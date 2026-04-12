În 2018, pe 11 aprilie, a murit actrița Carmen Stănescu. S-au împlinit 8 ani de la decesul actriței cunoscute pentru rolurile sale din filmele și producțiile teatrale românești.

Născută pe 1 februarie 1933, la București, a avut o carieră de succes în cinematografie și teatru, remarcându-se prin talentul său și diversitatea rolurilor pe care le-a interpretat.

A absolvit Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică, una dintre cele mai importante instituții de formare pentru actori din România. După debutul din 1952, a ajuns să joace constant pe scena Teatrul Național București, unde a interpretat numeroase roluri de-a lungul anilor.

Activitatea sa în teatru a fost una extinsă, fiind distribuită în spectacole din repertoriul clasic și modern. A interpretat roluri în piese semnate de autori cunoscuți, precum William Shakespeare sau Anton Pavlovici Cehov, dar și în texte românești.

Stănescu a jucat în numeroase filme, fiind remarcată pentru profunzimea și sensibilitatea interpretărilor sale. A interpretat roluri importante în filme precum Răscoala și Ciuleandra. Pe lângă acestea, a mai apărut și în alte producții cunoscute, precum Telegrame sau Frații Jderi, consolidându-și prezența și în cinematografia românească.

Pentru activitatea sa artistică, a fost decorată cu Ordinul Național „Serviciul Credincios”, ca recunoaștere a contribuției la cultura română.

Carmen Stănescu a fost căsătorită cu actorul Damian Crâșmaru, care a decedat la data de 11 iulie 2019.

Actrița explica într-un interviu că meseria de actor reprezenta viața ei și a soțului său și că fiecare rol era tratat cu responsabilitate. Ea arăta că pregătirea pentru spectacole începea cu câteva zile înainte, fiind marcată de repetiții intense și nopți nedormite, iar în trecut această profesie era respectată mai mult.

„Meseria de actor reprezintă viața noastră. Și eu, și soțul meu am avut parte de o meserie grea, în sensul rolurilor imense pe care le-am jucat cu o mare răspundere de fiecare dată. Fiecare spectacol l-am considerat ca o premieră, atât de mult ne preocupa. Dacă aveam spectacol într-o seară, nu ne duceam liniștiți la ora spectacolului. Cu vreo două zile înainte începeam să ne pregătim. Nu mai vorbesc de repetițiile grele, nopțile nedormite cu gândul la rol, la ce trebuie făcut. În vremurile trecute se respecta mai mult această meserie”, mărturisea actrița într-un interviu.

Carmen Stănescu a fost considerată una dintre cele mai valoroase actrițe ale teatrului și cinematografiei românești, având un impact semnificativ asupra artei dramatice din România. Actrița a rămas un nume important în cultura română până la sfârșitul vieții sale.

Actrița s-a stins din viață la 11 aprilie 2018, la București.