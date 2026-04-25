Dr. Radu Pavel a explicat că astfel de cauze sunt complexe și nu se rezumă la depunerea unei acțiuni în instanță, ci implică o analiză detaliată a actelor de proprietate, a documentației cadastrale, a înscrierilor din cartea funciară, a actelor administrative din procedurile de restituire, precum și a contractelor sau antecontractelor de vânzare-cumpărare.

În acest context, verificarea istoricului juridic al imobilului, a modului de dobândire, a eventualelor suprapuneri de drepturi, a situațiilor de coproprietate și a neconcordanțelor dintre situația scriptică și cea faptică este esențială pentru stabilirea unei strategii legale corecte.

Totodată, avocatul a arătat că este necesară corelarea etapelor administrative și judiciare, formularea corectă a cererilor, administrarea probatoriului și contestarea actelor nelegale, inclusiv valorificarea drepturilor în faza de executare silită, pentru a proteja eficient interesele persoanei îndreptățite și a evita pierderi patrimoniale.

Piața imobiliară generează în mod constant litigii legate de restituirea bunurilor preluate abuziv, revendicarea terenurilor sau construcțiilor, corectarea înscrierilor din cartea funciară ori executarea obligațiilor asumate prin promisiuni de vânzare.

În dreptul român, recuperarea unui imobil nu este o procedură unică, ci un ansamblu de mecanisme juridice distincte, care depind de natura dreptului afectat, existența sau inexistența unui titlu de proprietate, modul în care a fost încălcat dreptul de proprietate și calea procedurală aplicabilă. Acestea pot fi reglementate, după caz, de Legea nr. 10/2001, Legea nr. 165/2013, Codul civil, Legea cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996 sau Codul de procedură civilă.

În practică, pot fi utilizate atât proceduri de restituire și despăgubire, cât și acțiuni de revendicare, rectificare de carte funciară, grănițuire, partaj, executare în natură sau acțiuni în constatare, atunci când legea permite doar stabilirea existenței ori inexistenței unui drept.

Analiza vizează, în principal, recuperarea imobilelor preluate abuziv, acțiunea în revendicare imobiliară, litigiile de cadastru și grănițuire, executarea antecontractelor de vânzare-cumpărare, precum și alte aspecte juridice relevante în recuperarea unui imobil.

Recuperarea imobilelor preluate abuziv: Procedura de restituire, despăgubirile acordate de ANRP și litigii întemeiate pe Legea nr. 10/2001

Recuperarea imobilelor preluate abuziv se întemeiază, în principal, pe Legea nr. 10/2001, completată de Codul civil, care consacră regula restituirii în natură, iar atunci când aceasta nu mai este posibilă, instituie măsuri reparatorii prin echivalent. Regimul juridic al acestor dosare presupune analiza preluării abuzive, a calității de persoană îndreptățită, a succesiunii drepturilor și a documentelor care dovedesc vechiul titlu de proprietate. În numeroase situații, procedura administrativă a fost parcursă parțial sau neunitar, iar dosarele au fost soluționate prin emiterea unor decizii de compensare în puncte nefavorabile de către CNCI, în cadrul mecanismului gestionat de ANRP.

În practică, litigiul apare frecvent atunci când decizia administrativă stabilește un număr de puncte inferior valorii reale a imobilului în raport cu datele relevante din dosar, cu categoria de folosință ori cu caracteristicile construcției și terenului. În asemenea ipoteze, titularul nu este lipsit de protecție, ci poate formula contestație împotriva deciziei ANRP, solicitând instanței anularea sau modificarea actului administrativ și emiterea unei noi decizii conforme cu situația juridică și factuală a bunului. Litigiul nu privește doar cuantumul despăgubirii, ci și delimitarea dreptului recunoscut, întinderea cotelor, identificarea imobilului și corecta valorificare a înscrisurilor din dosarul administrativ. Tocmai de aceea, dosarele de restituire reclamă o analiză atentă a vechiului titlu de proprietate, a actelor de preluare, a documentației de arhivă și a modalității în care CNCI a interpretat datele din dosar.

