Cine poate primi? Persoanele care, în ultimii 2 ani înainte de nașterea copilului, au avut venituri timp de cel puțin 12 luni din: salarii sau echivalentul salariului, activități independente, drepturi de proprietate intelectuală, agricultură, silvicultură sau piscicultură. Aceste venituri trebuie să fie supuse impozitului pe venit conform Codului Fiscal.

Ce condiții trebuie să îndeplinești în plus?

să fii cetățean român sau străin;

să ai domiciliul sau reședința în România;

să locuiești cu copilul/copiii pentru care ceri indemnizația și să te ocupi de creșterea și îngrijirea lor.

Situații speciale:

Dacă, după ce ți s-a stabilit dreptul, stai temporar cu copilul într-o altă țară (maxim 6 luni pe an) sau urmezi soțul/soția în misiune, condiția de locuit împreună se consideră îndeplinită.

Dacă părinții nu sunt căsătoriți, dar copilul a fost recunoscut, autoritatea tutelară poate face o anchetă socială pentru a verifica îndeplinirea condițiilor.

Cum poți cere plata drepturilor restante? Dacă ai dreptul la bani neachitați, poți depune o cerere: personal, la sediul agenției teritoriale, sau prin e-mail, la adresa instituției, cerând plata restantă, potrivit Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială.

Ce acte sunt necesare? Pentru a primi indemnizația și concediul pentru creșterea copilului, trebuie să depui: cerere scrisă, copie după actul tău de identitate, copie după certificatul/certificatele de naștere ale copilului/copiilor, după caz, certificat de căsătorie sau livret de familie, alte acte doveditoare conform HG 52/2011. Actele se depun la primăria unde ai domiciliul sau reședința. Copiile se compară cu originalele la depunere.

Când se fac plățile? În cont bancar: între 8 și 15 ale lunii. Prin mandat poștal: între 15 și 27 ale lunii.

De ce se poate suspenda plata indemnizației?

Plata se oprește temporar dacă:

părintele își pierde drepturile părintești;

părintele este dat în afara tutelei legale;

părintele nu mai poate încredința copilul pentru adopție;

copilul nu mai poate fi plasat în măsura de protecție actuală;

părintele este în închisoare sau arest preventiv peste 30 de zile;

copilul este abandonat sau internat într-o instituție de ocrotire;

părintele a decedat;

părintele nu mai respectă condițiile legale prevăzute de articolul 12;

părintele obține venituri impozabile și copilul nu are 2 ani (sau 3 ani, dacă are handicap);

timp de 3 luni consecutiv, mandatele poștale sunt returnate.

Situații în care plata nu se suspendă:

primești sume legale sau salariale care nu vin din muncă în perioada concediului;

primești indemnizații ca și consilier local/județean;

veniturile din muncă în concediu nu depășesc 7.480 lei pe an (5×1.496 lei).

s-a stabilit greșit suma indemnizației;

controlul social sau Curtea de Conturi a descoperit date greșite privind drepturile.

Se încetează plata indemnizației pentru creșterea copilului atunci când: