Procesul de negociere colectivă la Complexul Energetic Oltenia a fost declanșat conform prevederilor legale, însă nu poate avansa din cauza unui obstacol major legat de aprobarea bugetului companiei. Reprezentanții societății au explicat că, deși procedura a fost începută la timp, condițiile necesare pentru finalizarea negocierilor nu sunt încă îndeplinite.

Prima ședință de negociere a avut loc în data de 11 martie, în cadrul căreia conducerea a informat partenerii sociali despre limitele existente. Acestea țin în principal de imposibilitatea stabilirii unor angajamente financiare în lipsa unui buget aprobat.

„În cadrul acestei şedinţe, conducerea societăţii a informat partenerii sociali cu privire la existenţa unor limitări de natură legală şi bugetară, care împiedică, în prezent, derularea efectivă a negocierilor. Aceste limitări sunt generate de faptul că bugetul de venituri şi cheltuieli al societăţii nu este încă aprobat, condiţie esenţială pentru fundamentarea oricăror angajamente de natură salarială. După aprobarea bugetului de stat al României, va fi supus aprobării şi bugetul Societăţii Complexul Energetic Oltenia SA, etapă necesară pentru finalizarea negocierilor colective. Subliniem că aceasta reprezintă singurul impediment obiectiv care a determinat, până în prezent, nefinalizarea negocierilor cu reprezentanţii administraţiei şi ai federaţiilor sindicale reprezentative, care participă la procesul de negociere în baza mandatelor acordate de organizaţiile sindicale legal constituite la nivelul societăţii”, se arată în comunicat.

Reprezentanții companiei au subliniat că procedura de negociere a fost demarată cu respectarea termenului legal, cu cel puțin 60 de zile înainte de expirarea actualului contract colectiv de muncă, valabil pentru perioada 2024–2026.

În același timp, oficialii au precizat că negocierile vor continua în perioada următoare, urmând să fie finalizate imediat ce condițiile legale și financiare vor permite acest lucru.

În paralel cu blocajul negocierilor de la Complexul Energetic Oltenia, tensiunile sociale au crescut semnificativ, sute de angajați ieșind în stradă pentru a-și exprima nemulțumirile. Protestele au avut loc la Târgu Jiu, unde salariații au organizat marșuri și au blocat temporar circulația.

Sute de mineri protestează, marți după-amiază, în fața sediului Complexului Energetic Oltenia (CEO) din municipiul Târgu Jiu.

Oamenii scandează lozinci precum „Minerii și țara și-au pierdut răbdarea”, „Jos Plaveti”, „Demisia”, „Jos Guvernul” și „Unitate”, cerând măsuri urgente din partea autorităților.

Inspectoratul de Poliție Județean Gorj recomandă evitarea bulevardului Republicii, unde traficul este afectat de desfășurarea protestului.

Luni, minerii au organizat un marș prin centrul orașului, blocând mai multe artere principale. Acțiunile de protest au început în urmă cu aproximativ o săptămână și jumătate.

Mitingurile au început în urmă cu aproximativ o săptămână și jumătate, iar acțiunile de protest s-au intensificat în ultimele zile. O parte dintre angajați au mers inclusiv la București, unde au recurs la greva foamei în fața Ministerului Energiei.

Nemulțumirea principală a protestatarilor este legată de situația contractelor pe perioadă determinată. Aproximativ 1.500 de angajați riscă să rămână fără loc de muncă începând cu luna următoare, ceea ce a generat o stare de incertitudine în rândul personalului.

Pe de altă parte, conducerea companiei a transmis că, potrivit planului de restructurare modificat și transmis Comisiei Europene, numărul mediu de angajați pentru perioada 2026–2029 va rămâne constant. În acest document nu sunt prevăzute concedieri colective, însă situația contractelor individuale pe durată determinată rămâne o problemă sensibilă.

Administrația a mai anunțat că urmează să fie realizată o analiză de personal la nivelul fiecărei subunități. Această evaluare vizează zonele în care activitatea este în scădere, ceea ce ar putea influența structura forței de muncă în perioada următoare.

Potrivit datelor companiei, la 25 februarie, CEO avea aproximativ 7.800 de angajați, dintre care 1.945 sunt încadrați pe perioadă determinată.