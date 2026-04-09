Ordonanța privind reducerea accizei la motorină a intrat în vigoare, iar prețul a scăzut cu aproximativ 36 de bani pe litru, cu tot cu TVA. Cu toate acestea, în majoritatea benzinăriilor, motorina se menține peste 10 lei/litru.

În realitate, această scădere a fost deja parțial anulată de creșterile recente de pe piețele internaționale, unde cotațiile petrolului și ale produselor rafinate au urcat semnificativ. Astfel, efectul măsurii fiscale este unul limitat și, cel mai probabil, de scurtă durată.

Autoritățile susțin că nu există în prezent riscuri privind aprovizionarea cu combustibili, însă în paralel se discută deja scenarii de criză, în eventualitatea agravării situației internaționale.

În acest context, Adrian Negrescu explică faptul că reducerea accizei nu poate compensa presiunile venite din exterior, iar evoluția prețurilor depinde aproape exclusiv de piața internațională a petrolului.

Acesta arată că ieftinirea de la pompă este una simbolică și riscă să fie anulată în foarte scurt timp, pe măsură ce cotațiile continuă să crească. În opinia sa, decizia autorităților reflectă și limitele bugetare ale statului, care nu poate susține reduceri mai consistente.

„Vedem o ieftinire la pompă, bineînțeles simbolică, de câteva zeci de bani pe majoritatea sortimentelor, dar care probabil în zilele următoare va fi absorbită de creșterile de prețuri generate de scumpirea petrolului. Mă uitam acum, petrolul trece deja de 115 dolari pe baril, iar cotația motorinei la nivel internațional, de asemenea, crește. Altfel spus, chiar dacă am redus această acciză cu 30 de bani, în zilele următoare probabil prețul motorinei va trece din nou de 11 lei/litru. Mai mult ca sigur e o decizie care, din punctul meu de vedere, reflectă situația financiară în care se află statul român. N-are de unde, pur și simplu, să acopere mai mult din scumpirea asta a carburanților, iar pe de altă parte relevă vulnerabilitatea sistemului în fața situației din piețele internaționale.”

În ceea ce privește impactul asupra prețurilor din economie, în special asupra alimentelor, economistul consideră că efectele vor fi minime.

Acesta explică faptul că principala forță care ține prețurile sub control nu este reducerea accizei, ci scăderea consumului. În contextul în care populația este tot mai atentă la cheltuieli, companiile sunt nevoite să își adapteze prețurile pentru a menține vânzările.

„Nu această acciză va reprezenta, din punctul meu de vedere, un stimul pentru menținerea prețurilor la un nivel cât de cât acceptabil. Cred că scăderea consumului este principalul vector care determină marile companii, care produc produse alimentare în special, să țină prețurile în frâu în tentativa de a face vânzări într-o perioadă în care populația cumpără din ce în ce mai puțin. Sunt mult mai atenți la bani și cumpără ce este mai ieftin. Cred că va fi un fel de autocorecție impusă de către jucătorii din piață, menită într-adevăr măcar să le asigure vânzări în volum, dacă nu în cifră de afaceri. Din prisma situației dificile în care se află comerțul în momentul de față, ce ne așteptăm este ca prețul petrolului să continue să crească. Vedem o accentuare a problemelor din Orientul Mijlociu, iar din această perspectivă temerile experților internaționali converg către o creștere spectaculoasă a prețului petrolului în următoarele zile, spre 120- 140 de dolari pe baril.”

Pe fondul acestor evoluții, scenariile devin tot mai îngrijorătoare. Dacă prețul petrolului continuă să crească, impactul asupra pieței interne va fi inevitabil.

Economistul avertizează că România s-ar putea confrunta, în următoarele săptămâni, cu noi scumpiri semnificative la pompă, dar și cu tensiuni în aprovizionare.

