În general, cea mai accesibilă variantă pentru o gospodărie este sera de tip hobby, realizată din cadru metalic sau aluminiu și acoperită cu policarbonat. Aceste modele sunt foarte populare deoarece sunt ușor de montat și oferă o bună protecție plantelor împotriva frigului, vântului sau ploii.

Pentru o seră mică, destinată unei grădini de dimensiuni reduse, prețurile încep de la aproximativ 1.200-1.300 de lei. De exemplu, o seră compactă de aproximativ 5-6 metri pătrați, realizată din policarbonat și cadru din aluminiu, poate costa în jur de 1.292 de lei, în funcție de ofertă și de comerciant.

Pe măsură ce dimensiunea crește, costurile cresc semnificativ. Un model de seră cu policarbonat și structură metalică, cu o lățime de aproximativ 2,5 metri și lungime de 4-6 metri, are un preț de pornire de aproximativ 2.600-2.700 de lei. Astfel de sere sunt considerate o variantă accesibilă pentru cei care vor să cultive roșii, ardei sau alte legume pentru consum propriu.

Pentru o seră medie, potrivită unei grădini mai mari, prețurile pot ajunge la 3.000-3.700 de lei. De exemplu, o seră de aproximativ 3 x 6 metri, cu structură din oțel galvanizat și panouri din policarbonat de 4 mm, poate costa în jur de 3.375 de lei, în funcție de furnizor și promoții.

În cazul serelor mai mari, destinate unor suprafețe de peste 20-30 de metri pătrați, investiția crește semnificativ. Unele modele de aproximativ 3,8 x 2,5 metri cu structură din aluminiu și panouri din policarbonat pot ajunge la aproximativ 5.800-6.000 de lei.

Pentru serele mari, care depășesc 30-40 de metri pătrați și sunt destinate unor producții mai serioase de legume, costurile pot depăși 10.000 de lei. De exemplu, un model de aproximativ 6 x 6 metri, realizat din oțel galvanizat și policarbonat, poate costa aproape 10.900 de lei, iar o seră de 8 x 6 metri poate depăși 15.000 de lei.

Pe lângă costul efectiv al serei, proprietarii trebuie să ia în calcul și alte cheltuieli. Montajul poate fi realizat personal, deoarece multe modele sunt livrate sub formă de kit, însă unele firme percep taxe suplimentare pentru instalare. De asemenea, pot apărea costuri pentru pregătirea terenului sau pentru realizarea unei fundații simple.

Mulți proprietari aleg să instaleze sisteme de irigare, aerisire automată sau programatoare pentru udare. Aceste accesorii pot adăuga câteva sute de lei la costul final, în funcție de complexitatea sistemului. Unele kituri de irigare pentru grădină costă aproximativ 350-480 de lei, iar alte accesorii, precum ferestre suplimentare sau extensii pentru seră, pot ridica și mai mult prețul total.

Materialul folosit pentru acoperirea serei influențează, de asemenea, prețul. Policarbonatul este cel mai popular deoarece oferă izolație bună și rezistență la vânt sau zăpadă, dar există și variante mai ieftine cu folie specială pentru solarii. Totuși, acestea au o durată de viață mai scurtă și necesită înlocuire periodică.