Semnal de alarmă la Veneția: măsura care ar putea descuraja complet turiștii

Consiliul local din Veneția analizează posibilitatea de a modifica semnificativ sistemul taxei de acces pentru turiștii de o zi. Măsura vine după primul an de aplicare a tarifelor introduse în 2024, considerate insuficiente pentru a reduce presiunea turistică asupra orașului. În prezent, autoritățile evaluează dacă schema ar trebui extinsă pe tot parcursul anului sau aplicată pe mai multe zile, în funcție de nivelul de aglomerație.

Noul primar ales, Simone Venturini, a propus creșterea taxei până la 50 de euro în anumite perioade considerate critice. Potrivit acestuia, diferențierea actuală dintre tarifele de 5 euro pentru rezervări anticipate și 10 euro pentru rezervări făcute în ultimul moment nu produce efectul de descurajare dorit. Datele colectate în acest an arată că sistemul actual nu modifică semnificativ comportamentul vizitatorilor.

Statisticile publicate de presa italiană arată că, din peste 514.000 de contribuții achitate în primele 42 de zile de aplicare, 245.503 au fost plătite la tariful de 5 euro, iar 268.207 la tariful de 10 euro. Mai puțin de jumătate dintre turiști au ales varianta mai ieftină, rezervată celor care își planifică vizita din timp.

Consilierul pentru buget, Michele Zuin, a explicat că diferența redusă dintre cele două niveluri tarifare limitează impactul asupra fluxului de vizitatori. El a subliniat că ajustarea semnificativă a prețului ar putea schimba comportamentul turiștilor, fără a oferi detalii suplimentare privind scenariile luate în calcul.

Propunerea de majorare a taxei a primit sprijin din partea unor reprezentanți ai sectorului hotelier. Daniele Minotto, director al Asociației Hotelierilor din Veneția (AVA), a afirmat că un sistem cu tarif variabil ar putea funcționa ca instrument de gestionare a aglomerației, în special în zilele considerate problematice din punct de vedere turistic.

Acesta a menționat că un prag de 50 de euro nu ar fi neobișnuit în comparație cu prețurile de acces la anumite obiective culturale sau arheologice din alte țări. În același timp, autoritățile locale iau în calcul ca eventualele venituri suplimentare să fie direcționate către acoperirea costurilor generate de turism pentru comunitatea locală.

Michele Zuin a precizat că actuala perioadă de testare a taxei se apropie de final, urmând ca după sezonul estival să fie luate decizii privind forma sa viitoare. Printre opțiunile discutate se află extinderea aplicării pe tot parcursul anului sau includerea unor perioade suplimentare, cum ar fi Carnavalul de la Veneția, când orașul atrage un număr ridicat de vizitatori.

În prezent, taxa este aplicată în 60 de zile selectate din lunile aprilie, mai, iunie și iulie, în intervalul orar 8:30–16:00. Sunt prevăzute mai multe categorii de scutiri, inclusiv pentru rezidenți, persoane născute în Veneția, studenți, lucrători sau turiști cazați în unități de cazare oficiale.

Vizitatorii sunt obligați să își înregistreze vizita pe o platformă dedicată, unde primesc un cod QR utilizat la punctele de control din oraș. Verificările au loc în zone-cheie, inclusiv în apropierea Gării Santa Lucia, unul dintre principalele puncte de intrare.

Cei care nu achită taxa sau nu se încadrează în categoriile de scutire riscă amenzi cuprinse între 50 și 300 de euro, aplicate de personalul responsabil cu monitorizarea accesului turiștilor în oraș.