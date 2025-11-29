În spațiul public circulă adesea sintagma „pensie de handicap”, folosită ca termen generic pentru orice formă de sprijin oferit persoanelor cu dizabilități, însă această denumire nu corespunde unui drept oficial.

În realitate, există două mecanisme complet distincte: pensia de invaliditate și indemnizația acordată în baza Legii 448/2006. Deși ambele vizează persoane cu afecțiuni medicale, ele funcționează după reguli complet diferite și sunt administrate de instituții separate.

Pensia de invaliditate este o prestație contributivă și este gestionată de sistemul public de pensii. Aceasta se adresează persoanelor care au realizat un stagiu de cotizare și cărora o expertiză medicală a Casei de Pensii le constată diminuarea capacității de muncă. Potrivit csid.ro, beneficiul depinde de contribuțiile plătite anterior și de concluziile medicului expert.

În paralel, indemnizația pentru persoanele cu handicap, respectiv indemnizația pentru însoțitor, se acordă în conformitate cu prevederile Legii 448/2006. Aceste drepturi sunt necontributive, fiind finanțate din bugetul de stat și stabilite exclusiv pe baza unui certificat de încadrare în grad de handicap.

Diferențele dintre cele două sisteme sunt notabile: modul de evaluare medicală, condițiile de eligibilitate, tipul de prestație și procedurile de verificare sunt separate și nu se suprapun.

În consecință, un beneficiar poate primi doar unul dintre aceste drepturi, în funcție de situația sa medicală și profesională.

În ceea ce privește indemnizația pentru persoanele cu handicap, gradul în care este încadrată o persoană – ușor, mediu, accentuat sau grav – determină nivelul drepturilor financiare și al facilităților asociate. Evaluarea ține cont atât de severitatea afecțiunilor medicale, cât și de gradul de autoservire sau dependență de ajutorul unei alte persoane.

Procedurile de evaluare și reevaluare au trecut prin actualizări în 2024–2025, iar aceste schimbări pot influența menținerea gradului de handicap. Pentru beneficiari, acest lucru înseamnă că situația medicală trebuie documentată constant, iar prezentarea la reevaluări rămâne obligatorie. Evaluarea medicală continuă să fie decisivă: în urma ei pot fi confirmate, modificate sau retrase drepturile deja acordate.

Noile reguli au fost introduse tocmai pentru a uniformiza criteriile medicale și a adapta sistemul la evoluția stării de sănătate a beneficiarilor. Schimbările pot genera ajustări ale gradului de handicap, ceea ce implică automat recalcularea beneficiilor.

Regulile privind obținerea de venituri diferă în funcție de tipul de sprijin primit. În cazul pensiei de invaliditate, legislația actualizată permite cumularea acesteia cu venituri obținute din activități profesionale, fie salarii, fie activități independente.

Există situații în care pot apărea obligații de notificare sau verificări suplimentare, însă simpla obținere de venituri nu atrage automat suspendarea pensiei.

Pentru beneficiarii indemnizațiilor acordate prin Legea 448/2006, cumulul cu venituri salariale este de asemenea permis. Totuși, anumite facilități fiscale sau scutiri speciale pot depinde de nivelul veniturilor totale.

În acest context, modificările fiscale recente au clarificat tipurile de venituri exceptate de la contribuții pentru persoanele încadrate în grad de handicap, ceea ce poate influența modul de calcul al sarcinilor fiscale.

De aceea, beneficiarii sunt încurajați să verifice periodic regulile fiscale aplicabile și să notifice instituțiile competente atunci când intervin modificări în situația lor profesională.

Pensia de invaliditate poate fi încetată în diverse situații prevăzute de legislație. Una dintre acestea este recăpătarea capacității de muncă, în urma unei reevaluări medicale.

O altă situație este neprezentarea la controalele medicale obligatorii, ceea ce duce inițial la suspendare și ulterior la încetarea dreptului, dacă absența persistă. De asemenea, pensia poate fi retrasă dacă se constată că a fost acordată eronat.

Pentru indemnizațiile acordate în baza Legii 448/2006, reevaluările periodice pot determina menținerea sau modificarea gradului de handicap. În unele cazuri, concluziile comisiei pot duce la retragerea încadrării, ceea ce echivalează cu încetarea drepturilor. Procedurile stabilite pentru 2025 sunt mai stricte și pun accent pe actualizarea periodică a documentelor medicale.

Pentru a preveni suspendarea beneficiilor, persoanele vizate trebuie să se prezinte la evaluări, să transmită în timp util informații despre veniturile noi, să păstreze toate documentele medicale și să solicite clarificări atunci când apar neconcordanțe sau modificări legislative. Aceste obligații rămân esențiale pentru continuitatea drepturilor în contextul schimbărilor administrative din ultimii ani.