Atunci când imobilul nu poate fi restituit în natură, justițiabilul trebuie să urmărească nu doar existența unei decizii, ci și legalitatea acesteia, iar contestația împotriva deciziei ANRP devine calea prin care se poate obține reexaminarea măsurii reparatorii și, după caz, majorarea punctajului acordat. În plus, dacă dosarul implică foști coproprietari sau moștenitori, problema poate căpăta și valențe de coproprietate, iar stabilirea cotelor poate influența atât întinderea dreptului recunoscut, cât și valoarea măsurilor compensatorii. În toate aceste ipoteze, esențială rămâne demonstrarea continuității dreptului și a existenței unui titlu de proprietate apt să susțină cererea de restituire ori de despăgubire. Legea recunoaște că persoanele ale căror imobile au fost preluate fără titlu valabil își păstrează calitatea de proprietar, iar acest element este fundamental pentru apărarea dreptului de proprietate în fața autorității administrative și a instanței.

Acțiunea în revendicare imobiliară reprezintă mijlocul clasic prin care proprietarul neposesor solicită obligarea posesorului neproprietar la restituirea bunului. În litigii de acest tip, instanța examinează existența și forța juridică a fiecărui titlu de proprietate, iar atunci când două părți pretind drepturi concurente asupra aceluiași bun, soluția se construiește prin compararea titlurilor și prin verificarea modului de dobândire. În practică, aceste cauze apar frecvent în materia litigiilor privind terenuri, în conflicte privind limite de posesie, terenuri atribuite succesiv, suprafețe ocupate fără drept, apartamente sau case în care o cotă este deținută nelegal ori în cauze în care aceeași unitate locativă a fost transmisă succesiv în condiții diferite.

Din perspectiva Codului civil, revendicarea protejează însăși substanța dreptului de proprietate, iar reclamantul trebuie să dovedească nu doar existența dreptului său, ci și faptul că pârâtul deține imobilul fără titlu opozabil. Acolo unde bunul este stăpânit în temeiul unui titlu de proprietate contestat, cererea se poate întemeia pe un capăt de cerere privind anularea contractului de vânzare-cumpărare a imobilului, dacă transmiterea s-a făcut cu încălcarea legii, în frauda titularului dreptului ori cu privire la un bun care nu putea fi înstrăinat în mod valabil.

În alte situații, conflictul juridic nu privește întreaga proprietate, ci doar o cotă ideală, situație în care discuția se intersectează cu noțiunile de proprietate comună și coproprietate, iar acțiunea de revendicare se completează, după caz, cu demersuri privind delimitarea cotelor, partajul sau rectificarea înscrierilor. Dacă starea de indiviziune persistă și bunul nu poate fi exploatat normal, poate deveni necesar un partaj judiciar, mai ales când părțile nu ajung la un partaj voluntar. În astfel de cauze, instanța poate analiza existența unui act de partaj, dacă unul a fost încheiat anterior, valabilitatea acestuia și efectele sale asupra bunului litigios. Când nu există acord între titulari, ieșirea din indiviziune poate fi obținută judiciar, iar Codul civil consacră caracterul imprescriptibil al acțiunii de partaj, ceea ce oferă un instrument important în disputele de coproprietate.

În anumite ipoteze limitate, titularul poate recurge și la acțiunea în constatare, dar numai atunci când nu are deschisă o acțiune în realizarea dreptului. Altfel spus, dacă dreptul poate fi direct valorificat prin revendicare, partaj sau rectificare, simpla constatare nu este admisibilă. În mod practic, pentru recuperarea unor cote sau a unei suprafețe determinate dintr-un bun comun, trebuie delimitat dacă litigiul este unul de litigii privind terenuri, de coproprietate, de proprietate comună sau de executare a unui raport contractual, pentru că remediul procedural diferă. Codul civil reglementează atât obligația de grănițuire între vecini, cât și acțiunea în revendicare, iar Codul de procedură civilă permite doar acțiunea în constatare atunci când nu există o altă cale de realizare a dreptului.