„Asta va însemna pentru prețurile de la noi undeva la 12-13 lei litrul de motorină în orizontul următoarelor 30 de zile. Mi-e teamă că spre asta ne îndreptăm, spre o scumpire continuă a carburanților. Și, pe de altă parte, spre o accentuare a problemelor de aprovizionare. Vedem deja probleme în toată Asia. Vedem deja că apar probleme și în Franța, în Italia, în Germania, peste tot încep să apară problemele de aprovizionare, care cu siguranță vor ajunge și la noi în țară.”

În ceea ce privește măsurile pe care le poate lua Executivul, economistul consideră că opțiunile sunt limitate, în special din cauza constrângerilor bugetare.

Acesta subliniază că, în lipsa unor resurse financiare suplimentare, autoritățile ar putea recurge la măsuri de reducere a consumului, inclusiv în sectorul public, pentru a gestiona presiunile din piață.

„Mai mult de atât nu cred că mai are ce să facă Guvernul, având în vedere situația financiară dezastruoasă în care se află finanțele publice. Ce poate face Guvernul în momentul de față este să încerce să introducă o raționalizare a consumului instituțiilor publice, așa cum, de altfel se întâmplă deja în sectorul privat. Multe dintre companii care au flote auto și-au redus consumul cu 10-20% în tentativa de a-și acoperi cheltuielile financiare generate de creșterea prețurilor la pompă. Și statul trebuie să facă acest lucru, mai ales pe activitățile neesențiale. Doar prin reducerea consumului vom reuși în perioada următoare să avem disponibil la pompă carburant, chiar dacă va fi, din păcate, mult mai scump decât în prezent.”

Deși, oficial, nu există în acest moment probleme de aprovizionare, economistul atrage atenția asupra unor vulnerabilități structurale.

România depinde masiv de importuri pentru motorină, iar o parte importantă din petrolul rafinat provine din Kazahstan. În cazul unor schimbări în fluxurile comerciale internaționale, această dependență poate deveni un risc major.

„Da, cel puțin deocamdată nu sunt probleme într-adevăr. Ne asigurăm consumul de benzină, în principal din producția internă. Avem o mare problemă cu consumul de motorină. 80% din motorina pe care noi o consumăm în România vine din import. Și să nu uităm un lucru extrem de important, peste jumătate din petrolul pe care noi îl rafinăm în cele două rafinării disponibile în momentul de față vine din Kazahstan. Dacă cineva din Kazahstan va lua decizia de a muta practic exporturile din România către Asia, unde este o situație extrem de gravă din punct de vedere al disponibilității petrolului, mi-e teamă că și noi vom avea probleme. Mai mult decât atât, Comisia Europeană este probabil ca în următoarea perioadă să introducă măsuri de raționalizare a consumului în toată Europa. Rezervele noastre de petrol aflate în afara granițelor, aproape 40% din totalul rezervelor României, să poată să fie direcționate către țările care au probleme. Altfel spus, pe principiul solidarității, să contribuim și noi cu rezervele noastre la calmarea situației din marile economii occidentale. Se poate ajunge la acest scenariu și de aceea cred că raționalizarea consumului deja și pregătirea unor cantități suplimentare de carburanți care să fie disponibile aici în țară este absolut necesară.”

Un alt punct sensibil este modul în care sunt administrate rezervele strategice de combustibili.

„Gândiți-vă că în momentul de față, doar 2% din rezerva strategică e gestionată de stat, adică prin Administrația Națională a Rezervelor de Stat. Restul se află în depozitele a 18 operatori privați, dintre care vreo șase sau chiar șapte sunt în insolvență sau chiar în faliment. Există o gestiune a acestor stocuri, dar mi-e teamă că, în cazul în care nu vom monitoriza în timp real, mai ales importurile de motorină, este probabil ca la un moment dat să apară sincope.”

Reducerea accizei oferă doar un respiro temporar pentru șoferi, însă evoluțiile internaționale pot inversa rapid trendul. În lipsa unor soluții structurale și pe fondul tensiunilor globale, România rămâne expusă la noi scumpiri și la riscuri privind aprovizionarea cu combustibili.