie, biologie, informatică;

Discipline pentru profilul uman și vocațional: geografie, logică, argumentare și comunicare, psihologie, economie, sociologie, filosofie.

Conform calendarului oficial publicat de Ministerul Educației și Cercetării, rezultatele simulării vor fi comunicate pe 16 aprilie. Fiecare elev fiind identificat printr-un cod individual atribuit la prima probă. Listele vor include notele obținute la fiecare disciplină, precum și mențiunile „reușit” sau „respins”, astfel, elevii își pot verifica performanțele fără ca datele personale să fie făcute publice.

2 iunie – 4 iunie: Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen;

4 iunie: Încheierea cursurilor pentru elevii claselor a XII-a/ a XIII-a;

8 iunie – 10 iunie: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A;

10 iunie – 11 iunie: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B;

11 iunie – 12 iunie: Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C;

15 iunie – 17 iunie: Evaluarea competențelor digitale – proba D.

29 iunie: Limba și literatura română – proba E.a) – proba scrisă;

30 iunie: Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – proba scrisă;

2 iulie: Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – proba scrisă;

3 iulie: Limba și literatura maternă – proba E.b) – proba scrisă;

7 iulie: Afișarea rezultatelor inițiale la probele scrise (până la ora 12.00), vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor (în intervalul orar 14.00 – 18.00);

8 iulie – 9 iulie: Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor;

9 iulie – 10 iulie: Soluționarea contestațiilor;

13 iulie: Afișarea rezultatelor finale.

14 iulie-21 iulie: Înscrierea candidaților la a doua sesiune de examen, inclusiv a candidaților care au promovat examenele de corigențe;

3 august – 4 august: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A;

4 august – 5 august: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B;

6 august – 7 august: Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C;

5 august – 6 august: Evaluarea competențelor digitale – proba D.