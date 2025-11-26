În cadrul şedinţei Consiliului Local Sector 3, aleşii au aprobat, cu 17 voturi pentru şi 8 abţineri, proiectul de delegare a gestiunii, prin concesiune, a activităţilor de colectare separată şi transport separat al deşeurilor menajere şi similare provenite din activităţi comerciale, industriale sau instituţionale. Concesiunea include şi preluarea fracţiilor colectate separat, conform cerinţelor legislative şi de mediu.

Documentaţia ataşată proiectului stabileşte că viitorul contract va avea o durată de cinci ani. Autoritatea locală a argumentat că această formulă de gestiune răspunde obligaţiilor asumate prin programele de finanţare europene, dar şi nevoii de a moderniza şi eficientiza sistemul local de gestionare a deşeurilor. În acelaşi timp, adoptarea proiectului a deschis discuţia asupra tarifelor pe care cetăţenii le-ar putea plăti în noul cadru operaţional.

Clarificările în privinţa costurilor au apărut după intervenţia consilierului local Eugen Matei (USR), care a solicitat detalii despre impactul pe care delegarea l-ar putea avea asupra facturării către populaţie. El a cerut explicit lămuriri privind momentul în care tariful va creşte şi cine îl va suporta.

În răspuns, Andrei Bota, reprezentantul companiei Ramboll – firma responsabilă de elaborarea studiului de oportunitate – a explicat că tariful suportat de locuitori ar urma să fie de aproximativ 24 de lei pe persoană în fiecare lună. El a subliniat că această sumă nu va mai fi acoperită de autoritatea locală, ci va fi achitată integral de utilizatori.

„Preţul pe care utilizatorul casnic îl va plăti, cu TVA cu tot, este de 24,21 lei/persoană/lună. Asta include şi tariful şi toate cheltuielile aferente. (…) Costul actual este 6,84 lei (…), un cost subvenţionat de primărie în acest moment”, a precizat el.

Potrivit consilierei locale Ileana Savu (PSD), tariful ar urma să devină efectiv începând cu anul 2027, după parcurgerea perioadei de tranziţie prevăzute în documentaţia tehnică.

Propunerea ca tariful să fie suportat integral de cetăţeni a generat reacţii în rândul unor consilieri. Printre cei care au ridicat obiecţii s-a numărat Andrei Stan (USR), care a atras atenţia asupra nivelului total de plată pentru o familie numeroasă şi a susţinut că majorarea vine după ani în care administraţia a recurs la subvenţii.

El a calculat impactul pentru o familie cu patru membri şi l-a raportat la costurile anuale, argumentând că este vorba despre o schimbare semnificativă faţă de situaţia actuală.

„Din păcate, ne trezim cu o administraţie PSD care va impune unei familii cu patru persoane un cost de 100 de lei lunar pentru ridicarea gunoiului, în condiţiile în care până acum acest lucru a fost gratuit. Vorba vine, gratuit. A fost subvenţionat, pentru că tot cetăţenii au plătit, din bugetul local şi prin lipsa unor investiţii în Sectorul 3. În momentul de faţă ne trezim cu un cost de 1.200 lei/an, pentru o familie cu patru persoane, cost ce va trebui suportat din buzunarul acelei familii”, a afirmat el.

Replica a venit din partea consilierului PMP Gabriel Ciocoi, care a punctat că schimbările legislative şi angajamentele de mediu asumate de România au impus autorităţilor locale modificări în modul de organizare a serviciilor de salubritate. El a subliniat că ţara a înregistrat întârzieri în îndeplinirea acestor obligaţii şi a sugerat că nevoia de a actualiza sistemul este una structurală.

În paralel, Ciocoi a întrebat de ce administraţia locală a decis să delege serviciul dacă tot primăria va continua să investească în infrastructura necesară. Observaţia s-a referit la dotările şi platformele care urmează să fie incluse în activele concesionate operatorului ce va câştiga licitaţia.

Pentru a răspunde acestor întrebări, Vicenţiu Petre, şef serviciu în cadrul Direcţiei Administrarea Domeniului Public, a explicat că, prin Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM), autoritatea locală şi-a asumat operaţionalizarea completă a sistemului, inclusiv prin delegarea anumitor componente. El a menţionat că obligaţiile includ atât sortarea, cât şi colectarea şi transportul deşeurilor, iar completarea infrastructurii este o condiţie esenţială.

„Obligaţia noastră din POIM este să completăm, astfel încât să ajungem la un sistem complet, aşa cum este prevăzut şi în studiul de oportunitate. Important în acest studiu de oportunitate este un număr de 1.270 de platforme, care vor asigura toate fluxurile, astfel încât sistemul să fie complet. În momentul de faţă, de exemplu, nu avem un flux stabilit de biodeşeuri. Prin urmare, în următoarea perioadă vom achiziţiona, printr-un contract (…), pentru a adăuga alte platforme, astfel încât să ajungem la 1.270. În momentul de faţă avem 500 de platforme achiziţionate prin intermediul POIM şi 176 pe care le avem prin buget local”, a explicat el.

Reprezentantul direcţiei a precizat că hotărârea aprobată în şedinţă vizează strict colectarea şi transportul deşeurilor şi nu include componenta de sortare. El a adăugat că, potrivit estimărilor actuale, redevenţa anuală ce va reveni autorităţii locale în perioada 2028–2031 se ridică la aproximativ un milion de lei, sumă care va fi încasată după finalizarea etapei de tranziţie prevăzute de contract.