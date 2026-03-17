Autoritățile încearcă să evite prăbușirea unuia dintre cele mai importante combinate chimice din România, după ce Senatul a adoptat o inițiativă legislativă care ar putea oferi protecție și sprijin direct sectorului de îngrășăminte. Decizia vine într-un moment critic pentru combinatul Azomureș, unde peste 1.000 de locuri de muncă sunt amenințate.

Proiectul de lege adoptat de Senat reprezintă primul pas concret al Parlamentului pentru susținerea industriei de îngrășăminte chimice. Actul normativ stabilește că producția și distribuția de îngrășăminte vor fi considerate infrastructură critică la nivel național, ceea ce ar putea deschide calea unor intervenții directe ale statului. Inițiativa urmează să fie analizată de Camera Deputaților, care are rol decizional.

Adoptarea măsurii survine într-un context dificil pentru combinatul din Târgu Mureș, parte a grupului elvețian Ameropa. Compania a declanșat recent procedura de concediere colectivă și a început conservarea platformei industriale, pe fondul incertitudinilor economice și al costurilor ridicate. Peste o mie de angajați sunt afectați de aceste decizii, în timp ce viitorul activității rămâne neclar.

Inițiatorii proiectului au explicat, în argumentația care însoțește actul normativ, că sectorul îngrășămintelor reprezintă o verigă esențială în lanțul de aprovizionare agricol și, implicit, pentru securitatea alimentară națională. Aceștia au subliniat că evoluțiile recente de pe piața europeană a gazelor naturale și întreruperile de producție la nivel continental au demonstrat vulnerabilitatea acestui sector strategic.

Totodată, autorii inițiativei au arătat că industria românească de îngrășăminte chimice se confruntă cu provocări majore, fiind dependentă de importuri și având o producție internă redusă, în principal din cauza costurilor ridicate la energie.

În același context, inițiatorii au evidențiat că infrastructura de producție, transport și depozitare a îngrășămintelor este esențială pentru stabilitatea agriculturii și pentru reducerea dependenței de importuri, ceea ce justifică includerea acesteia în categoria infrastructurilor critice.

Proiectul legislativ propune și includerea sectorului într-o schemă de ajutor de stat similară celor aplicate altor industrii mari consumatoare de energie. În paralel, autorii inițiativei au indicat că ar putea fi create mecanisme prin care fermierii să fie încurajați să achiziționeze îngrășăminte produse local, în momentul în care producția va fi reluată sau stabilizată.

Potrivit argumentelor incluse în proiect, recunoașterea acestor activități drept infrastructuri critice ar permite elaborarea unor planuri naționale de protecție și continuitate operațională, ar facilita prioritizarea alocării resurselor logistice în perioade de criză și ar contribui la creșterea rezilienței lanțurilor economice strategice.

Criza de la Azomureș vine după mai bine de un an de negocieri fără rezultat între companie și Romgaz, în privința unei posibile vânzări a activelor. Reprezentanții combinatului au transmis că discuțiile continuă atât cu autoritățile, cât și cu Romgaz, în încercarea de a identifica o soluție pentru menținerea activității industriale. În același timp, conducerea companiei a avertizat că decizia de conservare a platformei implică și un termen limită pentru găsirea unei variante sustenabile, în condițiile în care costurile nu mai pot fi suportate fără un plan clar pe termen lung.

De partea sa, Romgaz a anunțat că a transmis o scrisoare către Azomureș în care a indicat un interval de preț pentru preluarea activelor. În eventualitatea în care această propunere va fi acceptată, părțile ar putea intra într-o etapă de negocieri detaliate privind condițiile tranzacției.