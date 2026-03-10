În 2026, subvențiile oferite de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) vor suferi câteva modificări, dar rămân legate de reguli de bază, numite standarde de condiționalitate sau GAEC-uri. Unul dintre cele mai importante reguli se referă la protejarea solului în perioada cea mai sensibilă a anului, între 15 iunie și 30 septembrie. După recoltarea culturilor de toamnă, fermierii trebuie să păstreze terenul acoperit pe cel puțin 80% din suprafața arabilă a exploatației. Această regulă se menține și în acest an.

Condițiile care trebuie respectate pentru standardul GAEC 6 – „Acoperirea minimă a solului” – au fost actualizate prin Ordinul nr. 33/359/304 din 6 martie, care modifică și completează Ordinul nr. 54/570/32/2023. Scopul este să protejeze solul în perioadele cu temperaturi ridicate, secetă sau fenomene meteo extreme care pot cauza eroziune și degradarea solului.

Solul poate fi acoperit prin diferite metode: culturi agricole aflate în vegetație, miriştea și resturile vegetale rămase după recoltare, culturi secundare, culturi de acoperire verzi sau culturi de toamnă nou înființate. În perioada 15 iunie – 30 septembrie, terenul trebuie să fie acoperit, cu excepția timpului necesar pentru pregătirea terenului și însămânțarea noilor culturi, care poate dura maximum trei săptămâni. Această perioadă poate fi prelungită cu încă o săptămână dacă vremea nu permite lucrările, cu avizul autorităților competente.

Pentru culturile permanente, regulile sunt ușor diferite: în perioada cea mai sensibilă, solul trebuie să fie acoperit pe cel puțin 50% din suprafața culturilor, prin fâșii înierbate între rânduri, mulci sau resturi vegetale.

Perioada de vară este considerată cea mai sensibilă pentru sol deoarece temperaturile ridicate, lipsa ploilor și seceta pot duce la uscarea excesivă, eroziune, degradare și chiar deșertificare. Respectarea acestor reguli este esențială pentru a primi subvențiile APIA în 2026.

Există mai multe excepții pentru regula GAEC 6, care cere ca solul să fie acoperit în perioada cea mai sensibilă. Prima excepție se referă la lucrările superficiale ale solului după recoltarea culturii principale. Fermierul poate lucra solul fără să distrugă acoperirea vegetală sau să îndepărteze miriştea și resturile de la cultura anterioară, doar până la o adâncime de maximum 10 cm. De exemplu, se poate face discuirea superficială a miriştii sau afânarea ușoară a solului. Acest lucru ajută la protejarea solului, reduce pierderile de apă și creează un strat de acoperire vegetală la suprafață.

Există și o excepție temporară. Conform acesteia, terenul trebuie să fie acoperit în perioada stabilită, cu excepția timpului necesar pentru pregătirea solului și plantarea noilor culturi, care poate dura maximum trei săptămâni. Această perioadă poate fi prelungită cu încă o săptămână dacă vremea nu permite lucrările, cu aprobarea autorităților competente. Respectarea regulilor GAEC 6 se verifică pentru fiecare parcelă în parte.

Regula GAEC 6 se aplică tuturor fermelor care au teren arabil și culturi permanente. Totuși, nu se aplică pentru terenurile aflate în pregătire pentru livezi, vii sau alte culturi permanente. Terenul poate fi considerat „în pregătire” pentru maximum trei ani, începând cu primul an în care s-a cerut sprijin financiar. De asemenea, GAEC 6 nu se aplică pentru terenurile ocupate cu sere sau solarii.