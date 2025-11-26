Ministrul Educației, Daniel David, a transmis miercuri, 26 noiembrie, că sectorul educației va beneficia de o atenție specială în momentul aplicării regulilor privind interdicția cumulului pensie–salariu, astfel încât cadrele didactice să nu fie afectate.

El a explicat că, în numeroase școli, profesorii pensionați sunt cei care ajută la acoperirea orelor, în contextul lipsei de resursă umană, iar această realitate trebuie luată în calcul în orice modificare legislativă.

Într-o discuție cu cetățenii pe pagina de Facebook a Ministerului Educației, ministrul a fost întrebat dacă noile reguli ar putea produce efecte negative în învățământ.

Daniel David a precizat că premierul ar fi transmis deja că educația va fi tratată cu atenție, iar cadrul normativ va fi construit astfel încât profesorii pensionați care sprijină sistemul să nu fie împiedicați să lucreze.

El a subliniat că aceștia nu iau orele colegilor mai tineri, ci acoperă lipsa de personal, motiv pentru care nu vede o problemă majoră în menținerea lor în activitate.

„Aşa cum a spus şi premierul, vom fi atenţi ca în zona educaţiei cumulul pensie-salariu să nu afecteze cadrele didactice, fiindcă noi ştim că în foarte multe situaţii practic profesorii pensionaţi sunt cei care ne ajută să ne acoperim orele. Ei nu iau din orele altora mai tineri, dar nu avem suficientă resursă umană, nu avem suficienţi oameni care să acopere aceste ore. Aşa că nu o văd ca o problemă”, a afirmat Daniel David.

Referitor la o eventuală nouă majorare a normei didactice, ministrul a clarificat că nu există discuții în acest sens.

Daniel David a afirmat că această mărire a fost deja aplicată și că prioritatea actuală este stabilizarea și dezvoltarea sistemului, nu introducerea unor noi modificări în structura normei.

„Nu se discută aşa ceva. Mărirea s-a făcut. În acest moment, aşa cum am spus, noi trebuie să ne stabilizăm, să ne dezvoltăm în sistem. Nu se mai pune problema unei măriri de normă didactică”, a precizat șeful de la Educație.

Pe de altă parte, președintele PSD, Sorin Grindeanu, a transmis că nu a fost luată o decizie în coaliție privind proiectul legat de cumulul pensie–salariu.

El a arătat că acesta ar putea fi inclus fie într-o viitoare angajare de răspundere, fie trimis Parlamentului ca proiect de lege. Grindeanu a adăugat că nimeni nu își dorește existența excepțiilor și că i-a solicitat ministrului Muncii eliminarea tuturor derogărilor din textul legislativ.