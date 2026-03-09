Începând cu acest an, anumite ferme nu mai sunt obligate să treacă prin controalele APIA. Aceste ferme sunt menționate în Ordinul nr. 33/359/304 din 6 martie 2026, emis de ministrul agriculturii, ministrul mediului și președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor. Ordinul modifică și completează un act anterior, Ordinul nr. 54/570/32/2023, care stabilea regulile privind condiționalitatea pentru plățile directe și alte măsuri pentru dezvoltarea rurală, începând cu anul de cerere 2023.

Conform noilor reguli, la articolul 4 al Ordinului nr. 54/570/32/2023 se adaugă un alineat nou. Acesta spune că terenurile agricole certificate pentru agricultura ecologică, fie că sunt deja certificate sau în proces de conversie, sunt considerate că respectă anumite standarde GAEC (1, 3, 4, 5, 6 și 7) de protecție a mediului. Această regulă este conformă cu normele Uniunii Europene stabilite prin Regulamentul (UE) 2021/2115, care se referă la sprijinul pentru planurile strategice din cadrul Politicii Agricole Comune și finanțate de Fondul European de Garantare Agricolă și Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală.

La articolul 5, care vorbește despre respectarea normelor de condiționalitate de către fermieri, au fost adăugate două alineate noi. Primul spune că fermierii sau beneficiarii care primesc anumite plăți prin programele prevăzute la articolul 3, alineatul (2), nu mai trebuie să treacă prin controale pentru respectarea normelor dacă suprafața lor eligibilă nu depășește 10 hectare. Al doilea alineat spune că fermierii care dețin ferme cu o suprafață totală de până la 30 hectare nu mai sunt controlați pentru respectarea standardului GAEC 7.

La articolul 6, care tratează situațiile în care fermierii nu respectă normele din cauza unor greșeli sau lipsuri imputabile direct lor, au fost adăugate tot două alineate. Primul precizează că fermierii și beneficiarii care primesc plăți prin aceleași intervenții și măsuri menționate la articolul 3, alineatul (2), nu vor fi sancționați cu reducerea plăților sau excluderea de la plată, dacă suprafața eligibilă nu depășește 10 hectare. Al doilea alineat spune că fermierii care dețin ferme de până la 30 hectare nu vor fi sancționați pentru nerespectarea standardului GAEC 7.

Practic, noile reguli scutesc de controale și sancțiuni fermierii cu ferme mai mici sau cu terenuri ecologice, pentru a simplifica administrarea plăților directe și a intervențiilor agricole.