Nu orice imposibilitate de folosință a unui imobil pornește din lipsa dreptului, ci, în numeroase cazuri, cauza reală este una tehnică și juridică deopotrivă, respectiv neconcordanța dintre actele de proprietate, situația din teren, evidențele cadastrale și înscrierile de carte funciară. Litigiile de cadastru apar atunci când există suprapuneri de suprafețe, măsurători eronate, identificări incomplete ale construcțiilor, transcrieri greșite în cartea funciară sau discrepanțe între amplasamentul scriptic și amplasamentul faptic. În asemenea situații, recuperarea utilă a bunului nu înseamnă doar obținerea unei hotărâri, ci și alinierea documentației juridice cu realitatea fizică a imobilului. Legea nr. 7/1996 guvernează regimul cadastrului și al publicității imobiliare, iar în paralel Codul civil consacră obligația de grănițuire între proprietarii terenurilor învecinate. Rezultă că titularul unui titlu de proprietate poate fi pus în imposibilitatea de a-și exercita integral dreptul de proprietate nu pentru că i-ar lipsi dreptul, ci pentru că hotarul nu este corect stabilit ori pentru că înscrierea tabulară nu reflectă realitatea.

În cauzele privind litigiile referitoare la terenuri, grănițuirea are rolul de a reconstitui hotarul și de a fixa semnele corespunzătoare, iar acolo unde există înscrieri greșite sau efecte ale unor acte inopozabile, pot deveni necesare rectificări succesive ale evidențelor cadastrale și tabulare. Dacă neconcordanța privește doar existența ori întinderea unui drept și nu există încă premisa unei acțiuni în realizare, se poate discuta și despre acțiunea în constatare, însă aceasta nu poate substitui revendicarea ori rectificarea atunci când legea oferă o cale directă. În practică, disputele de amplasament se combină deseori cu aspecte de coproprietate sau proprietate comună, mai ales când o curte, un teren sau o construcție sunt utilizate de mai mulți titulari fără delimitarea clară a cotelor.

Dacă părțile au încercat deja o împărțire amiabilă, instanța va verifica existența unui act de partaj sau a unei înțelegeri echivalente. Dacă asemenea documente lipsesc ori sunt neclare, conflictul poate evolua spre partaj judiciar sau spre o veritabilă cerere de ieșire din indiviziune. Pe de altă parte, dacă părțile ajung la un acord, un partaj voluntar poate reprezenta soluția eficientă pentru încetarea stării de indiviziune, cu condiția ca delimitarea bunurilor și a cotelor să fie compatibilă cu datele cadastrale și cu regimul de carte funciară. În toate aceste ipoteze, simpla deținere a unui titlu de proprietate nu este suficientă dacă situația tehnică a bunului rămâne neclară, pentru că exercițiul concret al dreptului de proprietate depinde și de exactitatea reprezentării juridice și cadastrale a imobilului. Legea cadastrului stabilește cadrul publicității imobiliare, iar Codul civil impune contribuția proprietarilor la grănițuire. Împreună, aceste reguli explică de ce litigiile de hotar și de carte funciară trebuie abordate simultan sub aspect tehnic și juridic.

În practica imobiliară recentă, o categorie distinctă de litigii privește recuperarea unui imobil promis prin antecontract de vânzare-cumpărare, mai ales în raporturile cu dezvoltatorii imobiliari sau cu vânzători care refuză încheierea contractului final. Din punct de vedere juridic, promisiunea bilaterală de vânzare nu transferă, prin ea însăși, proprietatea, dar creează obligația de a încheia în viitor contractul promis. Atunci când una dintre părți refuză nejustificat perfectarea actului autentic, art. 1669 din Codul civil permite celeilalte părți să solicite instanței pronunțarea unei hotărâri care să țină loc de contract, cu condiția ca toate celelalte cerințe de validitate să fie îndeplinite și acțiunea să fie introdusă în termenul legal.

