Profesorul Dan Voiculescu a atras atenția, într-o postare pe blogul său, asupra faptului că anul 2024 a consemnat cea mai mică rată a natalității din ultimul secol, cu sub 150.000 de nașteri, apreciind că această situație este una dramatică și că România pierde populație de la un an la altul.

El a subliniat că, în opinia sa, măsurile de combatere a declinului demografic sunt inexistente, în condițiile în care, în 2025, veniturile mamelor aflate în concediu au fost diminuate, iar fondurile pentru tratamentele de fertilizare au rămas insuficiente raportat la nevoile reale ale cuplurilor.

Într-un material publicat pe blogul său și intitulat „Urmează dezbaterile pentru bugetul 2026: încurajarea natalității, prioritate absolută!”, Dan Voiculescu a transmis că este convins că gruparea umanistă din Parlament va susține activ acest obiectiv în dezbaterile bugetare din perioada următoare.

În textul său, profesorul a insistat asupra necesității dublării fondurilor destinate sprijinirii natalității față de nivelul anului 2025, considerând că doar printr-o astfel de decizie se poate răspunde unei crize demografice pe care o consideră gravă. De asemenea, el a afirmat că speră ca toți parlamentarii care înțeleg importanța intereselor strategice ale României să susțină această direcție de acțiune.

„În 2024, România a avut cea mică rată a natalității din ultimii 100 de ani, sub 150.000 de nașteri. Cifra este absolut dramatică. Națiunea noastră dispare de la un an la altul. Iar măsurile de combatere a acestui fenomen lipsesc cu desăvârșire. În schimb, în 2025, mamelor aflate în concediu li s-au redus veniturile, iar sumele alocate pentru tratamentele de fertilizare au fost total insuficiente raportat la necesități. În perioada următoare vor avea loc, cu întârzierea obișnuită, dezbaterile pentru bugetul anului 2026! Este esențial ca resursele dedicate susținerii natalității să fie cel puțin dublate față de 2025! Am convingerea că gruparea umanistă din Parlament se va lupta pentru acest obiectiv. Și sper că toți parlamentarii care înțeleg și respectă interesele strategice ale națiunii noastre vor susține această măsură!”, este mesajul postat de Dan Voiculescu.

Datele oficiale ale Institutului Național de Statistică arată că anul 2024 a fost al cincilea consecutiv în care natalitatea a scăzut comparativ cu anul precedent.

În total, puțin peste 149.000 de copii s-au născut în 2024, cifră care este cu circa 5.000 mai mare decât în 2023, cel mai slab an al ultimului deceniu, dar tot insuficientă pentru un echilibru demografic stabil, după cum afirmă specialiștii.

În ceea ce privește distribuția geografică, bucureștenii, alături de locuitorii din Iași, Cluj și Timiș, contribuie cel mai mult la natalitatea națională, în timp ce județe precum Tulcea, Caraș-Severin, Mehedinți și Covasna înregistrează cele mai reduse valori, cu mai puțin de 2.000 de nașteri lunar.

Sociologul Maria Voinea explica anterior, într-un interviu pentru HotNews, că motivele pentru scăderea natalității sunt multiple, variind de la decizii individuale ale cuplurilor până la influența majoră a factorilor externi.

Ea arăta că nivelul de trai, gradul de stabilitate socială, inflația, șomajul, migrația, precum și calitatea politicilor sanitare și educaționale au un impact direct asupra deciziei familiilor de a avea copii. În opinia ei, în România aceste elemente au fost slabe în ultima perioadă, ceea ce ar fi contribuit la amânarea deciziilor privind extinderea familiilor.

„Acești factori externi pot fi chiar mai puternici decât opțiunile cuplului. Nivelul de trai al societății, stabilitatea sau instabilitatea socială, inflația, șomajul și migrația influențează direct natalitatea. Plus capacitatea societății de a susține politici sanitare eficiente, servicii educaționale de calitate. În România, aceste aspecte au fost slabe, ceea ce a constituit mai degrabă un factor descurajator, care a amânat dorința cuplurilor de a avea copii”, a precizat aceasta.

Expertul atrăgea atenția că scăderea natalității este doar una dintre problemele demografice majore ale țării. Datele INS indicau în primăvara anului 2025 un spor natural negativ, numărul deceselor fiind de 1,7 ori mai mare decât numărul nașterilor.

Ea considera că, în perspectivă, România ar putea reduce numărul ridicat al deceselor prin politici publice dedicate îmbunătățirii calității vieții persoanelor trecute de 50 de ani.