În asemenea dosare, verificarea clauzelor din antecontractul de vânzare-cumpărare este esențială: trebuie analizate identificarea exactă a bunului, prețul, termenele, obligațiile de edificare, stadiul autorizărilor, recepția, situația fiscală și eventualele condiții suspensive. În numeroase litigii cu dezvoltatorii, disputa nu se rezumă la refuzul de a semna contractul final, ci privește pretenții suplimentare legate de TVA, modificări unilaterale de preț, întârzieri în edificare, imposibilitatea individualizării bunului sau nerespectarea caracteristicilor promise. În funcție de împrejurări, remediul poate consta fie în executarea în natură a obligației asumate prin antecontractul de vânzare-cumpărare, fie în rezoluțiune, daune-interese sau chiar în anularea contractului de vânzare-cumpărare a imobilului, dacă între timp a fost încheiat un act ulterior afectat de vicii de legalitate.

Dacă partea interesată obține o hotărâre definitivă, valorificarea acesteia poate continua, când este cazul, prin procedura executării silite, iar în materia predării bunurilor imobile Codul de procedură civilă reglementează mecanismul evacuării și punerii efective în posesie. Astfel, atunci când debitorul nu execută de bunăvoie hotărârea sau nu eliberează bunul, intervine procedura executării silite, prin care creditorul poate urmări realizarea efectivă a dreptului recunoscut. În practică, aceasta înseamnă că recuperarea unui imobil nu se oprește la obținerea sentinței, ci poate continua până la predarea efectivă a bunului și, după caz, până la intabularea dreptului dobândit. Tocmai aici se vede legătura dintre faza contractuală și faza execuțională: un litigiu născut din antecontractul de vânzare-cumpărare poate evolua, dacă debitorul persistă în refuz, într-o cauză în care procedura executării silite devine indispensabilă pentru realizarea concretă a dreptului de proprietate. Codul civil permite hotărârea care ține loc de contract în cazul refuzului nejustificat de a încheia actul promis, iar Codul de procedură civilă reglementează executarea predării imobilelor și evacuarea ocupanților fără titlu opozabil creditorului.

„În materia recuperării unui imobil, alegerea acțiunii potrivite, corecta valorificare a unui antecontract de vânzare-cumpărare, verificarea unui titlu de proprietate și utilizarea adecvată a căilor procedurale, inclusiv a măsurilor împotriva unei decizii administrative sau a procedurii executării silite, trebuie realizate cu atenție pentru a evita pierderea unor termene, promovarea unei acțiuni inadmisibile sau menținerea unor situații juridice neclare asupra bunului.”, a declarat Dr. Radu Pavel, Avocatul Coordonator al Societății Românești de avocatură Pavel Mărgărit și Asociații.

În concluzie, recuperarea unui imobil în România este o procedură complexă, fie că este vorba despre restituirea unor imobile preluate abuziv și formularea unei contestații împotriva deciziei ANRP în raport cu CNCI, fie că este vorba despre revendicarea unui bun pe baza unui titlu de proprietate, despre soluționarea unor litigii privind terenuri, despre clarificarea unei situații de proprietate comună sau coproprietate, despre realizarea unui partaj voluntar, a unui partaj judiciar, a unui act de partaj ori a unei cereri de ieșire din indiviziune, despre folosirea, atunci când este admisibilă, a unei acțiuni în constatare, sau despre executarea unui antecontract de vânzare-cumpărare și, după caz, promovarea unei acțiuni de anulare a contractului de vânzare-cumpărare a imobilului. Recuperarea efectivă a bunului poate implica atât etapa fondului, cât și procedura executării silite, iar apărarea dreptului de proprietate presupune alegerea corectă a instrumentului juridic, în funcție de raportul dintre acte, posesie, publicitate imobiliară și obligațiile asumate de părți.